“ชมพู่ - น็อต” ฉลองแต่งงาน 7 ปี ลูกสามหวานไม่เปลี่ยน

ชีวิตสมรสเดินทางเข้าสู่ปีที่ 7 แล้วสำหรับคู่รักคุณภาพอย่าง “ชมพู่ อารยา เอ.ฮาร์เก็ต” และ “น็อต วิศรุต รังษีสิงห์พิพัฒน์” ที่ล่าสุดโพสต์หวานครบรอบแต่งงาน 7 ปี ที่เห็นแล้วได้แต่อมยิ้มให้กับความสวีตของทั้งคู่โดยชมพู่ โพสต์ข้อความพร้อมภาพ “น้องแอบิเกล” พยานรักคนที่ 3 โดยระบุว่า “🥂to our 7th Anni😊 Can't imagine my life without you.. @nottvisrut 🤍Couldn't ask for more kub.. (Well..จริงๆก้อขอได้อีก😏😏😏)“ฉลองครบรอบ 7 ปีของเรา นึกไม่ออกเลยว่าถ้าชีวิตไม่มีพี่จะเป็นยังไง ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้แล้วครับ ( เอาล่ะ…จริงๆก็ขอได้อีก)”ทางด้านสามีก็โพสต์ว่า “7 amazing years ❤️ to infinity and beyond. Happy Anniversary! @chomismaterialgirl”“7 ปีมหัศจรรย์ สู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้น สุขสันต์วันครบรอบ!”เรียกได้ว่าถึงแม้ลูกสามแต่ความหวานยังจัดเต็มเหมือนเดิม ถ้าไม่ติดที่อายุ คงได้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองแหงๆ