"แอน จักรพงษ์" พร้อมนำทัพ JKN Global Group หวังก้าวสู่ผู้นำคอนเทนต์คอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยแม่ทัพใหญ่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ร่วมด้วยผู้นำของแต่ละธุรกิจในเครือ ได้แก่กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ไลฟ์ จํากัดบรรณาธิการบริหาร JKN-CNBCรองกรรมการผู้จัดการสายงานขายประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จํากัดกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด และกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส แถลงวิสัยทัศน์ที่จะดำเนินงานประจำปี 2565 ภายใต้งานที่มีชื่อว่าตั้งเป้าก้าวสู่ผู้นำคอนเทนต์คอมเมิร์ซอันดับหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เผยว่า “ระยะเวลา 7 ปี ที่ผ่านมาดำเนินธุรกิจภายใต้ JKN Global Media ซึ่งถือว่าเป็น Global Content Distributor เบอร์หนึ่งของประเทศไทยที่สามารถดำเนินธุรกิจมาได้อย่างต่อเนื่องและมีผลประกอบการเติบโตในทุกปีทุกสิ่งนั้นดำเนินภายใต้แนวคิด “Transforming” เดินหน้าและนำล้ำโลกไม่ต้องรอ Disruption จึงเกิด Content Commerce Company ขึ้น โดย Commerce เรามีทั้งหมด 3 อย่างได้แก่ (1) Well Being (2) Beverage (3) Cosmetic ที่ผลักดันวิธีการขายด้วยการใช้ Content Marketing”ด้านคุณพิมพ์อุมา จักราจุฑาธิบดิ์ กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานคอนเทนต์ เผยว่า “8 คอนเทนต์ที่เป็นมนต์สเน่ห์ความบันเทิงที่พร้อมจัดเต็มประกอบด้วย (1) Asian Fantasy สุดยอดซีรีส์จากแดนภารตะ (2) Hollywood Hit ชื่อดังที่เคยได้รับรางวัลจากเวที ออสการ์ (3) Kid Inspired เหมาะสำหรับหนูๆ (4) I Magic the Project สาระความรู้แด่ท่านผู้ชม (5) Music Star Parade ยกขบวนกองทัพของศิลปินดารามาร้องเพลงประกอบทั้งซีรีส์ ภาพยนตร์ และสารคดี (6) Super Show โชว์ Project พิเศษ เช่น โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์ (7) NEWS คัดข่าวสดใหม่และทันทุกสถานการณ์ให้คอข่าวไม่พลาด (8) JKN Originals ที่เราได้ร่วมงานกับโปรดักส์ชั่นชื่อดังในการเนรมิตฉากและคอสตูม และเรายังมีการเฟ้นหานักแสดงไทย และ ซุปตาร์ต่างชาติ มาแสดงในโปรเจกต์สำคัญที่เป็นวรรณกรรมนับร้อยปี”ผศ.ดร. องอาจ สิงห์ลำพอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น เบสท์ ไลฟ์ จำกัด และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง JKN18 เผยในส่วนของ JKN 18 ว่าปีนี้พร้อมผลักดันสู่ TV Ranking อันดับ 10 ของประเทศไทยด้วยคอนเซ็ปต์ “The Power of JKN18 ประเดิมด้วยการโชว์ผลงานในไตรมาสที่ 4 ของปี 64 ที่ผ่านมาและไตรมาสที่ 1 ของปีปัจจุบันมีการเติบโตแบบก้าวกระโดดความนิยมของผู้ชมเติบโตขึ้น 68% และการเข้าถึงของผู้ชมเติบโตขึ้น 54% แสดงให้เห็นว่าช่อง JKN18 เป็น Top of Mind ของผู้ชมของคนไทยทั้งประเทศแล้ว เตรียมส่งกลยุทธ์ธุรกิจและการตลาดที่เรียกว่า The Ocean ผลักดันธุรกิจ”คุณฌอน ลิม ซ็อก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจเคเอ็น ไฮ ช็อปปิ้ง จำกัด ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมีฐานลูกค้าในประเทศไทยถึง 13 ล้านครัวเรือนและสามารถสร้างยอดขายได้ถึง 4 พันล้านบาทในไทย โดยเสนอสินค้ามากกว่า 200 รายการต่อสัปดาห์สามารถส่งสินค้าได้มากกว่า 6 ร้อยล้านชิ้น และตอนนี้ JKN Hi Shopping ได้เป็นครอบครัวของ JKN แล้ว ด้วยประสบการณ์ค้าปลีกกว่า 50 ปี ของฮุนไดและการเป็นผู้นำในการเป็น Home Shopping ทั้งการผลิตและองค์ความรู้ต่างๆ โดยจะใช้ทรัพยากรที่มีคุณภาพเหล่านี้มาสร้างเป็นห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ผู้บริโภคและความหลากหลายของสินค้าที่มีคุณภาพและราคาจับต้องได้ให้กับผู้บริโภคชาวไทย และช่วงท้ายนี้ ความมุ่งมั่นในอีก 5 ปีข้างหน้า ตั้งใจจะเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มบริษัท Life and Culture และมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคุณทุกคน รวมถึงจะเป็นผู้นำที่ใครๆ ก็ต้องนึกถึง เมื่อคุณนึกถึงสินค้าและบริการ หวังว่า JKN Hi shopping จะเป็นชื่อแรกที่อยู่ในใจของผู้บริโภค เรามุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดไปด้วยกันทั้งนี้ คุณณัฐพงษ์ วิทย์วรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเคเอ็น เอ็มเอ็นบี จํากัด เผยว่าในส่วนของธุรกิจเครื่องดื่มนั้น พร้อมเคลื่อนทัพเสริมความสดใหม่และมากด้วยคุณภาพให้ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายตลอดทั้งปี อาทิเช่น Dragon X , Tiger X, FITMAX, Herb Max, TODAMOON ในฝั่งของ คุณกมลรัตน์ มงคลครุธ รองกรรมการผู้จัดการสายงานขาย ก็เผยว่าในปีนี้ผลิตภัณฑ์ของ JKN Best Life จะกระโดดเข้าสู่ตลาดกัญชง-กัญชาอย่างเต็มตัว พร้อมพัฒนาสูตรใหม่เพื่อเอาใจคนรักสุขภาพที่เลือกบริโภคแต่สิ่งดีมีประโยนช์ อาทิเช่น C-TRIA, HERB CORDY,PRIMA COLLAGEN, V-ALLIN Diamond เป็นต้นปิดท้ายด้วย คุณติณณ์ ภาณุสิทธิกร ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี และคุณพิสมัย ลิขิตอำนวย รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เผยว่า “รายได้ของปีที่ผ่านมา JKN มีอัตรารายได้การเติบโตอยู่ที่ 32% โดยมีการเติบโตทุกปีจนถึง ปี 2021 มีรายได้สะสมอยู่ที่ 1,800 ล้านบาท ในส่วนกำไรสุทธิก็มีการเติบโตทุกปีเช่นเดียวกัน คิดเป็นอัตราการเติบโตอยู่ที่ 20% ต่อมา Gross Profit Margin หรืออัตรากำไรขั้นต้น ก็ยังอยู่ที่ 45-50% เป้าหมายในปี 2565 นี้ คือ การขยายสัดส่วนรายได้ของธุรกิจ commerce ให้อยู่ที่ 15% หรือคิดเป็น 300 ล้านบาท และเป้าหมายในอนาคตอีก 3 ปีข้างหน้า เราจะมีรายได้เป็น 50% ของรายได้จากธุรกิจ Commerce เพื่อเติบโตก้าวขึ้นเป็น Content Commerce Company ในอนาคต”