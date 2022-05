"ผึ้ง บุญญาดา" กับลุคคลาสสิคโชว์หุ่นปังในงานแฟชั่นโชว์เครื่องเพชร Beautygems และผ้าไทยจากฟินาเล่

หากพูดถึงเซเลบริตี้สาวสุดฮ็อตอย่างเจ้าของฉายานามชะนีสองพันปี คงอดพูดถึงความแซ่บสวยเป๊ะของเธอไม่ได้ ล่าสุดเธอปรากฎตัวในชุดผ้าไทยสีแดงออร่าจับของ Finale Wedding Studio ในงานแฟชั่นโชว์ “Beauty Gems The Extravaganza of Thainess Together with Phloen Thai Samai Niyom Club » ที่โชว์ความงามของผ้าไทยจาก 3 ห้องเสื้อชั้นนำของเมืองไทยอย่าง Finale Wedding Studio, ห้องเสื้อทิวากร และสูทเจ้าคุณ กับเครื่องเพชรสุดอลังการจาก Beauty Gems งานนี้เธอสวยออร่าจับในชุดผ้าไทยดีไซน์เรียบหรูโชว์เรือนร่างงามระหงสะกดทุกสายตาภายในงาน งานนี้เจ้าพ่อเว้ดดิ้งของเมืองไทย สุดจิตร์ สุดจิตต์ หรือ ปลา ฟินาเล่ ปลื้มใจในผลงานยิ้มแทบไม่หุบกันเลยทีเดียว