“เซ้นต์ ศุภพงษ์” กังวล กลัวทำออกมาไม่ดี รับบทรุ่นลูกจุฑาเทพ เตรียมบินไปถ่ายที่สวิตฯ

เป็นอีกหนึ่งนักแสดงรุ่นใหม่ที่ตอนนี้ก้าวกระโดดมารับหน้าที่ผู้จัดแล้ว สำหรับหนุ่มกับผลงานซีรีส์เรื่องที่ฟีดแบ็กดีแบบถล่มทลาย ซึ่งเจ้าตัวเผยในงานแถลงณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน บอกว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอก แต่ก็แอบใจหายที่ซีรีส์กำลังจะจบแล้ว แต่ทางบริษัทก็เตรียมตัวผลิตเรื่องต่อไปแล้ว แต่ก็บอกว่าหน้าที่หลักของตนยังคงเป็นนักแสดง แต่งานผู้จัดก็ช่วยกันทำกับผู้จัดการส่วนตัวไปด้วย“ดีใจมากครับ จริงๆ เราก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกครับ เพราะเราก็เดินทางกับเขามา เราคาดหวังกับเขา เราก็กลัวว่าสิ่งที่เราทำมันจะมีอุปสรรคหรือเปล่าก็ไม่อยากให้จบเลย แต่วันนี้ก็ดีใจครับ ถึงจะเป็นวันปิดกล้องเต็มตัวของเรื่องนี้ แต่เดี๋ยวเราก็จะมีเรื่องต่อไปกันนะครับ สำหรับเดอะไอดอลแฟคทอรี่ โปรเจ็คเรื่องนี้ก็จะมียูทูปของน้องๆ รวมถึงมีซีรีย์ที่เราจะผลิตกันในอนาคตสำหรับผมก็ยังเป็นนักแสดงเป็นหลักครับ แต่งานผู้จัดก็คือทำกับพี่ผู้จัดการด้วยกับทางทีมงานด้วยครับ ถามว่าจะหนักไปไหม หลังจากก่อนหน้านี้ผมเล่นอยู่ 2-3 เรื่องในขณะที่ถ่ายเรื่องนี้ไปด้วย ก็รู้สึกสนุกครับ ไหวอยู่ครับ ใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับ รับผลิตหมดครับทั้งละคร รายการ รับผลิตหมดครับ”กังวลรับบท “หม่อมหลวงรณภูมิ จุฑาเทพ” ในซีรีส์ ดวงใจเทวพรหม“สำหรับผมงานตอนนี้หลายๆ คนอาจจะเห็นผลงานในโซเชียลแล้ว งานล่าสุดที่จะออนแอร์ก่อนก็คือเรื่อง Sing Again ครับ ของทาง Netflix เป็นตอนเดียวสั้นๆ และมีเป็นซีรีส์แพ็กก็เป็นโปรเจกต์แรกกับทางช่อง 3 หลังจากที่เซ็นสัญญาเรียบร้อย กับเรื่อง พรชีวัน เปิดกล้องแล้ว และเพิ่งฟิตติ้งอีกเรื่องนึงไป อีกไม่นานน่าจะเปิดครบทุกเรื่องครับ ตอนนี้ผู้จัดติดต่อมา 3 เรื่องแล้วครับ ที่แน่นอนคือมี 3 เรื่องที่ผมรับทราบมา ณ ตอนนี้ครับกังวลมากครับ เพราะตัวหม่อมหลวงรณภูมิเขาเป็นทหารอากาศ ในคาแรกเตอร์เขาจะเหมือนกับพ่อมาก ก็คือคุณชายรณพีร์ ซึ่งมีความขี้เล่นเหมือนคุณพ่อ ผมก็พยายามทำการบ้านแต่ส่วนตัวผมก็ยังถือว่าใหม่อยู่ ประสบการณ์ในวงการยังน้อย แต่ผมจะตั้งใจทำกับบทละครนี้ออกมาให้ดีที่สุดครับ แฟนนิยายอาจจะคาดหวังหลายอย่าง ผมก็ตามอ่านฟีตแบ็คในทวิตเตอร์เหมือนกันว่าแฟนนิยายเขาอยากให้ตัวละครนี้ออกมาประมาณไหน ก็ต้องมีปรับพอสมควรครับ แม้แต่เสียง ทางผู้จัดก็ส่งผมไปเรียนเสียงเลย เราไม่ได้ใช้เสียงในการพูดสัมภาษณ์หรือการเป็นพิธีกร ก็ไปเรียนใช้เสียงที่มันโตขึ้น มีความเข้ม มีความนิ่งขึ้น พูดช้าลง”บอกทุกวันนี้คิวงานแทบจะเทให้คิววัดหมดแล้ว“ดีใจมากเลยนะครับ เอาบุญมาฝากทุกคนเลยครับ ไปสร้างประตูวัดกับรั้ววัดครับ ครั้งก่อนเราพากันไป 4 คันรถบัสเลยในการที่จะไปสร้างกัน รอบนี้เราก็ไปสร้างอีก ทำแล้วได้ประมาณเกือบ 3 แสนบาท คือผมทำกำแพงกับประตูวัดไว้แล้ว แต่ยังล้อมไม่หมดวัด เราก็เลยไปทำเพิ่มเพื่อที่จะได้ล้อมวัดให้ได้มากที่สุดขอบคุณพี่ๆ แฟนครับทุกๆ คนเลยที่ร่วมทำบุญกับเรา ทุกวันนี้เหมือนอยู่วัดมากกว่าอยู่บ้านแล้วครับ (หัวเราะ) ล่าสุดคือล็อคคิวไปทำบุญก็ฝากรายการที่จะได้ชมกันทุกวันเสาร์นะครับ กับรายการ ทีป๊อบสเตจโชว์ ซึ่งวันนี้ก็มีออนแอร์ด้วย และตอนนี้มีละคร Sing Again นะครับ ที่กำลังจะออนแอร์ลงจอเร็วๆ นี้ เป็นซีรีย์ของทาง Netflix และฝากละครชุดใหม่ กับบทเรืออากาศตรีหม่อมหลวงรณภูมิ จุฑาเทพ ด้วยนะครับ ในซีรีส์ชุดชื่อว่า ดวงใจเทวพรหม ครับ ก็จะตั้งใจทำทุกงานให้ดีที่สุดครับ และงานฝั่งผู้จัดเองก็ฝากเรื่อง แอบรักเดอะซีรีส์ ครับ ใครที่คิดถึงกันก็ไปดูย้อนหลังได้ รวมถึงอันคัตพิเศษก็ฝากดูกันด้วยครับ รวมถึงซีรีส์ทฤษฎีสีชมพู Gap The Series ที่เรากำลังจะผลิตต่อกันด้วยครับ เป็นซีรีส์หญิงหญิงเรื่องแรกๆ ของประเทศไทย ก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับ”