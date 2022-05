รอบตัดสิน “7HD NEW STARS” สุดปัง 14 หนุ่มสาวออร่าแรงขึ้นแท่นนักแสดงหน้าใหม่

ช่อง 7HD ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในโครงการแล้ว ได้ 14 หนุ่ม-สาวหน้าใส โปรไฟล์ดีเข้าสังกัดผ่านพ้นไปเรียบร้อย เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน ที่ผ่านมา สำหรับรอบตัดสิน โครงการ 7HD NEW STARS ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ ที่คัดเลือกกันอย่างเข้มข้น ณ สตูดิโอ 1 ช่อง 7HD โดยมีการถ่ายบรรยากาศการคัดเลือกและลุ้นผลกันแบบสด ๆ ผ่าน Facebook LIVE : Ch7HD และ YouTube : Ch7HDบรรยากาศในรอบตัดสิน เริ่มต้นด้วยการเปิดตัวผู้ผ่านเข้ารอบตัดสิน ก่อนจะประกาศผลผู้ชนะ Popular Vote จากกิจกรรมโหวตทางออนไลน์ผ่าน www.ch7.com/newstars ได้แก่ หมายเลข NG4 สาลี่ โสมวิมาลา ณ อุบล ที่ได้รับคะแนนโหวตอย่างท่วมท้นถึง 96,593 คะแนนจากนั้นพิธีกรกล่าวเปิดตัวคณะกรรมการรอบตัดสินได้แก่ ผู้ผลิตละครคุณภาพ “จิตรลดา กัลย์จาฤก, ชยานนท์ อุลิศ และ พิมพ์อัปสร เทียมเศวต” พร้อมด้วยนักแสดงชื่อดัง “ไมค์ ภัทรเดช สงวนความดี”และ “ฐิสา วริฏฐิสา ลิ้มธรรมมหิศร”โดยผู้เข้าประกวดทุกคนจะต้องแสดงความสามารถด้านการแสดง ร่วมกับนักแสดงรับเชิญพิเศษ ได้แก่ “บูม กิตตน์ก้อง ขำกฤษ, พิ้งค์พลอย ปภาวดี ชาญสมอน, โหน ธนากร ศรีบรรจง, กุ๊กกิ๊ก กชกร และ ภูมิ เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์” ให้คณะกรรมการได้ชม งานนี้ผู้เข้าประกวดต่างจัดเต็ม โชว์ฝีมือ และความสามารถที่มีอยู่อย่างตั้งใจ ทำเอาคณะกรรมการหนักใจอย่างมากหลังจบการแสดงความสามารถ พร้อมกับที่คณะกรรมการลงคะแนนเป็นที่เรียบร้อย ก็ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย โดย 2 พิธีกร ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือก 7HD NEW STARS ค้นหานักแสดงหน้าใหม่ โดยมี คุณพัฒนพงค์ หนูพันธ์ รักษาการกรรมการผู้จัดการช่อง 7HD ขึ้นมอบรางวัล แบ่งเป็นชาย 7 คน ได้แก่ หมายเลข NB2 แทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร, NB5 กัปตัน กันณทร ชะระภิญโญ, NB7 ซิล ฐณธรณ์ ธัญญกรกุล, NB9 มันนี่ กิจจำนง จำนงกิจ, NB10 บิ๊กเอ็ม สุเมธา รอยสี, NB11 เดียว นวบดินทร์ สัณหวัณภัคดี NB12 ดรีม ปุณณฤกษณ์ อาศัยป่า และ หญิง 7 คน ได้แก่ หมายเลข NG1 ยาหยี ปริยชาต ศรีสูธรรม, NG2 วีซ่า สิมิลัน เตมีวณิชย์, NG3 แพม สุชานุช ธรรมวงค์, NG5 มิ้นชิ เสฏฐนันท์ ทองสมบุญ, NG6 เกรซ-เกรซ ฮาร์เปอร์, NG7 อีฟ ชนิภรณ์ ทรัพย์มี, NG11 อ๋อม ปัณชญา สุวรรณกุฏ โดยทั้ง 14 คนจะได้เซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง 7HD เป็นเวลา 5 ปี พร้อมรับโอกาสดี ๆ ในวงการบันเทิงอีกมากมายทั้งนี้ ตุ๊กตา จิตรลดา และ ไมค์ ภัทรเดช ขอเป็นตัวแทนคณะกรรมการ เผยถึงบรรยากาศในรอบตัดสิน7HD NEW STARS ค้นหานักแสดงหน้าใหม่โดย “เผยว่า “วันนี้ตอนแรกก็ได้บอกกับน้อง ๆ ทุกคนไปว่าขอให้สบาย ๆ อย่าไปตื่นเต้น เดี๋ยวความตื่นเต้นจะทำให้เราทำได้ไม่ดีเท่าที่ตั้งใจ คือทุกอย่างเราเข้าใจและให้โอกาสอยู่แล้ว สำหรับเกณฑ์การตัดสินแน่นอนว่าการที่จะเข้ามาเป็นนักแสดง อย่างแรกที่เรามองคือในส่วนของรูปร่างหน้าตา และในเรื่องของการแสดง แต่เรื่องการแสดงตรงนี้เราสามารถสอนกันได้ สิ่งสำคัญคือขอให้มีใจรัก ซึ่งวันนี้พอพี่ได้เห็นน้อง ๆ บอกเลยว่าเซอร์ไพรส์นะคะ เพราะปกติเราจะผ่านการเป็นกรรมการนางงามมาบ่อย ๆ อาจจะมีปะปนมาบ้าง แบบสวย ไม่สวย แต่วันนี้คือทุกคนผ่านการคัดเลือกมาแล้ว ผู้หญิงก็คือสวย ๆ กันทุกคน ส่วนผู้ชายก็มีคาแรกเตอร์ที่ชัดเจน คืออาจจะไม่ใช่เพื่อเป็นพระเอก หรือนางเอกเท่านั้น แต่ละคนต่างมีคาแรกเตอร์ที่เรามองว่าเราสามารถทำอะไรกับเขาได้ พี่ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 14 คนที่เป็นผู้ถูกคัดเลือกในวันนี้ด้วยนะคะ”ด้านเผยว่า “ผมเองได้มีโอกาสติดตามการประกวดมาตั้งแต่เริ่มต้น ก็จะได้เห็นความตั้งใจของแต่ละคนที่เข้ามาสมัครในโครงการนี้ รวมถึงพัฒนาการของน้อง ๆ ด้วย วันนี้ทุกคนทำเต็มที่ ได้โชว์ศักยภาพด้านการแสดงออกมา ผมเองใช้เกณฑ์ตัดสินจากความตั้งใจ ซึ่งผมอยากได้คนที่รักในการแสดงจริง ๆ เข้ามาทำงานตรงนี้ เพราะการแสดงไม่ใช่งานง่าย การถ่ายละคร 1 เรื่องอาจจะใช้เวลาเป็นปี ดังนั้นนอกจากในเรื่องของรูปร่างหน้าตาแล้ว คนที่เข้ามาตรงนี้ต้องมีความพร้อม และมีวินัยด้วย วันนี้ผมยินดีกับน้อง ๆ ทุกคนที่เข้ามาสู่รอบสุดท้ายนี้ และยินดีกับทั้ง 14 คน ที่ได้เซ็นสัญญาเข้ามาเป็นนักแสดงในช่อง 7HD ขอให้วันนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดี กับงานในวงการบันเทิงต่อไปข้างหน้า ขอให้ทุกคนรักในอาชีพนี้และสู้ ๆ นะครับ”