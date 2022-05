“เฟียต พัทธดนย์” รักษาซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย สัญญาจะหายไวๆ

หลังจากที่นักแสดงวัยรุ่นที่เคยผ่านผลงานทั้งซีรีส์วาย หรือละครวัยรุ่นที่เคยผ่านสายตาหลายๆ คนมาบ้างแล้ว ได้ออกมาโพสต์ผ่านทวิตเตอร์ของตนเองว่าตอนนี้กำลังเข้ารับการรักษาจากอาการโรคซึมเศร้าว่า “อัปเดตอาการ ผมมีอาการซึมเศร้า คิดฆ่าตัวตาย และนอนไม่หลับ หมอจัดยามาให้ 1.ยาคลายเครียด 2.ยานอนหลับ ระยะในเวลาในการกินประมาณ 6 เดือนครับ ช่วงนี้เป็นช่วงรักษา ต้องฝืนทำโปรแกรมที่ตั้งไว้หน่อย แม้ไม่ค่อยอยากทำ ประมาณ 1 เดือน ยาจะเริ่มเห็นผล อาทิตย์แรกจะไม่ค่อยรู้สึกมากครับ” ซึ่งจากการที่เจ้าตัวเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยการกินยาตามที่แพทย์สั่ง ก็มีอาการมึนหัวมาก และอารมณ์สวิงไปมา แฟนๆ ต่างเข้าไปให้กำลังใจและก็บอกว่าอาการที่เกิดขึ้น เป็นส่วนนึงมาจากฤทธิ์ยาย้อนกลับไปเมื่อกลางเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ในไอจีส่วนตัวเฟียตได้มีการลบรูปออกทั้งหมด และตั้งโปรไฟล์เป็นรูปสีดำ เหลือไว้แค่เพียง 2 ภาพเท่านั้น และยังปิดคอมเมนต์ โดยภาพล่าสุดเป็นภาพข้อความเขียนว่า “There may be something wrong with you , but you’re perfect” ในขณะที่สตอรี่ไอจีได้โพสต์ว่า “ขอพักก่อนนะครับ ใครที่ติดต่อไม่ได้ ขออภัยด้วยครับ ตอนนี้ผมยังไม่พร้อมจะคุยเรื่องที่เจอมา ขออภัยจริงๆ ครับ ถ้าเรื่องงานติดต่อมาได้ปกติครับ ผมชอบทำงานครับ งานทำให้ผมรู้สึกมีคุณค่าครับ”จากนั้นในทวิตเตอร์เจ้าตัวมักจะโพสต์ความรู้สึกจนทำให้แฟนๆ ที่ติดตามอยู่ต่างเข้าไปให้กำลังและเป็นห่วงอย่างมาก จนวันที่ 23-4-65 ก็ได้โพสต์ว่า “เมื่อไหร่จะโอเคสักที” รวมไปถึงวันที่ 27-4-65 ก็ได้โพสต์อีกว่า “อยู่ตรงไหน แล้วไร้ค่า ให้ออกมา” จนวันที่ 28-4-65 เจ้าตัวก็ได้บอกแฟนๆ ผ่านทวิตเตอร์ว่า “อาทิตย์หน้าตัดสินใจไปพบจิตแพทย์แล้วนะครับ คิดอยู่นานมาก แต่ครั้งนี้รู้สึกได้ว่านานกว่าครั้งไหนๆ อาจจะรักษานานหน่อย แต่ผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นครับ ขอบคุณทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอนะครับ #patnion” ซึ่งเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกผ่านทวิตเตอร์ก่อนไปพบหมอว่า “พรุ่งนี้ไปหาหมอแล้ว รู้สึกประหม่า แพนิค แต่ก็รู้สึกดีปะปนกันไป เพราะคิดว่าหมอน่าจะช่วยให้ดีขึ้นได้ ทุกวันนี้ยังมีความรู้สึกอยากหลับแล้วไม่ต้องตื่นอีกเลย แต่คงจะดีขึ้นถ้าได้เจอคุณหมอ”อย่างไรก็ตาม เจ้าตัวยังบอกอีกว่า “มีคนบอกว่าให้เราชมตัวเองเยอะๆ ขอบคุณตัวเองเยอะๆ เราว่ามันยากมากสำหรับเรา เราเลยเลือกอีกวิธีคืออ่านข้อความจากแฟนคลับและคนที่ส่งเข้ามา ขอบคุณมากนะครับ มันช่วยผมได้เยอะจริงๆ ผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงดี แต่จะหายให้ไวๆ นะครับ ขอบคุณจริงๆ ผมไม่ค่อยภูมิใจในตัวเองเท่าไหร่ และคิดว่าตัวเองไม่เก่งเสมอ ทำอะไรได้ไม่ดีพอ มันเป็นสิ่งที่ติดตัวมา และพยายามจะปลดปล่อยมัน ปล่อยวาง แต่มันยากมาก ต้องค่อยๆ ใช้เวลา แต่ขอบคุณที่เชื่อในตัวผมจริงๆ ครับ”ด้านแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศต่างมาให้กำลังใจ พร้อมยังคอยเคียงข้างและซัปพอร์ตในทุกๆ เรื่องที่นักแสดงหนุ่มคนนี้กำลังเผชิญ รวมไปถึงก็เข้ามาให้กำลังใจตลอดเวลา