ขึ้นแท่นคุณแม่ป้ายแดงลูกสองแล้ว สำหรับอดีตนักแสดง "เอ๊ะ ศศิกานต์ อภิชาตวรศิลป์" ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ให้กำเนิดทายาทคนที่สองโดยสาว "เอ๊ะ ศศิกานต์" ได้โพสต์ภาพกับสามีพร้อมกับลูกชาย พร้อมแคปชั่นว่า "Hello my love! My baby boy River Leong 🥳24 May 2022"งานนี้ก็มีพี่ ป้า น้า อา ในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก