"ธัญญ่า" ชวนสาวไทยร่วมประกวด "นางสาวถิ่นไทยงาม 2565" พร้อมเปิดรับสมัครแล้ว ในคอนเซ็ปท์ Power of Beauty

ถือว่าเป็นช่วงแห่งความคึกคักของการประกวดนางงามในบ้านเราหลังจากหลายเวทีต่างงดการจัดประกวดเพราะพิษโควิดไปถึงสองปี โดยจะเห็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเวทีระดับท้องถิ่น และเวทีระดับประเทศที่ต่างทยอยออกมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเวที "นางสาวถิ่นไทยงาม” ที่สร้างประวัติศาสตร์ให้วงการนางงามไทยมาอย่างยาวนานถึง 70 ปี พร้อมแล้วที่จะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่จะกลับมาสร้างความคึกคักในแบบ New Normal ในสไตล์ของสาวไทยยุคใหม่โดย สินีนารถ เองตระกูล เปิดเผยว่า "ในปีนี้เรามุ่งเฟ้นหาสาวงามที่เพียบพร้อมด้วยความสวย บุคลิกภาพดี มีความสามารถรอบด้าน พร้อมที่จะนำเสนอและถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในยุค New Normal ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ภายใต้แนวคิด "พลังแห่งความงาม สะท้อนคุณค่าในตัวคุณ ทั่วถิ่นไทยงาม" (Power of Beauty) โดยการคัดสรรผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวถิ่นไทยงาม และรองฯ ทุกคน จะต้องเข้มข้น และบริสุทธิ์ยุติธรรม ซึ่งจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ในปัจจุบัน แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมและความงดงามในความเป็นไทยไว้อย่างสวยงาม ซึ่งในรอบตัดสินนั้น ได้ทาบทามคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการ และจะจัดขึ้นในรูปแบบที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรม เอซ พาร์ค โฮเต็ล (ESC Park Hotel) รังสิต"ด้าน ธัญญาเรศ เองตระกูล กรรมการบริหาร กล่าวเพิ่มเติมว่า "สำหรับปีนี้เรายังคงจัดเต็มเรื่องเงินรางวัลไว้เช่นเดิม โดยผู้ครองมงกุฎ นางสาวถิ่นไทยงาม จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมมงกุฎเพชร ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 (จำนวน 3 คน) จะได้รับเงินรางวัลคนละ 100,000 บาท พร้อมด้วยกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล จากทิพยประกันภัย และกรมธรรม์ประกันชีวิต จากทิพยประกันชีวิต นอกจากนี้เรายังมีเงินสดและของรางวัลสำหรับตำแหน่งพิเศษ อาทิ TIP Brand Ambassador , Foodland Influencer และ Beauty Skin by BB Clinic ทั้งนี้เหล่าสาวงามจะได้ร่วมกิจกรรมเก็บตัวและรูปแบบการประกวดที่ให้ประสบการณ์สุดพิเศษ อาทิ สัมผัสนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดย บมจ. พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ร่วมทำกิจกรรม Workshop กับ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และทำกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมกับ ดีอาร์เจแอล กรุ๊ป (DRJL) ดังนั้นจึงอยากชวนน้องๆ สาวๆ ทุกคนได้ลองมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ที่หาไม่ได้ที่ไหน รับรองว่า เราจะพาคุณก้าวไปสู่เวทีแห่งชีวิตจริงที่ยิ่งใหญ่และสวยงามกว่าเดิม พร้อมโอกาสในวงการบันเทิง จึงอยากเชิญชวนให้มาสมัครและมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวถิ่นไทยงามกัน"สาวๆ ที่อายุระหว่าง 17-26 ปี สามารถสมัครเข้าร่วมประกวดเวที “นางสาวถิ่นไทยงาม 2565" ได้ด้วยการสมัครออนไลน์ผ่านทางแฟนเพจ Facebook : นางสาวถิ่นไทยงาม ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 นี้