GDH เปิดโปรเจกต์หนังรักเรื่องใหม่ ‘OMG! - Oh My Girl’ (Working Title)

GDH ร่วมกับ Hello Filmmaker และ iSM ได้ฤกษ์บวงสรวงโปรเจกต์หนังใหม่ ‘OMG! - Oh My Girl’ (Working Title) ผลงานภาพยนตร์เรื่องแรกของผู้กำกับรุ่นใหม่ “พงศ์-ฐิติพงศ์ เกิดทองทวี” (เจ้าของผลงาน หนังสั้น The Only One / MV ซ่อนกลิ่น-Palmy / MV ขอ-Lomosonic) นำแสดงโดย จูเน่-เพลินพิชญา โกมลารชุน, สกาย-วงศ์รวี นทีธร, พีช-พชร จิราธิวัฒน์ ร่วมด้วย พลอย หอวัง, ปันปัน ยีย์ยีย์, เหมย-ณภัสนันท์ สิรินดาศุภสิริ, ไมเคิล พิว, ต๊ะ-ศิวัช ศิริชัย, เล็ก-วสุ ปลื้มสกุลไทย​พงศ์-ฐิติพงศ์ ผู้กำกับ เผยว่า “ผมรู้สึกดีใจมากๆครับ ที่ได้ทำหนังเรื่องแรกกับ GDH และ iSM ซึ่งพี่เก้ง พี่วัน เปิดโอกาสให้ผมทั้งกำกับ เขียนบทและเป็นแอคติ้งโค้ชเอง เพื่อให้เรียนรู้ทุกกระบวนการทำหนัง พี่เก้งบอกว่าทำหนังเรื่องแรกทั้งที ก็ลองทำให้ครบทั้งกระบวนการไปเลย ซึ่งสนุกมากครับ ในส่วนของพาร์ทนักแสดงผมโชคดีมากที่ได้ สกาย, จูเน่, พีช พชร และนักแสดงคนอื่นๆ ในเรื่องที่มาร่วมงาน เพราะทุกคนเก่งมาก สามารถนำพาบทหนังเรื่องนี้ไปได้ไกลกว่าที่คิด ยังไงก็ขอฝากหนังเรื่องแรกของผมด้วยนะครับ คงจะได้ชมกันเร็วๆ นี้ในโรงภาพยนตร์”​สกาย-วงศ์รวี เผยว่า “ดีใจมากๆ ครับที่ได้มาเล่นหนังเรื่องแรกกับ GDH ซะที เพราะผมแคสมาหลายเรื่องมากๆ จนเรื่องนี้ได้มาร่วมงานกับพี่พงศ์ รวมถึงได้กลับมาร่วมงานกับจูเน่อีกครั้ง หลังจากเคยเจอกันใน MVเพลงของลาบานูน ได้มาทำงานกับพี่พงศ์ จูเน่ พี่พีช และนักแสดงคนอื่นๆ สนุกมาก เหมือนเรารุ่นเดียวกัน คุยกันเข้าใจ ทำงานด้วยแล้วสนุกมาก และบทหนังเรื่องนี้ท้าทายผมมาก ฝากเป็นกำลังใจให้ผมกับหนังเรื่องแรกของพวกเราด้วยนะครับ”​จูเน่-เพลินพิชญา เผยว่า “ได้กลับมาร่วมงานกับสกายอีกครั้ง รู้สึกดีใจนะคะ เพราะเคยทำงานด้วยกันมาแล้ว เริ่มเข้าขากัน และวันที่ทาง GDH ติดต่อเน่ให้มาแคส เน่ยังอยู่อังกฤษอยู่เลย แต่อยากเล่นมาก อยากเล่นตั้งแต่ยังไม่เห็นบท เพราะอยากร่วมงานกับ GDH อยู่แล้ว แต่พอเห็นบทพูดเลยว่าคิดไม่ผิดจริงๆ บทมีความท้าทาย ดีใจที่พี่พงศ์เลือกเน่ให้มาร่วมงาน เน่จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะ”​พีช-พชร เผยว่า “ดีใจมากครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับ GDH อีกครั้ง ได้กลับมาเจอพี่ๆ โปรดิวเซอร์ตั้งแต่ตอนที่ผมเล่น Suckseed ได้มาทำงานกับพี่พงศ์ สกาย จูเน่ แฮปปี้มากครับ ได้ตีความบทใหม่ๆ ได้สนุกไปด้วยกัน เป็นหนังอีกเรื่องที่ผมชอบ และหวังว่าผู้ชมจะชอบ และสนุกไปกับหนังเรื่องนี้นะครับ”