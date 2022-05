พระบิดาแห่งหนังกาวมาแล้ว ! "นิค เคจ" บุกทั่วกรุงเทพฯ ลงพื้นที่หาเสียงคนอยากดู

19 พฤษภานี้ บุกทุกโรงฯ ทั่วไทย พร้อมลงพื้นที่กระจายความฮา ยกระดับดีกรีความซ่าส์แบบสุดเกรียน ของซุปตาร์ฮอลลีวูดในตำนานก่อนถึงวันดีเดย์พิสูจน์ผลงานใหม่ที่ได้รับการกล่าวขานว่า เป็นตัวเองที่สุดในชีวิต! กับภาพยนตร์คอเมดี้-แอ็กชั่น ขวัญใจนักวิจารณ์ทั่วโลกอย่าง The Unbearable Weight of Massive Talent ข้านี่แหละนิค ‘ฟักกลิ้ง’ เคจ ในบท “นิค เคจ” ดารา(เคย) ดังที่ชีวิตอยู่ในขาลง ต้องพลิกผันมารับงานเอนฯ ให้กับเศรษฐีมาเฟียระดับโลก (เพโดร ปาสคาล) งานนี้ใครว่าสบายเมื่อมีภารกิจซ้อนจาก CIA ที่หมายหัวมาเฟียรายนี้อยู่ เขาจึงต้องมาสวมบทสายลับจำเป็นเพื่อสืบความลับ พร้อมทั้งต้องเอาตัวรอดจากสถานการณ์สุดอันตรายต่างๆ จนกลายเป็นภารกิจวายป่วน! ชวนหัวจะปวดและในวันนี้ นิค เคจ พร้อมแล้วที่จะบุกเมืองไทย ด้วยการปล่อยตั้งตามสถานที่ซึ่งเป็นแลนด์มาร์กต่างๆทั่วกทม. ไม่ว่าจะเป็น เสาชิงช้า, เยาวราช, ถนนข้าวสาร ฯลฯ ขอเสียงคนอยากชมภาพยนตร์ เพื่อยืนยันความกาว ความเกรียน อันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ คอหนังชาวไทยเตรียมปักหมุดเอาไว้ให้พร้อม แล้วนับถอยหลังไปฮาให้ลั่นโรง ครั้งแรกและครั้งเดียว ของ นิโคลัส เคจ The Unbearable Weight of Massive Talent - ข้านี่แหละ นิค “ฟักกลิ้ง” เคจ 18 พฤษภาคมนี้ เกรียนให้สนั่น ฮาให้ลั่นฮอลลีวูด เมื่อหนึ่งสายลับ ต้องปะทะโคตรมาเฟียhttps://youtu.be/6Ph0bz2boXk