“โย ยศวดี” ปาร์ตี้วันเกิดฉลองอายุ 43 ครบรส ทั้งสวีตหวาน แซ่บเวอร์ อบอุ่น

เรียกว่าเป็นปาร์ตี้ฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ 43 ปีของนางแบบสาวที่รวมทุกโมเมนต์ก็ว่าได้ เพราะมีทั้งสวีตหวาน แซ่บเวอร์ อบอุ่น และสนุกสนานลั้นลาโดยล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ทั้งภาพและคลิปกับค่ำคืนแห่งความสุขของปาร์ตี้ เริ่มตั้งแต่ชุดเดรสสีส้ม ผ่าข้าง แหวกอก มองเห็นเต้าตูมเต็มตาพร้อมเรียวขาสวย นอกจากนั้นยังมีแฟนฝรั่งสุดหล่ออยู่เคียงข้างกายไม่ห่าง พร้อมทั้งมอบดอกไม้สีชาวช่อโต และเค้กวันเกิดสุดพิเศษให้สาวโยเป่า ก่อนจะหอมแก้มด้วยความรักงานนี้ได้โพสต์ภาพผ่านอินสตราแกรมรัวๆ พร้อทแคปชั่นขอบคุณแฟนหนุ่มว่า “Thank you for everything you do and for making me feel very special every day” ขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่คุณทำและทำให้ฉันรู้สึกพิเศษทุกวันและแคปชั่น it took me 43 years to look this fabulous ฉันใช้เวลา 43 ปีกว่าจะดูสวยขนาดนี้