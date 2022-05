“ณวัฒน์” ยอมรับเลือก “อิงฟ้า” อย่าใช้คำว่าล็อกมง! ตอบไม่แอ๊บ ยอดฟอลฯ แต่ละคนก็สำคัญ

หลังกลายเป็นดรามาร้อน หาว่าล็อกมงให้คว้าตำแหน่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ไปครอบครองทั้งที่ไม่เหมาะสม ล่าสุดในงานฉลองมงกุฎทอง พร้อมขอบคุณสื่อมวลชน “MGT Thank you Party” หัวเรือใหญ่เจ้าของเวที อย่างก็เลยขอออกมาเคลียร์ให้หายข้องใจกับทุกประเด็น โดยยืนยันหนักแน่น ว่ายุติธรรมล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่มีล็อกมงให้ใครแน่นอน“โอ้ย…จะไปล็อกได้ยังไง คำว่าล็อกกับคำว่าเลือกเนี่ย ต้องทำความเข้าใจนะ ล็อกคือเตรียมคนมง มาตั้งแต่ยังไม่รับสมัคร แต่คำว่าเลือกเพราะอาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีส่วนแบ่ง ผมจ่ายเงินเอง ผมจะล็อกทำไม คำว่าล็อกใช้กับเจ้าของไม่ได้ ต้องใช้คำว่าเลือก ผมเลือกแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ ทั้งหมดทั้งมวลผมต้องเป็นคนตัดสินครับโดยปกติแล้วเวทีเราไม่เหมือนเวทีคนอื่น คะแนนเริ่มตั้งแต่เข้ากอง พี่เลี้ยงทุกคนรอบตัวเรา ลูกน้องผมทุกคน โปรดักชั่น รวมถึงโคโรกราฟทุกคน ก็คือส่วนหนึ่งของคณะกรรมการ ผมจะถามน้องๆ ว่าคนนี้เป็นยังไง ไหวไหม ดีไหม พวกนี้จะรวมคะแนนให้กับผม ว่าสุดท้ายแล้วคนนี้เวิร์ก คนนี้ดี คนนี้ตรงต่อเวลา คนนี้มีความสามารถ มันเป็นส่วนหนึ่งในการให้เราตัดสินใจง่ายขึ้น ว่าเราอยากเลือกใครอิงฟ้ามาในเวลาที่ถูกจังหวะ และมีเส้นเรื่องที่สำคัญมาก สู้ชีวิตมาทุกรูปแบบ ผ่านอะไรมาเยอะ เหมือนกับเวทีมิสแกรนด์“คือต้องยอมรับว่าผมหาคนที่ ready to work หลายคนก็มากระแนะกระแหนผม ว่าอยากได้แบบวาเลนติน่าไม่ใช่เหรอ ผมบอกเลยถ้าเป็นบิวตี้ควีน เดินได้ก็ควรจะเดินแบบวาเลนติน่า ผู้ภาษาอังกฤษได้ดีก็ดีครับ ผมก็ชอบ แต่ทั้งหมดมันมีคุณสมบัติประมาณ 20 กว่าข้อ นั่นคือประมาณ 2-3 ข้อที่สำคัญ แต่ถ้าเกิดว่ารวมกันแล้วเนี่ย ข้ออื่นมันเยอะจริงๆ แล้วทำให้เรารู้สึกว่าต้องเลือกเขา สรุปมันก็ต้องเลือกอิงฟ้ามาในจังหวะที่ถูกเวลาอธิบายไปก็ไปตีความว่าพอมีคนนิยมแล้วจะทิ้งเราเหรอ ผมไม่ได้ทิ้ง แต่ผมกำลังจะบอกกับทุกคนว่าความมั่นคง มันเกิดจากการกระจายกลุ่มมากขึ้น เมื่อเรากระจายกลุ่มมากขึ้น เราก็จะมีผู้หญิงจริงๆ ซึ่งตอนนี้มีผู้หญิงแท้ดูนางงามเป็นกลุ่ม แล้วก็ชายแท้ดูนางงามจริงๆ นะครับ ไม่ใช่ชายแท้แบบกระแนะกระแหนกัน เพราะฉะนั้นสองกลุ่มนี้ เวลาเขาดูนางงาม จะไม่เหมือน LGBT ดูLGBT จะต้องดูอย่างเดียวเลย คือใครเดินเหมือนลาติน คนนั้นคือถูกต้อง ต้องทำความเข้าใจก่อนนะ ว่าถ้าคุณจะประกวดคนให้เหมือนลาติน มันไม่ยากหรอกครับ ทำไมเราถึงไม่ประกวดคนที่มันสตรอง และมีอัตลักษณ์ในตัวของตัวเอง แต่ถามว่าเราอยากได้เดินเหมือนลาตินไหม เราก็อยาก ถ้าเป็นไปได้เราอยากได้จริตแบบลาติน แต่สุดท้ายเนี่ย ถ้าเราจำเป็นจะต้องพลิกเกมการสู้ เราต้องมองอัตลักษณ์ของแต่ละถิ่นด้วยเพราะฉะนั้นการที่เลือกอิงฟ้าเวลาผมสัมภาษณ์ มันไม่ได้สัมภาษณ์หมดต่อหน้าทุกคน การทำขวัญนาค ผมเพิ่งรู้ว่าต้องนั่งห้ามลุก 4 ชั่วโมง และเป็นเด็กที่จีเนียส จำบททำขวัญนาคได้ 4 ชั่วโมง ซึ่งใน 4 ชั่วโมงต้องร้องไปเรื่อยๆ เป็นงานหนักมาก แล้วต้องก็สู้ชีวิตมาทุกรูปแบบแล้วทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมือนชีวิตของคนเรา ชีวิตของมิสแกรนด์ก็ผ่านอะไรมาเยอะ น้องก็ผ่านมาเยอะ ไม่ได้เรียนจบสูง แต่ผมอยากจะตอบโจทย์ว่า ครวมๆ แล้วก็คิดว่าน้องน่าจะเป็นบุคลากรหรือพรีเซ็นเตอร์ของแบรนด์ไทยได้ สำหรับแบรนด์แกรนด์ไทยแลนด์บางคนบอกว่าผมเห็นแก่บิสิเนส ผมถามตรงๆ นะครับ ว่าจะให้องค์กรเราจนเหรอครับ เราไม่ได้หมายความว่าบิสิเนสมาจากการที่คุณเอาเงินมาให้เรา แต่บิสิเนสคือการแมชชิ่ง คือเรามีโปรดักส์ เรามีแบรนด์ แล้วใครล่ะจะทำให้แบรนด์ของเรามีความมั่นคงเติบโต แล้วปีนี้มันเป็นโจทย์ชัดเจน ที่มิสแกรนด์จะเป็นมหาชน เพราะฉะนั้นอะไรที่ทำให้มหาชนได้รู้จักแบรนด์เรามากขึ้น ก็ต้องเป็นคนที่สามารถจะเข้าไปในทุกกลุ่ม กลุ่มผู้ชายผู้หญิงแท้ กลุ่มหมอลำ กลุ่มนักร้องลูกทุ่งขอให้เคารพการตัดสินและรอพิสูจน์ดู ว่าอิงฟ้าเหมาะสมกับตำแหน่งไหม“ต้องรอพิสูจน์น้อง เรารู้ว่าไม่ว่าใครได้ เหตุการณ์นี้ก็ต้องเกิด เพราะมันมีกลุ่มฮาร์ดคอร์ ไม่ใช่กลุ่มแฟนแกรนด์แต่กำเนิด แล้วก็อาจจะไม่ใช่กลุ่มแฟนแกรนด์ตัวจริง จะเป็นกลุ่มแอบแฝงเข้ามาดู แล้วก็ฉวยโอกาสในการคัดข้อกัน ระหว่างผู้ชนะกับรอง อีกกลุ่มก็คือรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ รู้สึกว่าอยากได้คนนี้แล้วไม่ได้ แต่สิ่งที่เราตัดสินแล้ว ก็ต้องเคารพการตัดสินของเรา แล้วก็คอยดูพิสูจน์เรา การตัดสินไม่ได้แปลว่าบริษัทเราจะล่มจม ไม่ใช่หมายความว่าบริษัทเราจะกลายเป็นบริษัทที่ไร้ค่าคุณต้องดูก่อนว่านี้คือการตัดสินอยากจะมางานเราก็ให้ อยากได้เวทีแบบนี้ อยากได้จอ 4K เราจัดหาให้หมด เพียงแค่ว่าคุณคิดว่าคนนี้จะต้องชนะในสไตล์คุณ แล้วถ้ามันไม่ใช่ คุณจะบอกว่าคุณไม่รักเรา เราก็ไม่รู้เหมือนกัน ว่าความรักที่คุณเคยมีให้เรา มันเป็นความรักที่จริงหรือเปล่า”ยืนยันยุติธรรมล้านเปอร์เซ็นต์ ไม่มีล็อกมงแน่นอน“ยืนยันล้านเปอร์เซ็นต์ครับว่ามันเอาอยู่ทุกอย่างครับ”เรื่องอิงฟ้าโดนแฉ ผิดสัญญาสังกัดเก่า ไม่จำเป็นต้องเคลียร์ แค่ส่งให้ฝ่ายกฎหมายดูแลไป“ดูแล้วไม่นะครับ ไม่น่าจะมีผลถึงเรื่องนี้นะครับ เพราะเนื่องจากมันเป็นสัญญานานมาแล้วไม่ได้ทำตามที่เคยบอกไว้ ว่าเอามาเซ็นเพื่อจะทำอะไร ในที่สุดน้องก็ออกมาเผชิญโชคตัวเองตามลำพัง เหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการประกวดร้องเพลง แล้วการประกวดมิสแกรนด์สุพรรณบุรี เหตุผลที่น้องถอนตัวเพราะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนกันถามว่าเคลียร์ยังไง ก็ไม่ต้องเคลียร์ครับ ก็ส่งให้ฝ่ายกฎหมายดูแลไป ผมได้รู้ แต่เนื้อสัญญาผมยังไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่น้องได้ปฎิบัติตามข้อแนะนำของทนาย ก่อนที่จะกลับมาประกวดมิสแกรนด์กรุงเทพฯ อีกครั้งหนึ่ง ตามขั้นตอนทุกประการครับ (เหมือนทางโน้นจะฟ้อง?)แต่เรามีสิทธิ์ที่จะดีเฟ้นด์ ในสิ่งที่มันเหมาะสม ว่าสัญญามันเกิดจากอายุเท่าไหร่ ได้ปฎิบัติตามสัญญาซึ่งกันและกันหรือเปล่า แล้วมันเกิดความเป็นจริงไหม น้องพูดอยู่คำหนึ่ง ผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับ บอกว่าออกมาไม่มีอะไรจะกินเลย ไม่มีอะไรเลย เคว้งคว้าง เรื่องล็อกมงเนี่ย ผมว่าเป็นการใช้คำแกล้งผมมากกว่า แล้วก็แกล้งน้อง เจ้าของเขาไม่มีวันล็อกมงหรอกครับ ถ้ามันไม่ดีก็คือเลือกผิด ตาไม่ถึง แค่นั้นเอง ลงทุนไปตั้งเยอะแยะ จะล็อกมงทำไม”คนสงสัยคำถามบนเวที เหมือนจงใจให้ด่ารัฐบาล“ก็มันเป็นความตั้งใจ ที่เราจะถามคำถามเกี่ยวกับรัฐบาลอยู่แล้ว แต่เราไม่ได้บอกว่าจะต้องไปด่า เวลาบรีฟผมบอกแล้ว อย่าใช้คำหยาบคาย อยู่บนเวทีก็ยังไม่มีอะไรที่หยาบคายถึงขนาดน่ากลัวมากนะ เพียงแค่มีการไล่ ผมว่ามันเป็นเรื่องปกติ เวทีแกรนด์มันชัดเจนอยู่แล้ว ใครจะมาต้องรู้ว่าเราจะถามเรื่องการเมือง เรื่องผลกระทบต่อประชาชน เรื่องการคอรัปชั่นเพราะตอนนี้มีอยู่หลายคดี ก็มัดรวมๆ กันไป”ไม่ได้บังคับเวลาตอบคำถาม ว่าห้ามมีความคิดต่าง ขอแค่อย่าพูดคำหยาบก็พอ“ผมว่าเด็กรุ่นใหม่ปากมีหูประตูมีช่อง ผมบอกเลนคุณคิดตามใจคุณชอบ ขออย่างเดียวอย่าหยาบคาย สิ่งที่ผมไม่อนุญาตเลยคือเรื่องนี้ ผมก็จะชี้เลยว่าห้ามเด็ดขาด สิ่งอื่นคุยทำได้หมดเลย เพราะอยู่ในระบอบประชาธิปไตย คุณต้องมีสิทธิเสรีภาพ แล้วก็ต้องสุภาพ อย่าใช้คำหยาบคายจนเกินไป”ไม่ต้องมียอดฟอลโลเวอร์เยอะมากก่อน ถึงจะเข้ารอบลึก แค่ภายใน 1 เดือน ทำยังไงก็ได้ ให้ได้เยอะที่สุด“ไม่มีข้อกำหนดว่าคุณจะต้องมีเท่าไหร่ หลายคนไปตั้งข้อกำหนดว่า เดี๋ยวปีหน้าจะไปหามาสักล้านฟอลโลเวอร์ มีบางคนไปมึนๆ เมาๆ หลังจากประกาศผลเสร็จ แล้วก็ไปตั้งไลฟ์ ผมก็ดูนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าคุณต้องมีมาเยอะก็ได้ ขออย่างเดียวภายใน 1 เดือน ทำยังไงให้คุณได้เยอะที่สุด มันเป็นสิ่งสำคัญนะครับ ผมมั่นใจว่าในอนาคต คนที่ได้เยอะๆ เขาก็จะมาต่อยอดที่นี่อีกเยอะ เพราะฉะนั้นไม่มีข้อกำหนดข้อนี้หรอกครับแฮปปี้มากที่ได้ทำให้ทุกคนมีความสุข ถ้าไม่นับเรื่องผลการตัดสิน ที่มีคนไม่พอใจ“ผมแฮปปี้นะครับขอความเห็นใจแล้วกัน ผมตามใจทุกๆ คนไม่ได้ เพราะเสียงส่วนมากเขามาทางนี้ จริตเป็นส่วนหนึ่ง แต่ไม่ใช่ทั้งหมดของการประกวดนางงาม”