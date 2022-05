“มิ้นต์” ไม่รีบแต่ง “ภูผา” รัก 10 ปีไม่มีหึงหวง ยินดีไปงานแต่ง “หมาก-คิม” ถ้าเขาเชิญ!

เรียกว่าเลิฟซีนหนักหน่วงมาก สำหรับบทบาท “หลิน” ในละครซ่านสเน่หา ของนางเอกสาล่าสุดได้เจอเจ้าตัวที่มาร่วมงานเปิดตัวภาพยนตร์ “MARVEL STUDIOS’ DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS” ในลุกส์ผมหน้าม้าแปลกตา ก็เลยขอถามถึงเรื่องนี้กันสักหน่อย ว่าหวานใจ อย่างหนุ่ม “ภูผา เตชะณรงค์” แอบมีหึงมีหวงบ้างไหม“ลุคผมหน้าม้าวันนี้ ต้องถามสไตลิสต์ค่ะ (หัวเราะ) นานๆ ทีเหมือนกัน ช่วงนี้ได้ออกงาน ได้แต่งตัว ก็ได้ทำอะไรใหม่ๆ ในทุกๆ งาน เราต้องมั่นใจค่ะ มันอยู่ที่ข้างในเรา เราต้องพูดกับตัวเองในใจว่าฉันสวย สไตลิสต์ ช่างแต่งหน้า เขาก็จะสนุกกับการเปลี่ยนลุคของเขาอยู่แล้ว”ละครซ่านสเน่หา เลิฟซีนหนัก แต่หวานใจ “ภูผา” ไม่ว่า แถมยังบอกสงสารพระเอก “เต้ย พงศกร เมตตาริกานนท์” ที่ต้องมาจูบกับก้อนหินเขาดูแล้วก็บอกว่าทำไมมิ้นต์จูบแบบเปิดปากน้อย เขาดูละเอียดมาก เขาบอกเลยว่าเธอต้องทำให้ได้ดีกว่านี้ เขาเหมือนแบบพอเห็นเราได้พลิกคาแรกเตอร์ แล้วอยากเห็นเราแอดวานซ์ไปมากกว่านี้”“ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่” ถึงกับถาม “ภูผา” ไม่หวงเลยเหรอ“ใหม่มาถามว่ามิ้นต์ พี่ผาหวงไหม เราก็บอกไม่ว่ะแก แปลกไหม ไม่หึง ไม่หวง ไม่อะไรเลย เรื่องนี้เลิฟซีนเยอะมาก เขาก็มีแต่กดดัน เขาไม่หวงเลย แต่ก็ไม่รู้นะ ต้องลองไปถามเขา ว่าลึกๆ หวงหรือเปล่า แต่เขาก็พยายามที่จะผลักดันให้เราตั้งใจทำ”เหมือนเป็นการปลดล็อก ให้กล้าเปิดใจกับบทบาทใหม่ๆ เป็นเรื่องแรกที่ดุเดือดขนาดนี้แต่ถ้ามีเรื่องหน้าเราก็เข้าใจในมุมมองตัดต่อแล้ว เราก็จะเปิดใจให้มากกว่านี้ แต่ก็ดูบทด้วย ถ้ามันเหมาะสมที่จะไป คือไม่เคยเล่น ครั้งแรกที่เล่นดุเดือดขนาดนี้ก็ตื่นเต้น”รัก 10 ปี ไม่มีความหึงหวง เพราะอยู่กันด้วยความเข้าใจ อนาคตยังตอบไม่ได้ แต่ทุกวันนี้แฮปปี้ดีแล้ว“ต้องถามภูผาแล้ว (หัวเราะ) เราก็ไม่ได้ถามเขา แต่มิ้นต์เดาเอาเอง เหมือนเราอยู่กันด้วยความเข้าใจมากขึ้นค่ะ สมัยเด็กๆ เขาก็อาจจะหึงหวง แต่ตอนเขาก็เริ่มรู้แล้ว ว่าเรา 10 ปีแล้วไม่ได้มองใครเลย จริงๆ จะพูดยังไงดี ก็เป็นแฟนคนแรก (หัวเราะ) ชีวิตดูจืดชืด ก็เรื่อยๆ ค่ะ ถ้ายังแฮปปี้แบบนี้ คือตอบไม่ได้เนอะ ว่าอนาคตจะเป็นยังไง แต่ทุกวันนี้ก็แฮปปี้”บอกใจเย็นเหมือนน้ำแข็งขั้วโลก ยังไม่รีบแต่งงาน มีอะไรให้เรียนรู้กันอีกเยอะ“ยัง ให้เพื่อนๆ พี่ๆ ไปก่อนการแต่งงาน การมีครอบครัว มันก็ยังเป็นจุดเริ่มต้นอีกจุดหนึ่ง ที่เรายังมองไม่เห็น ว่าเราจะไปด้วยกันยังไง แต่ทุกวันนี้เราแฮปปี้ กับการที่เรายังทำงาน ดูแลครอบครัวค่ะ”ไม่พร้อมโดนเซอร์ไพรส์ เรื่องพวกนี้ต้องคุยกันก่อน“ยัง ไม่…เรื่องพวกนี้เราต้องคุยกันก่อน ไม่ใช่อยู่ดีๆ เขาปุ๊บปั๊บ มันเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันก่อน แล้วเราก็ต้องกลับไปคุยกับพ่อแม่เราด้วย (หัวเราะ) มิ้นต์ว่าแม่น่าจะต้องหลุด ถ้าเขาไปคุยกันแล้ว”ร่วมคอมเมนต์ยินดี “หมาก ปริญ สุภารัตน์ - คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ” ขอแต่งงาน“ยินดี ยินดีจริงๆ ค่ะ จริงๆ ก็เคยคุยกับคิม คิมก็บอกว่าเราไปก่อนแล้วกัน เราก็บอกว่าเขาไปก่อนเลย ล่าสุดที่ไปงานแต่งพี่มะปราง (กุลภัสสร เสณีตันติภากุล) ที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวคู่หนูยังรู้สึกว่าภูผายังเป็นน้องเล็กของบ้านด้วย เราทั้งคู่ก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันอีก”บอกยินดีไปงานแต่ง ถ้าเขาเชิญนะ