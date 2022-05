“คิมแซรอน” นางเอกดาวรุ่งอนาคตดับวูบหลังเมาแล้วขับ ชาวเน็ตขุดภาพเก่าทั้งดื่มทั้งสูบบุหรี่ทั้งที่อายุไม่ถึงเกณฑ์?

ตามรายงานระบุว่าก่อเหตุขับรถชนจนทำให้ทรัพย์สินสาธารณะเสียหายที่บริเวณแยก ฮักดง กับ กังนัม ซึ่งเกิดเหตุเมื่อเวลา 8.00 น. ของวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา ผู้เห็นเหตุการณ์ระบุว่ารถที่เจ้าตัวขับมานั้นชนเข้าอย่างแรงจนชิ้นส่วนด้านหน้าหลุดออกจากตัวรถ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังระบุด้วยว่าตำรวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุทันทีหลังได้รับการร้องเรียนเข้ามาถึง 6 - 7 ครั้งว่ารถคันดังกล่าวขับส่ายไปมาตลอดทางเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงพยายามให้เธอเป่าวัดระดับแอลกอฮอลล์ แต่ คิมแซรอน ปฏิเสธจึงต้องพาตัวนักแสดงสาวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการตรวจเลือดแทน ซึ่งตอนนี้ยังคงอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนจากทางเจ้าหน้าที่ต่อไปคิมแซรอน มีชื่อเสียงมานานในฐานะนักแสดงเด็ก ก่อนมาโด่งดังอย่างมากจากภาพยนตร์เรื่อง The Man From Nowhere โดยหลังจากเริ่มโตเป็นสาว เธอก็เริ่มเข้าสู่บทบาทที่โตขึ้น มีผลงานปรากฏตัวในซีรีส์และภาพยนตร์รวมถึงรายการต่างๆมากมายจากเหตุการณ์เมาแล้วขับดังกล่าว งานนี้ชาวเน็ตจึงพากันขุดรูปอดีตของเจ้าตัวขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง โดยเป็นภาพสมัยมัธยมตอนที่เธออายุเพียง 14 ปี ซึ่งถ่ายไว้เมื่อเดือน ก.พ. 2014 ซึ่งเธอถูกกล่าวหาว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์และสูบบุหรี่ทั้งที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์ หลังจากมีภาพขวดเหล้าไวน์และบุหรี่วางอยู่ตรงหน้า ซึ่งเธอได้แก้ต่างว่านอกจากนั้นในโซเชียลมีเดียของเพื่อน คิมแซรอน ยังปรากฏภาพที่มีเบียร์อยู่ในนั้น ซึ่ง คิมแซรอน ได้ออกมายอมรับว่าเป็นความจริงที่เพื่อนของเธอทั้งดื่มแอลกอฮอลล์และสูบบุหรี่ ซึ่งตัวเธอเองไม่ได้แตะต้องสิ่งเหล่านั้นแต่อย่างใดเจ้าตัวระบุว่าหลังจากที่ คิมแซรอน ชี้แจงไปในเวลานั้น ดราม่าต่างๆก็ยุติลง ก่อนที่จะถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังเกิดเหตุฉาวเมาแล้วขับขึ้นเมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งในสายตาของคนเกาหลีใต้ การเมาแล้วขับ เป็นความผิดร้ายแรงไม่ต่างจากค้ายาเสพติดแต่อย่างใด