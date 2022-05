JKN18 ทุ่มร้อยล้าน อัดคอนเทนต์กระชากเรตติ้งมุ่งสู่ Top 10 ทีวีดิจิทัล

เรียกได้ว่าเป็นการเขย่าผังรายการใหม่อีกครั้ง สำหรับช่อง JKN18 ของ “แอน - จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” จัดแน่นจัดเต็ม ครบรส ตั้งเป้าขยายฐานผู้ชมเข้าถึงผู้ชมทุกกลุ่ม เพื่อกระชากเรตติ้งสู่ท็อปเท็นทีวีดิจิทัล ด้วยการเพิ่มรายการข่าวและความบันเทิงเริ่มเดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อให้ผู้ชมได้รับชมข่าว JKN18 ทันทุกเหตุการณ์ ครบทุกสาระ​เริ่มจากรายการข่าวใหม่ “ครบข่าวค่ำ JKN18” ครบทุกรส ครบทุกเรื่อง ครบถ้วนทุกประเด็น ครบทุกข่าวที่คุณต้องรู้ ตามทันทุกสถานการณ์ กับคนข่าวมากประสบการณ์ “อ๊อป-อัครพล ทองธราดล” และ “พลอย-สุชาทิพ จิรายุนนท์” ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 23.00 น.มาถึงคิวซูเปอร์โชว์อย่างรายการเรียลลิตี้ที่หลายคนเฝ้ารอคอย พร้อมแล้วที่จะลงจอ JKN18 กับรายการ Project Runway Thailand (โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์) ครั้งแรกของเมืองไทยกับรายการเรียลลิตี้เฟ้นหาดีไซเนอร์ไทยสู่รันเวย์ระดับโลก พบการรวมตัวของนักออกแบบเสื้อผ้าจากทั่วประเทศ ที่จะมาฟาดฟันไอเดียการออกแบบ ผ่านการตัดสินของ The Judge กรรมการสายแฟชั่น นำโดย “เอก ทองประเสริฐ” และ “แพง-ขวัญข้าว เศวตวิมล” และยังได้พบกับ The Judge รับเชิญสุดพิเศษผลัดเปลี่ยนมาร่วมตัดสินในแต่ละสัปดาห์อีกด้วย พร้อมสะใจกับคอมเม้นต์แบบฟาด ๆ ปัง ๆ ปลุกเลือดนักสู้เต็มสูบนอกจากนี้ยังได้พบกับอีกหนึ่งบทบาท “แอน-จักรพงษ์” กับการเป็นผู้ดำเนินรายการฝีปากแซ่บในรายการเรียลลิตี้ครั้งแรกของเมืองไทย จัดจ้านทั้งสไตล์การพูดและลีลาเชือดเฉือนผู้เข้าแข่งขันทั้ง 15 คน และยังมี คุณธรณ ชัชวาลวงศ์ แฟชั่นดีไซเนอร์แบรนด์ Tawn C. ในฐานะ Mentor & Executive Producer ร่วมด้วยโดยผู้ชนะการแข่งขันจะได้เป็นแชมป์ Project Runway Thailand (โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์) คนแรกของไทย รับรางวัลมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และยังได้สิทธิ์บินลัดฟ้าไปร่วมทำ Work shop ถึงเมืองแฟชั่นอย่างมหานครปารีส ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย เปิดรันเวย์รอบแรกเสาร์ที่ 7 พ.ค.นี้ ทางช่อง JKN18 เวลา 21.00 น.นอกจากนี้ JKN18 ยังทุ่มทุนหลายร้อยล้าน ยกทัพหนังดัง จัดเต็มโปรแกรมความสนุก ความสุขชุดใหญ่ให้กับผู้ชมทางบ้าน จัดเต็มความมันส์กระหึ่มถึง 2 รายการภาพยนตร์ ทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ชมต่อเนื่อง 2 เรื่องควบ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 13.50 น. กับรายการ BIG MOVIE และช่วงค่ำมันส์ไปกับที่สุดของหนังฮิตโปรแกรมยักษ์ ในรายการ SUPER MOVIE ทุกวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. ห้ามพลาดที่สุดของความบันเทิง มันเต็มอิ่มติดขอบจอทุกวันเสาร์ – อาทิตย์นอกจากนี้ทาง JKN 18 ยังส่งซีรีส์ฟอร์มยักษ์แอ็คชั่นมันส์มหากาฬจากประเทศเยอรมนี “COBRA 11 ทีมคอบร้า ล่าบ้าระห่ำ” ที่ออกอากาศมาแล้วกว่า 120 ประเทศทั่วโลก ร่วมลุ้นระทึกกับภารกิจไล่ล่าเหล่าอาชญากรร้าย พบกันทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 23.00 น. ประเดิมตอนแรกเสาร์ที่ 7 พ.ค.นี้