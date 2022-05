Good Travel with Marriott Bonvoy ขยายสู่โรงแรมและรีสอร์ท เกือบ 100 แห่ง ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ร่วมกับ PARDICOLOR ตีความศิลปะภาพโปสเตอร์ของการเดินทางใหม่

แมริประกาศในวันนี้ว่าการขยายโปรแกรม แมริออทอินเตอร์เนชั่นแนลประกาศในวันนี้ว่าการขยายโปรแกรมโปรแกรมที่นำเสนอการเดินทางที่มีความหมายทั่วภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิกขณะนี้ได้ขยายออกไปสู่โรงแรมเกือบ 100 แห่งทั่วทุกโรงแรมของแมริออทบอนวอยในภูมิภาคพร้อมเสนอโอกาสให้แขกที่เข้าพักได้มีส่วนร่วมและทำความรู้จักกับชุมชนท้องถิ่นและสิ่งแวดล้อมในระหว่างการเข้าพักด้วยจำนวนโรงแรมและรีสอร์ทที่เพิ่มขึ้นที่ร่วมนำเสนอโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoyแมริออทเตรียมมอบประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความหมายที่เข้มข้นและกว้างขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดทั้งความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและยั่งยืนโดยส่วนหนึ่งของการขยายโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoyคือการร่วมมือกับ PARDICOLOR โครงการศิลปะแนวสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดย Wildlife Asiaองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อตีความการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมด้วยมุมมองใหม่ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจากการสำรวจ 2022 American Express Travel Global Survey พบว่าผู้คนให้ความสำคัญมากขึ้นว่าพวกเขาจะใช้จ่ายเงินของเขาที่ไหนและการเดินทางที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและยั่งยืนคือคำตอบที่สะท้อนอยู่ในทุกการประเมินโดยนักเดินทางให้ความสำคัญมากขึ้นในการสร้างผลกระทบทางบวกต่อสถานที่ที่พวกเขาไปเยือนโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoyนำเสนอประสบการณ์ที่คัดสรรมาอย่างดีโดยเน้นที่เสาหลักสำคัญ 3สิ่งคือการปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติจากความเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อมมลภาวะและการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ,การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการเป็นอาสาสมัครและการอนุรักษ์ทางทะเลเพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศทางทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำ“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ขยายโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoyที่จะทำให้นักเดินทางค้นพบวิธีที่หลากหลายมากขึ้นในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น”บาร์ทบิวริงประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายเซลส์และการตลาดแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนลเอเชียแปซิฟิกกล่าว “สถานการณ์โรคระบาดสร้างให้เกิดความรู้สึกในการเดินทางที่มีเป้าหมายมากขึ้นและนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็มองหาวิถีทางใหม่ๆในการเดินทางที่ให้ความหมายมากขึ้นการขยายโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoyของเราอยู่ในจุดที่ดีที่จะช่วยให้แขกได้ตีความการเดินทางใหม่ตั้งแต่ประสบการณ์เพื่อความสำราญเพียงอย่างเดียวมาเป็นการเดินทางที่สามารถสร้างผลกระทบในทางบวกให้แก่สถานที่ที่พวกเขาเดินทางไป”แต่ละประสบการณ์จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแขกกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่นและ NGOณจุดหมายที่พวกเขาไปเยี่ยมเยือนขณะเดียวกันก็ได้ช่วยสร้างความเข้าใจด้านวัฒธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นประสบการณ์ต่างๆมีตั้งแต่การปลูกป่าชายเลนในป่าของลังกาวีไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำการร่วมอนุรักษ์วัดในอินเดียเพื่อบรรเทาความเสียหายบนหน้ามุขของวัดจากผลของพายุทรายและการดูแลพันธุ์ปลาในทะเลสาบเฉียนเต่าในประเทศจีนเพื่อช่วยทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ Pardicolor ศิลปิน Josephine Billeterได้สร้างสรรค์ศิลปะการเดินทางที่เลือกคอนเซปต์ของการหยุดพักผ่อนและทำความดีไปด้วย Pardicolorคือโครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนศิลปินท้องถิ่นเพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับจุดมุ่งหมายของโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoyที่ให้โอกาสแขกได้สร้างผลกระทบในทางที่ดีในขณะเดินทางPhotoดีไซน์ที่สร้างสรรค์เป็นไปตามเสาหลักแห่งประสบการณ์ 3สิ่งของโปรแกรมและจะพบเห็นได้ทั่วทุกโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ในรูปแบบของการจัดแสดงแบบดิจิทัลอีเมลต้อนรับและขอบคุณพร้อมไปกับโปสการ์ดดิจิทัลเพื่อดาวน์โหลดการขยายโปรแกรมเป็นความต่อเนื่องจากโครงการนำร่องเมื่อปีที่แล้วกับโรงแรม 15แห่งของแมริออทบอนวอยในภูมิภาคนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแมริออทอินเตอร์เนชั่นแนลในการทำความดีให้กับชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการ Good Travel with Marriott Bonvoyดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อสังคมและความยั่งยืนของบริษัท Serve 360: Doing Good in Every Directionสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมที่ Travel with Marriott Bonvoy โปรแกรมที่นำเสนอการเดินทางที่มีความหมายทั่วภูมิภาคในเอเชียแปซิฟิก ขณะนี้ได้ขยายออกไปสู่โรงแรมเกือบ 100 แห่งทั่วทุกโรงแรมของแมริออท บอนวอย ในภูมิภาค พร้อมเสนอโอกาสให้แขกที่เข้าพักได้มีส่วนร่วมและทำความรู้จักกับชุมชนท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมในระหว่างการเข้าพักด้วยจำนวนโรงแรมและรีสอร์ทที่เพิ่มขึ้น ที่ร่วมนำเสนอโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoy แมริออท เตรียมมอบประสบการณ์ที่เปี่ยมด้วยความหมายที่เข้มข้นและกว้างขึ้นเพื่อสร้างให้เกิดทั้งความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและยั่งยืน โดยส่วนหนึ่งของการขยายโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoy คือ การร่วมมือกับ PARDICOLOR โครงการศิลปะแนวสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมโดย Wildlife Asia องค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อตีความการท่องเที่ยวแบบดั้งเดิมด้วยมุมมองใหม่ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจจากการสำรวจ 2022 American Express Travel Global Survey พบว่าผู้คนให้ความสำคัญมากขึ้นว่าพวกเขาจะใช้จ่ายเงินของเขาที่ไหน และการเดินทางที่สร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีและยั่งยืนคือ คำตอบที่สะท้อนอยู่ในทุกการประเมิน โดยนักเดินทางให้ความสำคัญมากขึ้นในการสร้างผลกระทบทางบวกต่อสถานที่ที่พวกเขาไปเยือน โปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoy นำเสนอประสบการณ์ที่คัดสรรมาอย่างดี โดยเน้นที่เสาหลักสำคัญ 3 สิ่ง คือ การปกป้องสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ จากความเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม มลภาวะ และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ, การมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นผ่านการให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและการเป็นอาสาสมัคร และการอนุรักษ์ทางทะเล เพื่อฟื้นฟูและรักษาระบบนิเวศทางทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำ“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ขยายโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoy ที่จะทำให้นักเดินทางค้นพบวิธีที่หลากหลายมากขึ้น ในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น” บาร์ท บิวริง ประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายเซลส์และการตลาด แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย แปซิฟิก กล่าว “สถานการณ์โรคระบาดสร้างให้เกิดความรู้สึกในการเดินทางที่มีเป้าหมายมากขึ้น และนักท่องเที่ยวจำนวนมากก็มองหาวิถีทางใหม่ๆ ในการเดินทางที่ให้ความหมายมากขึ้น การขยายโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoy ของเราอยู่ในจุดที่ดีที่จะช่วยให้แขกได้ตีความการเดินทางใหม่ ตั้งแต่ประสบการณ์เพื่อความสำราญเพียงอย่างเดียว มาเป็นการเดินทางที่สามารถสร้างผลกระทบในทางบวกให้แก่สถานที่ที่พวกเขาเดินทางไป”แต่ละประสบการณ์จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างแขกกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น และ NGO ณ จุดหมายที่พวกเขาไปเยี่ยมเยือน ขณะเดียวกันก็ได้ช่วยสร้างความเข้าใจด้านวัฒธรรมที่ลึกซึ้งขึ้น ประสบการณ์ต่างๆ มีตั้งแต่การปลูกป่าชายเลนในป่าของลังกาวี ไปจนถึงการฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำ การร่วมอนุรักษ์วัดในอินเดีย เพื่อบรรเทาความเสียหายบนหน้ามุขของวัดจากผลของพายุทราย และการดูแลพันธุ์ปลาในทะเลสาบเฉียนเต่าในประเทศจีน เพื่อช่วยทำให้คุณภาพน้ำดีขึ้นในฐานะส่วนหนึ่งของความร่วมมือกับ Pardicolor ศิลปิน Josephine Billeter ได้สร้างสรรค์ศิลปะการเดินทางที่เลือกคอนเซปต์ของการหยุดพักผ่อนและทำความดีไปด้วย Pardicolor คือ โครงการศิลปะสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนศิลปินท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างความตระหนักรู้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับจุดมุ่งหมายของโปรแกรม Good Travel with Marriott Bonvoy ที่ให้โอกาสแขกได้สร้างผลกระทบในทางที่ดีในขณะเดินทางPhotoดีไซน์ที่สร้างสรรค์เป็นไปตามเสาหลักแห่งประสบการณ์ 3 สิ่งของโปรแกรม และจะพบเห็นได้ทั่วทุกโรงแรมที่เข้าร่วมโปรแกรมนี้ ในรูปแบบของการจัดแสดงแบบดิจิทัล อีเมลต้อนรับและขอบคุณ พร้อมไปกับโปสการ์ดดิจิทัลเพื่อดาวน์โหลดการขยายโปรแกรมเป็นความต่อเนื่องจากโครงการนำร่องเมื่อปีที่แล้ว กับโรงแรม 15 แห่งของแมริออท บอนวอยในภูมิภาคนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของแมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในการทำความดีให้กับชุมชนที่บริษัทดำเนินกิจการ Good Travel with Marriott Bonvoy ดำเนินการภายใต้แพลตฟอร์มเพื่อสังคมและความยั่งยืนของบริษัท Serve 360: Doing Good in Every Directionสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ https://marriottbonvoyasia.com/goodtravel.