“เลดี้ ก้าก้า” นำทัพศิลปินดังใน อัลบั้ม OST. “Top Gun: Maverick”

โดยซิงเกิลแรกจากอัลบั้มอย่าง “Hold My Hand” ของ “เลดี้ กาก้า” (Lady Gaga) ได้ถูกกำหนดให้กลายเป็นเพลงหลักที่จะนำไปใช้ประกอบภาพยนตร์ ที่ “Lady Gaga”, “BloodPop” และ “Benjamin Rice” ร่วมกันแต่งเนื้อร้องและโปรดิวซ์ หลังจากที่ปล่อยเพลงออกไปได้ไม่นาน ก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้คนมากมายรวมถึงสื่อดนตรีชื่อดัง Billboard ที่กล่าวว่า

ภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ “Top Gun: Maverick” จาก Paramount Pictures มีกำหนดจะเข้าฉายในประเทศไทยวันที่ 25 พฤษภาคมนี้ ซึ่งทางค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง “Interscope Records” ก็เตรียมปล่อยเพลงประกอบภาพยนตร์แอคชั่นฟอร์มยักษ์ “Top Gun : Maverick” บนทุกช่องทางการสตรีม ในวันที่ 27 พฤษภาคมนี้“เพลง Hold My Hand สามารถทำให้ Lady Gaga นั้นพุ่งทะยานขึ้นไปอีกระดับได้สำเร็จ”ขณะที่ทางด้านนิตยสาร “Vanity Fair” ได้ยกย่องผลงานเพลงดังกล่าวว่า “เพลงนี้จะทำให้เธอได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในปีหน้าอย่างแน่นอน”นอกจากนี้ยังถือว่าเป็นการกลับมาครั้งยิ่งใหญ่ของ “Lady Gaga” ที่ได้แต่งเนื้อร้องและโปรดิวซ์เพลงต้นฉบับสำหรับเพลงประกอบภาพยนตร์ “Top Gun: Maverick” หลังจากที่เธอประสบความสำเร็จจากเพลงประกอบภาพยนตร์ “A Star is Born” ในปี 2018 ทำให้ “Lady Gaga” ได้รับรางวัล Grammys 4 รางวัล, BAFTA Award, Golden Globe Award และ Critics’ Choice Awardนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งซิงเกิลในอัลบั้มเพลงประกอบภาพยนตร์อย่าง “I Ain’t Worried” จากวงร็อคชื่อดัง ที่เคยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่อย่าง “OneRepublic” นำทีมแต่งเพลงและโปรดิวซ์โดย “Ryan Tedder”, “Brent Kutzle”,“Simon Oscroft” และ “Tyler Spry” โดยมีกำหนดการปล่อยซิงเกิล “I Ain’t Worried” ออกมาให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกันในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้โปรดิวเซอร์ชื่อดังอย่าง “Jerry Bruckheimer” ยังได้กล่าวอีกว่า “ในอัลบั้มนี้ เหมือนได้สานต่อมรดกทางดนตรี ของเพลงต้นฉบับอย่าง “Top Gun” ที่มันได้จุดประกายขึ้นในปี 1986 และแน่นอนว่าพวกเรารู้สึกตื่นเต้นอย่างมากที่ได้ศิลปินมากความสามารถอย่าง “Lady Gaga” และ “OneRepublic”มาร่วมสร้างสรรค์งานโดยผสมผสานเข้ากับเพลงประกอบ ภาพยนตร์ให้เป็นที่น่าจดจำและเป็นที่รักของใครหลาย ๆ คน”ด้วยการผสมผสานความคลาสสิกจากภาพยนตร์ต้นฉบับ เพลงประกอบภาพยนตร์เดิม และเพลงใหม่ที่ได้เสริมเข้ามา ทำให้ในอัลบั้มนี้ ได้สะท้อนให้เห็นถึงอดีต ปัจจุบัน รวมถึงอนาคตของภาพยนตร์ “Top Gun” และยังถือเป็นความภาคภูมิใจในการนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ที่ทุกคนจะต้องรู้จักกันโดยทันที อย่างเพลง “Danger Zone” โดย “Kenny Loggins” และ “Miles Teller” นักแสดงจาก “Top Gun: Maverick” ได้บันทึกการแสดงสด “Great Balls of Fire” ที่ได้แสดงในภาพยนตร์อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีเพลงประกอบภาพยนตร์ที่แต่งโดย “Lorne Balfe”, “Harold Faltermeyer” และผู้ที่ได้คว้ารางวัลออสการ์อย่าง “Lady Gaga” และ “Hans Zimmer”######################################รายชื่อเพลงในอัลบั้ม MUSIC FROM THE MOTION PICTURE TOP GUN: MAVERICK1. Main Titles (You’ve Been Called Back to Top Gun)2. Danger Zone by Kenny Loggins3. Darkstar4. Great Balls of Fire (Live) by Miles Teller5. You’re Where You Belong / Give ‘Em Hell6. I Ain’t Worried by OneRepublic7. Dagger One is Hit / Time to Let Go8. Tally Two / What’s the Plan / F-149. The Man, the Legend / Touchdown10. Penny Returns – Interlude11. Hold My Hand by Lady Gaga12. Top Gun Anthem