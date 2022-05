หลังจากที่ล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบ และโรค SLE หรือโรคแพ้ภูมิตัวเอง ซึ่งต้องรักษาตัวเป็นเวลานาน สำหรับ "คุณหญิงแมงมุม ม.ร.ว.ศรีคำรุ้ง ยุคล" ที่ล่าสุดทางด้านสามี "พล.ต. พัชร รัตตกุล" หรือ "นายพลดอลล่าร์" ได้โพสต์ภาพขณะคุณหญิงแมงมุมอยู่บนเตียงคนไข้ที่โรงพยาบาล พร้อมแคปชั่น “a day in a life of my angel #strongashell #รอเปลี่ยนไต #ฝนตกเเดดต้องออก ยังเปลี่ยนไม่ได้ เพราะร่างกายยังไม่เเข็งเเรงพอที่จะผ่าตัดใหญ่ครับ" ซึ่งงานนี้ก็มีเพื่อนๆ และแฟนๆ เข้ามาส่งกำลังใจให้ทั้งคู่กันอย่างล้นหลาม