"ปันปัน เต็มฟ้า" แจ้งข่าวเศร้า "ปุ๊ กรุงเกษม" หนึ่งในนักเลงดังรุ่น "แดง ไบเล่" ผู้เป็นบิดาเสียชีวิตแล้ว

เมื่อเจ้าตัวได้มีการเปิดเผยว่าทางด้านของผู้เป็นบิดาได้เสียชีวิตแล้วพร้อมกับโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมระบุว่า..."Forever and always My daddy I hope I made you proud. There’ll always be a place in my heart for you."ทั้งนี้ศพของนายบรรเจิดได้ตั้งบำเพ็ญกุศล ณ. ศาลา 4 วัดธาตุทอง พระอารามหลวง โดยจะมีพิธีรดน้ำศพในช่วงเย็นวันนี้เวลา 16.00 น. จากนั้นจะมีการสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤษภาคม และทำการฌาปนกิจในวันพุธที่ 11 พ.ค. เวลา17.00 น.สำหรับนายบรรเจิด กฤษณายุธ เป็นที่รู้จักกันดีในชื่อของ "ปุ๊ กรุงเกษม" หนึ่งในนักเลงดังที่กลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาจากการทะเลาะวิวาทกับคู่อริ "แดง ไบเล่" ย่าน 13 ห้าง บางลำภู เมื่อราวๆ ปี 2499 ก่อนที่ทั้งสองจะกลายมาเป็นนักเลงในสังกัดเดียวกันโดยในเวลาต่อมาเรื่องราวของเขากับ "แดง ไบเล่" ได้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์เรื่อง "2499 อันธพาลครองเมือง" ที่ดัดแปลงมาจากหนังสือ "เส้นทางมาเฟีย" ของ "สุริยัน ศักดิ์ไธสง" แต่ด้วยเรื่องจริงที่คลาดเคลื่อนหลายประเด็น ทำให้ทางด้านของนายบรรเจิดเองต้องเขียนหนังสือที่ชื่อ "เดินอย่างปุ๊" ออกมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวในอีกมุมหนึ่ง