sasi ปฏิวัติวงการเครื่องสำอาง ภายใต้แนวคิด “Because girls can” เพราะความงามมาจากภายใน

ฉลองความสำเร็จก้าวเข้าสู่ปีที่ 5 ตอกย้ำแบรนด์เครื่องสำอางคุณภาพดี ราคาคุ้มค่า พร้อมดึงตัวตนเป็นแบรนด์ที่เข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ มีความมั่นใจ สดใส พร้อมเปิดตัวสินค้าเทรนด์แฟชั่นเป็นครั้งแรก!ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด กล่าวว่า “แบรนด์ sasi เกิดจากการที่เราอยากจะขยายฐานกลุ่มลูกค้าเดิมของแบรนด์ศรีจันทร์ ไปสู่กลุ่ม Young Generation มากขึ้น โดยปัจจุบันกลุ่มลูกค้าของ sasi คืออายุตั้งแต่ 16-35 ปี เป็นกลุ่มที่เลือกซื้อเครื่องสำอางคุณภาพดี ราคาคุ้มค่า ตอบโจทย์การดูแลผิว การแต่งหน้าในชีวิตประจำวันได้ง่าย สะดวกและทันสมัยซึ่งในปีนี้เรามีแนวคิดหลักที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก Cosmetics Brand สู่ Beauty and Lifestyle Brand จึงเน้นไปที่ความงามของผู้หญิงผ่านไลฟ์สไตล์ซึ่งการสื่อความสวยงามนั้นไม่ใช่แต่เรื่องของเมคอัพ แต่ยังรวมถึงเรื่องของเทรนด์แฟชั่น เสื้อผ้า และกระเป๋า หรือการมิกซ์แอนด์แมทช์ ทั้งการแต่งหน้าแต่งตัว ความมั่นใจ และ ทัศนคติให้ออกมาเป็นความงามในแบบฉบับของแต่ละบุคคล เราอยากเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของลูกค้าให้มากขึ้น เพราะผู้หญิงไม่ได้สนใจแค่เรื่องความงามภายนอกเพียงอย่างเดียว ทุกคนอยากจะสื่อสารตัวตนผ่านทางความคิด ทัศนคติ และพลังแห่งการสร้างสรรค์ที่มีอยู่ภายในด้วยเราจึงมั่นใจว่า Brand Personality ของเรานั้นมาจากกลุ่มลูกค้าที่แท้จริง คือ ความมั่นใจ ความทันสมัย และการพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆอย่างรวดเร็ว”Brand Manager แบรนด์ sasi กล่าวถึง ภาพลักษณ์ใหม่และแนวคิดของแบรนด์ sasi ว่า… “ในปีนี้ sasi มาพร้อมกับภาพจำใหม่คือลายโมโนแกรม ที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจากความหมายของศศิที่แปลว่าพระจันทร์ และตัวsสองตัว ที่มาจากคำว่า sasi โดยมีชื่อเรียกว่า sasi Squad ซึ่งสื่อถึงความเป็นกลุ่มเพื่อนสาวที่ให้กำลังใจซึ่งกันละกัน ในการออกเดินทางสู่อนาคตและทำเพื่อความฝันของแต่ละคนเอง นอกจากนี้ คาแรคเตอร์ของ sasi ในวันนี้จะดูโตเป็นสาวมากขึ้น มีความเท่ ขี้เล่น และเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นวันนี้ถือเป็นก้าวที่สำคัญของ sasi ที่เปิดตัวสโลแกนใหม่ของแบรนด์ “Because girls can” ซึ่งเรานำมาเป็นconcept หลัก และชื่อของงานแถลงข่าวRebranding ในครั้งนี้ด้วยค่ะ เราเน้นการ Empower กลุ่มเป้าหมาย ในเรื่องของความมั่นใจจากภายในสู่ภายนอก sasi อยากเป็นตัวแทนของความหวัง ความฝัน ของวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่ทุกคนให้เดินทางสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ และผลักดันให้กล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก #ศิว่าได้ ยังไงก็ Can”ภายในงานยังมีบรรดา Blogger และ Influencer จากแวดวงความงาม แฟชั่น และไลฟ์สไตล์ มาร่วมแสดงยินดีและสัมผัสโฉมใหม่ของ sasi อย่างคับคั่ง อาทิ ตู่ Soundtiss, สไปรท์ พัชร์ธีรัตน์ (สไปรท์ บะบะบิ) และ เนสตี้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมพูดคุยกับ Beauty & Fashion Influencerสาวน้อยผู้เป็นแรงบันดาลใจของผู้หญิงหลายๆคน ที่ได้มาบอกเล่าและถ่ายทอดเรื่องราวของคำว่า Because girls can ผ่านทัศนคติ การเมคอัพและแฟชั่นในแบบฉบับของเธอ“ในความหมายของเฟย์ เฟย์ เชื่อในพลังหญิงค่ะ เราจะเคยได้ยินคนพูดกันอยู่เสมอใช่มั้ยคะว่า ผู้หญิงจะมีพลังหรือมีเซนส์อะไรบางอย่างที่อยู่ในตัว ข้างใน ซึ่งสำหรับเฟย์ เฟย์ชอบ พลังงานในเชิงบวก การคิดในเชิงบวก เชิงสร้างสรรค์สำหรับผู้หญิงมันสวยงามมากค่ะ เปรียบเหมือนการที่เราเมคอัพบนใบหน้านั่นแหละค่ะ แต่อันนี้มันสร้างสรรค์อยู่ข้างในแอดติจูดของเรา จริงๆ คำว่า Because girls can พลังของผู้หญิงอย่างเราๆ เรียกว่า can ได้เยอะมากจริงๆคะ ไม่ว่าจะเป็นพลังของการสนับสนุนให้กำลังใจคนรอบข้าง การที่เรามีจิตใจที่ดีและใส่ใจคนอื่น แต่ข้างในเราก็แบบสตรองมีความชัดเจน เด็ดเดี่ยว แข็งแกร่งอยู่ภายใน รวมถึงความมีชีวิตชีวา รักอิสระ และมีไหวพริบที่ดี เฟย์มองว่าผู้หญิงทุกคนมีสิ่งเหล่านี้ในตัวเอง ที่อาจจะถ่ายทอดออกมาผ่านคาแรคเตอร์ของตัวเอง ซึ่งแน่นอนค่ะเมคอัพกับแฟชั่นก็คือส่วนหนึ่งในการบ่งบอกของคาแรคเตอร์ของคนๆนั้น”sasi ชูจุดแข็งผลิตภัณฑ์ Color Cosmetics เปิดตัว Girls Can Collection ที่จะช่วยเติมความมั่นใจทั้งจากภายในและภายนอกให้กับทุกคน ประกอบด้วย1. Girls Can Speak Up Stay Tint ทินต์เบาปาก ติดปากแน่น ไม่ติดแมสก์ เพิ่มความมั่นใจให้กล้าพูดสิ่งที่เป็นตัวเองด้วยซอฟต์ทินต์เนื้อนุ่ม ติดทน สีชัดแต่ละมุน กลบสีปากได้มิดแต่ยังเบาสบายปาก หลังทาทันทีจะได้ลุกฉ่ำวาวปากอวบอิ่ม เมื่อเช็ตตัวจะได้ลุคกึ่งแมท ไม่ทำให้ปากแห้งตึง ไม่ตกร่อง ช่วยเติมร่องปากให้ดูชัด เต็ม ไม่เยิ้มติดแมสก์ระหว่างวัน มีให้เลือก 10 เฉดสี เหมาะกับสาวๆทุกสไตล์และสีผิว ราคา 139 บาท2. Girls Can Define Auto Eyebrow Pencil คิ้วอยู่ครบ ไม่กุดระหว่างวัน ติดทน กันน้ำ กันเหงื่อ ดินสอเขียนคิ้วหัวตัดสามเหลี่ยม ดีไซน์เข้ามุมเป๊ะ จะคิ้วทรงไหนก็เขียนง่าย Define ได้ตามต้องการ ดินสอเนื้อนุ่ม ไม่บาดคิ้ว เบลนง่าย ผสมสารบำรุง Vitamin E แท่งดินสอหมุนอัตโนมัติไม่ต้องเหลา ใช้งานสะดวก มาพร้อมกับแปรงปัดคิ้ว ใช้ปัดทรงคิ้วหลังเขียน ให้ขนคิ้วเรียงเส้นสวยเป็นธรรมชาติ มีให้เลือก 3 เฉดสี โทนเป็นธรรมชาติ ราคา 119 บาท3. Girls Can Shine Blush On บลัชออนหน้าเด็กเพิ่มมิติให้พวงแก้ม บลัชออนผสมชิมเมอร์เนื้อละเอียด ให้ผิวสวยดูมีมิติ เล่นแสงสวย พร้อมสารบำรุงมีส่วนผสมจากธรรมชาติ เบลนได้ดี ไม่กระจุกตัว ติดทนทั้งวัน สูตรอ่อนโยนไม่ระคายเคือง มีให้เลือก 5 เฉดสีใช้ง่ายเหมาะกับทุกสีผิว ราคา 149 บาท4. Girls Can Be Bold Blush On บลัชออนแก้มละมุน ระเรื่อเป็นธรรมชาติ นื้อแมทเนื้อเนียนละเอียด พร้อมสารบำรุงมีส่วนผสมจากธรรมชาติ เบลนได้ดี ไม่กระจุกตัว ติดทนทั้งวัน สูตรอ่อนโยนไม่ระคายเคือง มีให้เลือก 5 เฉดสีใช้ง่ายเหมาะกับทุกสีผิว ราคา 149 บาท5. Girls Can Be Unique Eyeshadow Palette พาลเลตเดียวครบ 4 สี 3 เนื้อ ลุยได้ Day-to-Night ติดทน ไม่ fall out สีใช้ง่าย ทาเดี่ยวๆก็สวยหรือใช้ร่วมกันก็เพิ่มมิติให้ดวงตาได้ เบลนได้ดี มีให้เลือก 2 เฉดสี ชมพู-น้ำตาล และ ส้ม-น้ำตาล อายแชโดว์ 4 ช่อง base color, shimmer, matte color, jelly shimmer เนื้อ jelly จะช่วยให้ eyeshadow ติดทนมากขึ้น ราคา 159 บาทเซอร์ไพรส์จาก Girls Can Collection ยังไม่หมด ครั้งแรก! ของsasi กับการออกสินค้า product line ใหม่ๆ ที่จะมาตอกย้ำภาพลักษณ์และbrand positioning สู่ Beauty and Lifestyle Brand นั่นคือการออกผลิตภัณฑ์ เสื้อผ้าแฟชั่น แอกเซสซอรี หมวก และกระเป๋า ที่ออกแบบมาจากลายโมโนแกรมของ sasi“ในคอลเลคชั่น เฟย์ชอบลิปจากคอลเลคชั่นนี้มากๆเลยค่ะ สีที่เฟย์ชอบถ้าเป็นลุควันสบายๆคือสี 05 Moody Nude จะให้ลุคที่ดูธรรมชาติแต่ไม่ใช่สีนู้ดที่ดูป่วยนะคะ และ สี 07 Sweet But Strong ค่ะ ก็จะเป็นสีชมพูสดใสขึ้น แมทช์ได้กับเสื้อผ้าหลายลุคแน่นอนค่ะ ส่วนถ้าเป็นโอกาสพิเศษต่างๆเฟย์ชอบสี 10 Red No Regret ค่ะ เพราะเป็นสีแดงที่สวยมาก ต้องมีค่ะ เฟย์มั่นใจว่าเหมาะกับทุกสีผิวแน่นอนค่ะ ส่วนLifestyle Products เฟย์เล็งเสื้อสเวตเชิ้ตสีชมพูกับกระเป๋าลายโมโนแกรมไว้แล้วค่ะ นำมามิกซ์แอนด์แมชท์ได้หลายลุคเลยค่ะ” เฟย์ พรปวีณ์ กล่าวสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ sasi ได้ที่ Watsons, Eveandboy, Beautrium, Konvy และร้านเครื่องสำอางชั้นนำทั่วไป หรือช้อปออนไลน์ที่ 1948beauty.com https://bit.ly/3btuwhU และเพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี สามารถกดติดตามได้ที่social media ของแบรนด์ sasi ทาง facebook, instagram, twitter, tiktok ชื่อ sasidiary ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่น ทริคการแต่งหน้า แต่งตัว และการดูแลความงามของสาวๆไว้ในที่เดียว