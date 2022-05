ชาวเน็ตตามสืบ IG “แตงโม” มีคนล็อกอินอยู่อเมริกา

หลายคนเริ่มสงสัยกันแล้วว่าสรุปใครเป็นบุคคลที่ล็อกอินเข้ามาในบัญชีส่วนตัวต่างๆ ของ “แตงโม นิดา พัชรวีระพงษ์” เพราะข้อมูลบางส่วน หรือว่ารูปบางรูป อย่างรูปที่ “แตงโม” เป็นคนถ่ายเอง แต่ไม่ได้เอาออกมาโพสต์ให้ทุกคนได้เห็น ก็ได้ถูกนำมาโพสต์ผ่านเพจ Happy Melon official ซึ่งหลายคนก็พุ่งเป้าไปที่เพราะเป็นบุคคลสุดท้ายที่ตำรวจได้คืนโทรศัพท์ให้แม่ หลังจากได้นำไปตรวจสอบแล้ว ซึ่งด้านคุณแม่เองยังบอกว่า ทั้งฮิปโป, พุดเดิ้ล, กระติก อิจศรินทร์เอง ก็รู้พาสเวิร์ดของโทรศัพท์เครื่องนี้เช่นกันด้านยูทูบเบอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่วันนี้ (24 พค.65) ได้ไปออกรายการ “โหนกระแส” และได้ตอบถึงประเด็นนี้ว่าสรุปแล้วคนที่จะเข้าถึงโทรศัพท์แตงโมได้นั้น จะต้องเป็นใคร หรือว่าคนๆ นั้นจะต้องมีโทรศัพท์เครื่องนั้นอยู่ในมือ“พิสูจน์ง่ายๆ กลับไปหาเครื่องที่อยู่กับแม่ แล้วเปิดไลน์ดู ถ้าเครื่องนั้นไลน์ไม่มีข้อมูลแล้ว แสดงว่าไลน์มีการถ่ายโอนข้อมูล ซึ่งมันพิสูจน์ได้ว่าส่งจากเครื่องนั้นหรือเปล่า ไลน์มันเป็นแอปฯ ที่อนุญาตให้มีอยู่ในเครื่อง เครื่องเดียว ถ้ามีการก็อปปี้ข้อมูลจากเครื่องนึงไปอีกเครื่องนึง มันจะถามเลยว่าไลน์ที่ถูกโอนไปจะใช้ไม่ได้แล้วนะ แล้วไลน์อันใหม่ไปอยู่อันใหม่ ข้อมูลก็จะไปอยู่ที่ไลน์เครื่องใหม่ (ถ้าแม่เปิดโทรศัพท์แล้วไลน์ใช้ไม่ได้ แสดงว่าถูกถ่ายโอนไปอีกเครื่องทันที?) แสดงว่ามีใครสักคนทำแบบนี้แน่นอนส่วนแอปเปิ้ลไอดีที่เข้าไปถึงไอคลาวด์ ไปเอารูปที่เก็บไว้ในไอคลาวด์ได้ แต่เข้าถึงอะไรต่างๆ ในไลน์ไม่ได้ ต่อให้ล็อกอินไลน์ เครื่องเก่าก็จะหายไปเลย (ความเป็นไปได้ คนมีรูปภาพ มีคลิป มีรหัสไลน์ รหัสเฟซบุ๊กของคลับเฮ้าส์ ของไอจี มันต้องดูดข้อมูลขนาดไหน หรือต้องเอาทั้งเครื่องไปเลย?) ต้องเป็นเครื่องนั้นถึงทำได้ เพราะทุกแอ็กเคานต์ถูกไซน์อินอยู่แต่ถ้าคุณโคลนไปปุ๊บ ทุกแอปฯ จะถูกล็อกอินเหมือนเดิม โดยไม่ต้องล็อกอินใหม่เลย คนที่เอาไปกดโคลนทีเดียวเอามาวางใกล้ๆ แล้วกดโคลน เขาไม่ต้องรู้พาสเวิร์ดเฟซบุ๊ก คลับเฮ้าส์อะไรเลย เหมือนเราเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กนั้นไปเลย แก้รหัสผ่านยังได้เลย ไม่จำเป็นต้องรู้รหัสผ่านเก่า ยกเว้นแก้รหัสผ่านเพราะต้องรู้รหัสเดิมก่อน เพราะถ้ากดลืมรหัสผ่านได้ด้วย กดลืมรหัสผ่านแล้วให้ส่งไปที่อีเมล์ แล้วก็แก้รหัสได้”ซึ่งถ้าได้ฟังจากผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีออกมาให้คำแนะนำแบบนี้ มีสิทธิ์เป็นไปได้คือถ้าโทรศัพท์ไอโฟนที่ “แตงโม” เพิ่งซื้อมาประมาณต้นปีนั้น อาจจะถูกโคลนด้วยการคัดลอกข้อมูลไป หรือบางทีโทรศัพท์เครื่องนั้นอาจจะตกไปอยู่ที่อีกบุคคลก็เป็นไปได้ตามที่ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นไปแล้วชาวเน็ตก็ช่วยกันสืบค้นว่าสรุปแล้วบัญชีในแอปพลิเชั่นต่างๆ ของ “แตงโม” นั้นมีคนสวมรอยในการใช้อยู่ จริงไหม? โดยลองไปเปิดดูในไอจีที่ใช้ชื่อว่า melonp.officaial และได้กดเข้าไปเพื่อจะดู “เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้” ก็ปรากฏว่าบัญชีชื่อแอ็กเคานต์นี้ได้แสดงสถานที่ตั้งอยู่ที่ “สหรัฐอเมริกา”(ข้อมูลจาก geekgeeky.com) เพราะในปี 2018 อินสตาแกรมได้ดำเนินการสองขั้นตอนที่สำคัญ สำหรับการยืนยันและรับรองความถูกต้องสำหรับบัญชีที่มีผู้ติดตามจำนวนมาก เมื่อบัญชีแอ็กเคานต์นั้นผ่านเกณฑ์จำนวนผู้ติดตาม ซึ่งไม่ได้ระบุว่าจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่ จะได้รับ About This Account ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชี รวมถึงอายุของบัญชี ซึ่งส่วนนี้ก็ยังสามารถบอกได้อีกว่าบัญชีชื่อแอ็กเคานต์นั้นๆ กำลังอยู่ในประเทศไหน โดยมีการยกตัวอย่างจากแฟนคลับของ “คิมซอนโฮ” หรือ “หัวหน้าฮง” ที่เดินทางมาถึงไทย ใน “ข้อมูลบัญชี” ก็ขึ้นว่าอยู่ “ประเทศไทย” และพอกลับถึงเกาหลี ในส่วนนั้นก็ขึ้นว่า “เกาหลีใต้” ทางทีมข่าวจึงลองเช็กดูว่า “เจ ชนาธิป” ที่ไปท้าแข้งอยู่ในเจลีก ซึ่งใน “ข้อมูลบัญชี” ก็ขึ้นว่าอยู่ “ญี่ปุ่น” ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรกับ “เป๊ก สัณณ์ชัย” ที่บินไปอยู่สหรัฐอเมริกา และใน “ข้อมูลบัญชี” ก็ขึ้นว่า “สหรัฐอเมริกา” ซึ่งในส่วนของ “บังแจ็ค” ที่ถูกเพ่งเล็งและสงสัยสุดว่าคนๆ นี้เป็นบุคคลที่มีโทรศัพท์ของ “แตงโม” อยู่ในมือใช่ไหม ซึ่งพอเข้าไปดูใน “ข้อมูลบัญชี” ก็ขึ้นว่า “สหรัฐอเมริกา” จึงถูกโยงเข้ามาว่าน่าจะมีความเป็นไปได้แต่ทั้งหมดก็ต้องรอ “คุณแม๊” ที่ขอเวลาพักผ่อน 2-3 วัน หลังจากเสร็จการฌาปนกิจ “แตงโม” แล้วจะออกมาเล่าเรื่องราวที่หลายคนสงสัยว่าสรุปแล้วโทรศัพท์ “แตงโม” ใครเล่นกันแน่ หรือจะเป็น “แตงโม” เล่นเองตามที่แม่เคยได้ให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้