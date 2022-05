“ยูแอนด์ไอ” (You & I) เปิดร้านใหม่สุดปัง! คอสุกี้พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ร่วมโปร 4 จ่าย 2 ล้นหลาม!!

โดยจุดเริ่มต้นของ ยูแอนด์ไอ (You & I) สุกี้พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2014 โดยเน้นสร้างสุกี้ระดับพรีเมี่ยม ที่มีความพิถีพิถันตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพดี และการบริการที่เป็นมาตรฐาน มาตรฐานครัวกลางระดับสากล GMP โดยมีวัตถุดิบพรีเมี่ยมที่เป็นวัตถุดิบนำเข้าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของร้าน โดยมีน้ำซุปที่ลือชื่อถึง 10 แบบ อาทิ ซุปหูฉลาม, ซุปเป๋าฮื้อ, ซุปชาบู, ซุปต้มยำมันกุ้งน้ำข้น, ซุปหม่าล่า, ซุปน้ำดำ, ซุปต้มยำหม่าล่า, ซุปกระดูกหมู,ซุปทรัฟเฟิล, ซุปเห็ดหอม ให้ได้ลิ้มรสความอร่อยในการบริการหม้อน้ำซุปแยกส่วนตัว ซึ่งตลอด 8 ปีที่ผ่านมา ได้การตอบรับจากกลุ่มลูกค้าที่ชื่นชอบการกินสุกี้รสชาติที่แตกต่าง พร้อมการขยายสาขาครอบคลุมทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมกว่า 12 สาขา ล่าสุดพร้อมชวนคนเมืองลิ้มรสความอร่อยในสาขาใหม่ ของ ยูแอนด์ไอ (You & I) สุกี้พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 6 ใน สไตล์ You & I Premium Suki Buffetบาท (เช่น คุโรบูตะ, หมูเด้งชีส, เนื้อเสือร้องไห้, เนื้อปลากะพง, ฟักทองอบชีส, เบคอนหมู ฯลฯ)(เช่น เนื้อวากิว, เนื้อแองกัสชัคโรล, เนื้อช็อตเพลท, คุโรบูตะสันคอบิ๊กบึ้ม, เนื้อปลาแซลมอน, กุ้งแม่น้ำ ฯลฯ)(เนื้อวากิวบิ๊กบึ้ม, หอยนางรม, เป๋าฮื้อเย็นซาชิมิ, มันปูคานิมิโซะดิป, หมูชาชูรมควัน ฯลฯ)(เนื้อคาราร่าวากิว, เนื้อพรีเมียมวากิวชัคโรล, คานิมิโซะ, กุ้งเด้งทรัฟเฟิล, ปลาไหลย่างซีอิ้ว, ไอศกรีมฮาเก้นดาส ฯลฯ)*** สำหรับเด็กส่วนสูงไม่ถึง 120 ซม. ทานฟรี! และเด็กส่วนสูง 120 – 130 ซม. คิดครึ่งราคา*** ฟินเต็มอิ่มกับเมนูพรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ทุกรายการ อย่างเนื้อวากิว เนื้อแองกัส ลิ้นวัว หมูคุโรบูตะ ปลาแซลมอน ปลาบัตเตอร์ฟิช กุ้งแม่น้ำ หอยแมลงภู่นิวซีแลนด์ กุ้งแชบ๊วยทะเล หอยนางรม และเมนูคุณภาพอีกกว่า 100 เมนู และที่สำคัญเลือกได้ถึง 2 น้ำซุป รวมถึง ไอศกรีม Homemade You&I ได้ไม่อั้นพร้อมแผนการขยายสาขาเพิ่มเติมอีก 3 สาขา ได้แก่ สยามเซ็นเตอร์ , เทอร์มินอล 21 พระราม3, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า ภายในปี 2565 นี้