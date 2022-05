“มารี เบรินเนอร์-ปังปอนด์” แท็กทีมความแรง ล่าแชมป์บนสนามแข่งวันเมคเรซ 5 สนามทั่วประเทศ ในกิจกรรม โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต 2022

ณ TOYOTA ALIVE ถนนบางนา-ตราด กม.ที่ 3 กรุงเทพฯบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด บุกเบิกวงการ Motorsport ของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2529 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย โดยเป็นทั้งผู้จัดการแข่งขัน และเป็นรายการเดียวในประเทศไทยที่ให้การสนับสนุนตั้งแต่ระดับเยาวชนต่อเนื่องไปจนถึงนักแข่งในระดับอาชีพ พร้อมเปิดโอกาสให้นักแข่งไทยได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ จากความทุ่มเทในการพัฒนาวงการ Motorsport ของไทย ส่งผลให้โตโยต้าก้าวขึ้นเป็นผู้นำอย่างแท้จริง สำหรับกิจกรรม “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” ชูคอนเซ็ปต์ “Pushing the limits to race your ambition” ก้าวข้ามทุกขีดจำกัด ปลุกพลังนักสู้ในตัวคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่าความสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Motorsport สิ่งที่ได้รับจากการแข่งขันไม่ใช่เพียงชัยชนะ แต่ยังเป็นโอกาสทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ในการขับขี่ขั้นสูงสุด ซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของรถยนต์รุ่นนั้นๆ ได้อย่างเต็มที่ ผ่านการแข่งขันรถยนต์วันเมคเรซที่มีเงินรางวัลรวมสูงที่สุดในประเทศไทย ทั้ง 4 รุ่นได้แก่ “ยาริส วันเมคเรซ” ที่จะเปิดตัวลงสนาม แข่งครั้งแรกอย่างเต็มรูปแบบในปีนี้ ร่วมด้วยรุ่นของนักแข่งหญิง วีออส เลดี้ วันเมคเรซ, ไฮลักซ์ รีโว่ วันเมคเรซ ศึกของกระบะพันธุ์แกร่งพลังแรงสะใจและ โคโรลล่า อัลติส จีอาร์ สปอร์ต วันเมคเรซ ซึ่งแชมป์ประจำปีของรุ่นนี้ จะได้เข้าร่วมทีม “Toyota Gazoo Racing Team Thailand” ลงแข่งขันในรายการระดับอาชีพต่อไปโดย ปังปอนด์-อัครวุฒิ มังคลสุต กล่าวว่า “ลงแข่งเป็นปีที่ 2 แล้วครับ หลังจบการแข่งขันปีแรกภูมิใจที่ทำได้ดี เรียกว่าระดับบนของตาราง มีคะแนนรวมติดอันดับ 8 จากรถในรุ่น 30 คัน ปีนี้มีความท้าทายครั้งใหม่รออยู่มีการเปลี่ยนรุ่นรถมาเป็น “ยาริส วันเมคเรซ” ซึ่งผมได้มีโอกาสลงขับแล้วในการแข่งรถมาราธอน Super Endurance 12 ชม. รู้สึกเลยว่ารถขับสนุกคล่องตัวเต็มสปีดมากครับ รับรองว่าสนุกเร้าใจกว่าเดิมแน่นอน ผมตั้งใจจะทำให้ดีและหาเวลาฝึกซ้อมเพิ่มขึ้น เพื่อเป้าหมายที่จะต้องขึ้นโพเดียมให้ได้สักสนามในปีนี้แน่นอนครับ ผมสู้เต็มที่ขอให้แฟนๆ ร่วมเป็นกำลังให้ด้วยนะครับ”ด้าน “มารี เบรินเนอร์” ที่ลงแข่งขันในรุ่น วีออส เลดี้ วันเมคเรซ ปีที่ 3 เผยว่า “กีฬาแข่งรถยังเป็นความท้าทายที่สุดสำหรับมารีค่ะ เพราะต้องผลักดันตัวเองให้ทำได้ดียิ่งขึ้นเป็นโอกาสดีที่จะพัฒนาตนเอง ปีที่แล้วด้วยความใจร้อนทำให้หลายจุดทำเวลาได้ไม่ดี และส่งผลให้ควบคุมรถได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะ ปีนี้พร้อมสู้ใหม่จะทำให้ดียิ่งกว่าที่เคยทำมาและจะพัฒนาตัวเองให้เก่งมากขึ้นไปอีก แน่นอนว่าเป้าหมายคือการได้ขึ้นโพเดียม อยากเชิญชวนแฟนๆ ที่ชื่นชอบกีฬามอเตอร์สปอร์ตทุกคนมาร่วมติดตามการแข่งขัน และร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน โตโยต้า กาซู เรซซิ่ง มอเตอร์สปอร์ต ทั้ง 5 สนามตลอดปี 2022 แล้วพบกันนะคะ”นอกจากนี้ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ยังมีการแข่งขันในรุ่นพิเศษ “TOYOTA EXECUTIVE CHARITY RACE 2022” โดยคณะผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า และตัวแทนชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า กับรถกระบะไฮลักซ์ รีโว่ Z Edition โดยเงินรางวัลจากการแข่งขันจำนวน 200,000 บาท จะนำไปมอบให้องค์กรการกุศลในจังหวัดบุรีรัมย์ และยังมีรายการแข่งขันในรูปแบบออนไลน์ในเกมส์ TGR GT Cup 2022 ผ่านเกมส์แข่งรถชื่อดัง Gran Turismo เพื่อร่วมประลองฝีมือชิงความเป็นอันดับ 1 กับนักแข่งจากทั่วโลก ซึ่งในปีที่ผ่านมาตัวแทนจากประเทศไทยก็สามารถทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยคว้าอันดับ 1 ของเอเชียแปซิฟิค โดยเกมเมอร์ชาวไทยเข้าร่วมการแข่งขันผ่านเครื่อง Play Station จากที่บ้าน สมัครได้ที่ www.toyotagazooracing.com และสามารถร่วมเชียร์ e-motorsport ชาวไทยเข้าร่วมแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิค และระดับโลกในเดือนกันยายน และพฤศจิกายนตามลำดับไฮไลต์สำหรับกิจกรรมปีนี้ เตรียมพบกับความท้าทายที่จะมาปลุกพลังในตัวคุณ อาทิ Toyota Gazoo Racing Team Thailand Show การโชว์สมรรถนะของรถแข่ง GR Series และทีมแข่งรถมืออาชีพ ที่ผ่านการพิสูจน์ประสบการณ์ในการแข่งขันจากสนามแข่งระดับโลก Battle Drift Show บทพิสูจน์สมรรถนะของรถตระกูล GR อย่าง GR Supra และ Corolla Altis GR-Sport ที่จะมาแบทเทิลเพื่อสร้างความตื่นเต้นและเร้าใจไปด้วยกัน GR Supra และ GR Yaris Driving Experience สัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับการนั่งรถสปอร์ต GR Supra และ GR Yaris แบบexclusive ไปกับนักแข่งมืออาชีพลงขับในสนามแข่งจริงสุดเร้าใจ Revo Racing Mania การรวมตัวครั้งใหญ่ของคนรักรถกระบะไฮลักซ์ รีโว่ จากทั่วประเทศ เพื่อระเบิดความมันส์ให้กับสายซิ่งประกอบไปด้วย กิจกรรม Parade ใน Track, กิจกรรม Free Run Fun Drag เปิดสนามฟรีให้ลูกค้านำรถมาลองขับในสนามจริง, เปิดการแข่งขัน Drag รุ่น Amateur แบ่งรุ่น Turbo Standard, Turbo ปาก 46, Turbo ปาก 55 ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท และศึกแห่งศักดิ์ศรี ในรุ่น Super REVO ที่นอกจาก อู่ Big 10 จะมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์ทำสถิติใหม่ในปีนี้ เปิดและเชิญผู้ท้าชิงจากอู่ต่าง ๆ มาร่วมแข่งขันกับ Big 10 ในรุ่น Super REVO เพื่อชิงรางวัลใหญ่กว่า 200,000 บาท รวมถึงเฟ้นหาผู้โชคดีร่วมกิจกรรมใหม่อย่าง REVO Drag Taxi นั่งรถ 250/500 แรงม้า ที่จะขับโดย Big 10 ในสนาม Dragแฟนกีฬามอเตอร์สปอร์ตติดตามความสนุกของ “Toyota Gazoo Racing Motorsport 2022” ทั้ง 5 สนาม ประเดิมสนามแรกระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม กับการกลับมาในรอบ 2 ปี ของการแข่งขันแบบสตรีทเซอร์กิตริมชายหาดบางแสน ในงานบางแสน กรังด์ปรีซ์ จ.ชลบุรี, สนามที่ 2 วันที่ 10-11 กันยายน จ.ภูเก็ต, สนามที่ 3 วันที่ 15-16 ตุลาคม จ.บุรีรัมย์, สนามที่ 4 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน จ.เชียงใหม่ และสนามที่ 5 วันที่ 17-18 ธันวาคม จ.บุรีรัมย์ร่วมติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและชมการแข่งขันผ่านทาง Live Streaming ได้ที่ www.facebook.com/ToyotaGazooRacingMotorsportThailand และ IG: ToyotaGazooRacingMotorsport