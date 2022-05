"มิเชล โหย่ว" กลับมาดังอีกครั้งในปีแซยิด

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ มิเชล โหย่ว ได้ร่วมปรากฏตัวในหนังตลก The Owl vs Bombo ของ หงจินเป่า ที่แม้จะมีบทไม่มาก แต่การเล่นบทบู๊ได้อย่างยอดเยี่ยมในหนังเรื่องนี้ ก็ได้ทำให้ มิเชล โหย่ว เป็นที่สนใจของมหาเศรษฐีแห่งฮ่องกง ดิ๊กสัน พูน ที่กำลังตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ในช่วงนั้น และจับมาเซ็นสัญญาทันทีมิเชล โหย่ว เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2505 ในเมืองอีโปะฮ์ รัฐเปรัก ประเทศมาเลเซีย หยางเกิดในครอบครัวชาวมาเลเซียเชื้อสายจีนฮกเกี้ยน บิดาชื่อโหย่ว เคียนเกก และมารดาชื่อเจเนต โหย่ว บิดาเป็นทนายความและนักการเมืองในพรรคสมาคมชาวมาเลเซียเชื้อสายจีน ซึ่งเธอเป็นบุตรคนสุดท้องในพี่น้องทั้งหมด 2 คนเธอชื่นชอบในการเล่นเปียโนและงานศิลปะ เมื่อหยางเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น เธอเริ่มสนใจในเรื่องของการเต้น โดยเธอไปเรียนสถาบันวิชาการเต้นรำ Royal Academy of Dance ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จนจบปริญญาตรี นฤมิตศิลป์ หลังจากเรียนจบเธอก็ตั้งใจเอาดีด้านการเต้นบัลเลต์ แต่ภายหลังเธอได้รับอุบัติเหตุที่หลัง จึงทำให้ความฝันการเต้นบัลเลต์ของเธอยุติลงมิเชล โหย่ว ได้รับการผลักดันให้เล่นหนังแอ็กชั่น Yes, Madam หรือ โอ้โห ซือเจ๊ ของบริษัท D & B Film ของ หงจินเป่า กับ ดิ๊กสัน พูน ร่วมกับดาราบู๊ชาวอเมริกา ซินเธีย ร็อธร็อก ซึ่งกลายเป็นหนังที่เปิดศักราชหนังบู๊ที่มีดาราหญิงนำแสดงของฮ่องกง ที่มักจะถูกตั้งชื่อเป็นภาษาไทยว่าหนัง ซือเจ๊ นั่นเองD & B Film สร้างหนังออกมาหลายเรื่อง โดยเฉพาะหนังแอ็กชั่นที่มี มิเชล โหย่ว แสดงนำไม่ว่าจะเป็น Royal Warriors หรือ โคตรอันตราย..คู่คู่Magnificent Warriors หรือ ดุ ดุ ดุ หนังแอ็กชั่นย้อนยุคที่ลงทุนไปถ่านยทำกันถึงทิเบต อาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ตอนนั้น D & B Film ผลักดัน มิเชล โหย่ว อย่างออกนอกหน้าพอสมควร เพราะตัวของ มิเชล โหย่ว เองมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับเจ้าของบริษัทอย่าง ดิ๊กสัน พูน จนในปี 1988 ขณะที่ชีวิตนักแสดงแอ็กชั่นกำลังมารุ่ง ๆ มิเชล โหย่ว กลับตัดสินใจถอนตัวจากวงการ หลังแต่งงานกับ ดิ๊กสัน พูน นั่นเอง แต่กลายเป็นว่าทั้งคู่แต่งงานกันอยู่ได้แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นสุดท้าย มิเชล โหย่ว จึงได้มีโอกาสกลับมาเล่นหนังอีกครั้ง และคนที่ไปตามกลับมาให้รับงานแสดงก็ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็น เฉินหลง ที่ชักนำ มิเชล โหย่ว เข้าวงการนั่นเอง ส่วนอดีตสามีก็หันหลังให้กับวงการหนังไปเลยมิเชล โหย่ว มีโอกาสได้เล่นหนัง วิ่งสู้ฟัด 3 แอ็กชั่นแฟลนไชน์ที่ดังที่สุดของ เฉินหลง และกลายเป็นนางเอกคนแรกๆ ที่สามารถร่วมเล่นบทบู๊เคียงบ่าเคียงไหล่กับ เฉินหลง ได้อย่างไม่น้อยหน้าโดยกลับมาคราวนี้ ดูเหมือนว่า มิเชล โหย่ว จะดังกว่าเดิมด้วยซ้ำไป ด้วยการรับงานแสดงอย่างต่อเนื่อง ตัวละครของเธอใน วิ่งสู้ฟัด ถูกอัพเกรดจนมีหนังภาคสปินออฟเป็นของตัวเองในชื่อ Project S ซึ่งแน่นอนว่าเวอร์ชั่นฉายในไทยตั้งชื่อวิ่งสู้ฟัด ภาคพิเศษ ตอน ซือเจ๊ฟัดเอง ให้คนดูงงเล่น เพราะจริงๆ แล้ว เฉินหลง ปรากฏตัวเป็นแค่แขกรับเชิญเท่านั้นมิเชล โหย่ว ยังรับงานแสดงที่น่าสนใจอีกหลายเรื่อง อาทิ “หย่งชุน” หนังที่เล่าเรื่องราวของ หยิงสาวที่เป็นปรมาจารย์มวยหย่งชุน คนแรก ที่นอกจาก มิเชล โหย่ว แล้วก็ยังมี ดอนนี เยน ตอนชีวิตกำลังตกกระป๋อง มารับบทรอง พร้อมร่วมกำกับคิวบู๊ให้กับหนังด้วยส่วน The Sunt Woman หรือ พยัคฆ์สาวตายไม่เป็น เห็นชื่อแนวบู๊แบบนี้ แต่จริงๆ แล้วเป็นหนังชีวิตจริงจัง เล่าเรื่องของ สตั้นท์หญิง กับชีวิตในวงการหนังแอ็กชัน ตัวหนังเองถือว่าพอใช้ได้ แต่ที่ทำให้หนังเรื่องนี้ดังเป็นพิเศษก็คือ มิเชล โหย่ว เกิดประสบอุบัติเหตุระหว่างการถ่ายทำฉากสตั้นสำคัญของเรื่อง จนหวิดได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งแน่นอนว่าฉากความผิดพลาดนี้กลายเป็นจุดขายที่ถูกเอามาโชว์กันในตัวอย่างภาพยนตร์กันเลยทีเดียวจน มิเชล โหย่ว มาดังสุดๆ กับการได้รับบทนำในหนัง เจมส์ บอนด์ ตอน Tomorrow Never Dies จึงได้รับงานในวงการบันเทิงสหรัฐฯ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในปี 2017-209 มิเชล โหย่ว ได้แสดงซีรีส์ไซไฟในแฟรนไชส์ Star Trek คือ Star Trek: Discovery สตาร์ เทรค: ดิสคัฟเวอรี่ ในบท ฟิลลิปา จอร์จู ซึ่งต้องแสดงสองบทบาท ได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงรับเชิญยอดเยี่ยมจากเวที Saturn Award รวมถึงได้รับความนิยมจนให้เกิดภาคแยก (Spin-off) ของตัวละครฟิลลิปา จอร์จูในปี 2018 มิเชล โหย่ว ได้ร่วมนำแสดงในภาพยนตร์ Crazy Rich Asians เหลี่ยมโบตั๋น ในบท เอลินอร์ ยัง[16] ซึ่งประสบความสำเร็จทั้งรายได้ ภาพยนตร์โรแมนติกคอเมดี้ที่ทำรายได้สูงสุดในทศวรรษนี้ และเข้าชิงรางวัลจากภาพยนตร์คอมเมดีจาก Golden Globe Awards, Critics' Choice Awards, Satellite Awards รวมถึงกลับมาแสดงบทแอกชันกังฟูในภาพยนตร์ในจักรวาลยิปมัน Master Z: Ip Man Legacy ยิปมัน ตำนานมาสเตอร์ Z ในบทเจ้าแม่หัวหน้าแก๊งมาเฟียและดูเหมือนว่าล่าสุดเธอจะกลับมารุ่งอีกครั้ง เมื่อหนังฮอลลีวูดต้องการนักแสดงเชื้อสายจีนมากเป็นพิเศษ ไม่ว่าจะได้เล่นหนัง Marvel ถึงสองเรื่อง, ได้เล่น Avatar ภาคต่อไป และล่าสุดยังฮือฮาแบบสุดๆ กับหนังฮอลลีวูด เรียกว่าสองสามปีนี้คงเห็นหน้ากันอย่างต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่เจ้าตัวกำลังจะอายุครบ 60 ปี ในปีนี้แล้ว