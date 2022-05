“Diana Ross” และ “Tame Impala” โคจรกับมาพบกันครั้งแรก ใน “Turn Up The Sunshine”

การโคจรมาพบกันระหว่างศิลปินระดับตำนาน “Diana Ross” และวงไซคีเดลิกร็อกชื่อดังจากออสเตรเลียอย่าง “Tame Impala” ในซิงเกิลฟีลกู้ดต้อนรับซัมเมอร์ “Turn Up The Sunshine” ซิงเกิลแรกจากอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ “Illumination’s Minions: The Rise of Gru”สำหรับเพลงนี้เป็นการทำงานร่วมกันครั้งแรกของสองศิลปินที่แตกต่างแต่ลงตัว โดยเพลงนี้ได้ให้กลิ่นอายดนตรีแนวฟังก์ และดิสโก้ ผสมกับดนตรีแนวโซลคลาสสิคที่น่าตื่นตาตื่นใจ นอกจากนี้ยังสร้างเสียงชื่นชมและฮือฮาจากแฟนเพลงทั่วโลกอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอ ในอัลบั้มนี้ยังมีเพลงฮิตยุค 70 อีกมากมาย ที่ได้นำมาทำใหม่อาทิ “Funky town” ของ .Lipps Inc” ในปี 1979 ที่ ‘St. Vincent” ได้นำกลับมาทำขึ้นใหม่อีกครั้ง หรือจะเป็นการที่เหล่ามินเนี่ยนได้มีส่วนร่วมในการร้องเพลงของ “Simon & Garfunkel” อย่าง “Cecilia” ในอัลบั้มนี้อีกด้วยบอกได้คำเดียวเลยว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในจอหรือนอกจอ รับประกันได้เลยว่าเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากยุค 70 จะทำให้คุณสนุกสนานและเต้นสะบัดไปตลอดฤดูร้อนนี้อย่างแน่นอนสำหรับเรื่องย่อของ “Illumination’s Minions: The Rise of Gru” ดำเนินเรื่องขึ้นในปี 1970 โดยจะบอกเล่าเรื่องราวที่มาของการที่ “กรู” เด็กหนุ่มน้อยที่วาดฝันจะกลายเป็นวายร้ายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ได้พบกับเหล่ามินเนี่ยนผู้โด่งดังของเขาเป็นครั้งแรก และกรูกับบรรดาลูกสมุนสีเหลืองพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับกองกำลังอาชญากรที่ไม่มีใครสามารถหยุดยั้งได้เตรียมพบกับอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์ “Minions: The Rise of Gru” โปรดิวซ์โดยโปรดิวเซอร์เจ้าของรางวัล GRAMMY อย่าง “Jack Antonoff” พร้อมทัพศิลปินชื่อดัง “DIANA ROSS FT. TAME IMPALA”, ST. VINCENT, THUNDERCAT,PHOEBE BRIDGERS, H.E.R., BLEACHERS, CAROLINE POLACHEK, BROCKHAMPTON, WEYES BLOOD และอีกมากมาย ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นี้ Pre-Save เพลงประกอบภาพยนต์ได้แล้วที่นี่ และสามารถฟังเพลง ‘Turn Up The Sunshine’ จาก Diana Ross และ Tame Impala ได้แล้วตอนนี้ทุกช่องทาง