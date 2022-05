ร้านชาสุดโปรดของ “เดียร์น่า”

มารู้จักร้านชาสุดโปรด ของ นักแสดงสาว เดียร์น่า ฟลีโป ที่มักจะแวะเวียนไปบ่อยๆสำหรับ ร้าน “Er Te Café” (เออร์ เต คาเฟ่) ที่ให้บริการเครื่องดื่มในรูปแบบ ชา Tea – Fessional ที่นำเอาวัตถุดิบชาจากทั่วทุกมุมโลกมาเป็นชานมสูตรพิเศษ ที่อร่อยเข้มข้น รสชาติแปลกใหม่ โดยคิดค้นและพัฒนาสูตรโดยผู้บริหารคนเก่ง เมย์ - ณปภัช วรปัญญาสถิต โดยบรรยากาศของคาเฟ่ได้ถูกตกแต่งอย่างน่ารัก โทนสีชมพู โดดเด่น บริเวณเดียวกับ เมโทรสแควร์” (Metro Square) ณ ชั้น G ศูนย์การค้าสยามพารากอนเมนูแนะนำของทางร้าน- Around The World Er Te : ชานม Er Te พรีเมี่ยม ที่เบลนสูตรพิเศษจากใบชาถึง 3 สายพันธุ์- Around The World Er Te Flakes : ชานมในรูปแบบเกล็ดหิมะ เรียกเล่นๆว่า “ชาเลอปี้” เก๋ อร่อย แปลกใหม่ มากๆ แบบที่ยังไม่เคยมีใครทำมาก่อน- ชาร้อน เป็นชาฝรั่งเศส มาคียาส Marcopolo ชาที่ดี่ที่สุดและดังที่สุดในฝรั่งเศส- โกโก้เย็น : โกโก้พรีเมี่ยมเข้มข้นนำเข้า ท้อปด้วยครั่นชี่โกโก้กรุบกรุบ คอโกโก้เลิฟเวอร์ต้องไม่พลาด- มาการองสไตล์ฝรั่งเศส ที่มีให้เลือก ถึง 24 รสชาติ อร่อย หวานกำลังดี กรอบนอกนุ่มใน ถูกใจสายสาวกมาการองแน่นอนซึ่งในตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่น 2 รายการ สำหรับโปรโมชั่นเปิดร้านใหม่1. เมื่อซื้อ เครื่องดื่มเมนู ชาเลอปี้ Around The World Er Te Flake Size M แถมฟรี!! 1 แก้ว (สามารถเลือกแก้วฟรี ได้ 3 เมนู คือ ชาไทย / ชามะนาว และ ชาเขียวมะลิ)2. เมื่อซื้อ Er Te Premium Tea (เมนู Chai tea / Royal tea / Masala) ขนาดใดก็ได้ ฟรี!! ท้อปปิ้ง ไข่มุก หรือ เจลลี่บราวน์ซูการ์ ให้เลือกโดยโปรโมชั่น ทั้ง 2 รายการนี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 พ.ค.65สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลข่าวสารของทางร้านได้ที่FB: https://www.facebook.com/ertecafebkkInstagram IG :erte_cafeสอบถามข้อมูลทางร้านได้ที่ 090-9937653Line OA : @ertecafe https://lin.ee/yIHmZtc