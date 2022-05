“อนุวัติ จัดให้” ไม่มีอีกแล้ว ร่ำไห้ย้ายบ้าน ปัดถ้าถูกซื้อตัวมา ก็คงไม่มา “ช่องวัน”

อีกหนึ่งปรากฎการณ์ที่คาดว่าน่าจะไม่เกิดขึ้น แต่ก็ได้เกิดขึ้น เมื่อที่ใครๆ ก็รู้ว่านี่แหละคือ “โลโก้ของช่อง 7” ด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยและลีลาการเล่าข่าวที่เป็นการเองในทุกๆ เช้าผ่านหน้าจอ แต่หลังจากนี้ภาพที่ทุกคนคุ้นเคยจะเปลี่ยนไป เมื่อผู้ประกาศคนดังกล่าวได้ตัดสินใจ “ย้ายบ้าน” มาอยู่ “ช่องวัน 31” พร้อมกับหลากหลายเหตุผลที่หลายคนสงสัยว่าย้ายทำไม? รวมไปถึงมีตัวเงินเข้ามาเกี่ยวข้องไหม? ซึ่งเจ้าตัวยืนยันว่าเป็นการตัดสินครั้งยิ่งใหญ่ในวัยเลข 4 ที่มาพร้อมกับน้ำตา“คือเราก็อยู่ตรงนี้มานานแล้วนะ มันหยุดนิ่งมานาน แล้วก็พยายามทบทวนตัวเองว่าเราอยากมีอะไรท้าทายในชีวิตกว่านี้อีกไหม ก็เป็นการยากนะกับการเริ่มนับหนึ่งใหม่ เมื่อตอนอายุ 40 กว่า ยากมากจริงๆ แต่เราอยากจะมีอะไรที่ท้าทายขึ้นมา มีประสบการณ์ใหม่ๆ เยอะขึ้น ก็เลยต้องตัดสินใจ""อย่างที่บอกว่ามันนิ่งทุกอย่างแหละครับ มันนิ่งเกินไป อายุเลข 4 ใครเขาก็คิดว่าไม่ควรจะไปไหนแล้ว แต่สำหรับเราก็ถึงบอกว่าคิดหนักมาก เลข 4 ที่จะต้องก้าวออกมาออกมาใช้ชีวิตใหม่ นับหนึ่งใหม่ หาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในสิ่งที่เราไม่เคยเห็น ไม่เคยสัมผัส ได้เรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆ มันก็อาจจะทำให้ชีวิตเรามันแบบเหมือนมีแบตเตอรี่ใหม่ ชาร์จปั๊บ มารีเซ็ตใหม่ มันต้องมีกระฉับกระเฉง อาจจะทำให้ประสบการณ์ของเรามันมีอะไรที่ดีขึ้น ใหม่ขึ้น แปลกขึ้น อะไรอย่างนี้”“เราอยากลองทำอะไรใหม่ๆ มากกว่านี้ เช่น สมมุติตัวรายการ ที่โน่นอาจจะได้เป็นรายการเล็กๆ แต่พอมาที่นี่ เราก็มีโอกาสได้คิดขึ้น โตขึ้น พูดง่ายๆ เราโตขึ้น เราได้ทำอะไรที่มันใหญ่ขึ้น ก็มีรายการอนุวัติทั่วไทย เราก็เป็นคนเขียนคอนเซ็ปท์รายการเอง เราก็ลองทำ เพราะฝ่ายข่าวของช่องวัน จะไม่มีเคยรายการแบบนี้มาก่อน”ยื่น “ใบลาออก” พร้อมน้ำตา ยันไร้ดรามา ทุกฝ่ายเข้าใจ“มันยากมากสำหรับการที่ต้องลาจากบ้านเก่า ทุกวันนี้เอาจริงๆ คืออยากจะเดินออกมาเงียบๆ เราไม่อยากให้มีข่าว ไม่อยากให้มีกระแสข่าว ไม่อยากให้มีอะไรทั้งสิ้น แล้วก็วันนึงก็มีสื่อต่างๆ ก็ลงแบบข่าวลือโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้ มันก็มีข่าวลือต่างๆ มากมาย และพอมีข่าวลือเกิดขึ้นเราก็ต้องให้เกียรติทั้งทางช่อง 7 ด้วย และก็ให้เกียรติทั้งทางช่อง one ด้วยว่า เขาคงอยากได้ความชัดเจน""บ้านหลังเก่าของเราทุกวันนี้ยังเรียกบ้านได้เต็มปากนะ เพราะก็ยังแวะไปเสมอ เราก็ต้องให้เกียรติผู้ใหญ่ที่เขารักเราทั้งสองฝั่ง ก็เลยตัดสินใจเดินไปยื่นใบลาออกเพราะว่ามันมีข่าวเกิดขึ้นแล้ว ทางโน้นก็อยากได้ความชัดเจน ทางนี้ก็อยากได้ความชัดเจน วันที่เดินไปยื่นใบลาออก เนี่ย...ก็ยอมรับว่าก็ร้องไห้กัน และอธิบายเหตุผลทุกอย่างจบกันด้วยดีหมดครับ อธิบายถึงเหตุผลว่าทำไมเราต้องเก็บกระเป๋าและก็เดินออกมา ซึ่งผู้ใหญ่ทุกๆ คนเข้าใจ""การที่เราเดินออกมาเราจะต้องให้เกียรติเขาเดินไปลาทุกห้อง เดินไปลาผู้ใหญ่ทุกคน กอดเขาทุกคน ทุกคนคือผู้มีพระคุณกับเราผู้ให้โอกาสเรา ผู้ทำให้เรามีทุกสิ่งทุกอย่าง ทำให้เรามีวันนี้มีชื่อเสียง มีบ้าน มีรถ มีเงินหาเลี้ยงพ่อแม่ เราก็มาจากช่อง 7 ก็ถือว่าเป็นบ้านของเรา ก็ต้องไปขอบคุณเขา ซึ่งเขาก็อวยพรพี่ขอให้หนุ่มประสบความสำเร็จในสิ่งที่หนุ่มคิดและก็สิ่งที่หนุ่มทำก็ร้องไห้หมดแหละครับ ผมก็ร้องไห้ทุกห้อง ร้องไห้ไป เป็นวันที่ร้องไห้มากที่สุด”แฟนคลับตำหนิที่ลาออกจากช่อง 7“ซึ่งเราก็เข้าใจ ในหลายๆ อย่าง แล้วเราก็ไม่ว่าคนที่ว่าด้วยนะ เราไม่ว่าเราไม่เคยตำหนิ แล้วก็หลายๆ คนก็ทักมา โห... น้อยใจจังเลย คุณหนุ่มทำไมออกจากที่นี่ล่ะ เพราะเราก็เป็นแฟนของที่นี่นะ เราก็บอกไม่เป็นไรครับ ขอบคุณครับ เราไม่ว่าใคร เพราะว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่เขาจะคิด เราไม่ว่าความคิดเขาเพราะแต่ละคนก็มีความคิดแตกต่างกัน คนที่น้อยใจ มีคนที่ตำหนิ ก็มีแต่ส่วนน้อยนะ เราก็อาจจะมีอ้อนนิดนึง ยังไงก็แบ่งใจแวะมาดูบ้างนะครับ เผื่อใจกดรีโมทเปลี่ยนมา (แล้วแม่ยก แฟนคลับเขาจะตามมาไหม?)ผมไม่รู้เหมือนกัน ผมเดาใจทุกคนไม่ได้หรอกครับว่า จะยกกันมามั้ย แต่สิ่งที่เราทำได้คือเราก็ทำเต็มที่สุดความสามารถที่เราทำได้ เราก็ยังเป็นเราครับ แม้ว่าเราจะย้ายจากช่องโน้นมาอยู่ช่องนี้ อนุวัติก็ยังเป็นอนุวัติครับ เราไม่ได้เปลี่ยนคนนะ ไม่มีทางที่อนุวัติจะเปลี่ยนได้ ใส่รองเท้าแตะ หูหนีบ ทุกวันนี้ผมใส่มาช่อง one เอง ผมก็ยังใส่มาอะไรอย่างนี้ เพียงแต่ว่าให้ใส่ถูกกาลเทศะหน่อย แต่โดยชีวิตปกติทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมครับว่า อนุวัติก็คืออนุวัติ อนุวัติไม่ใช่คนอื่น ซึ่งคนจะมองว่าเป็นโลโก้ไหม มันก็เป็นโลโก้นะครับ แต่ว่าความเป็นโลโก้ของผม ผมว่าผมเป็นโลโก้ในแนวชาวบ้าน แต่คนจะยึดติดว่าเป็นของช่อง 7 หรือจะเป็นของช่อง one เราไม่ว่าอะไรครับ ขอให้เขาดูละกันนะครับ ดูกันด้วยนะ ขอให้ดูด้วยนะ”ไม่ได้ถูกซื้อตัว แต่ยอมใจอ่อนให้ช่องวันเพราะ...“ผมก็บอกกับทุกคนว่าเอาจริงๆ นะถ้าซื้อตัวเนี่ย ผมคงไม่ได้มาช่อง one ถูกไหมครับ ถ้าใช้เงินซื้อตัวผมคงไม่ได้มาช่องone แล้วจะซื้อตัวอนุวัติจริงๆ ผมมาตั้งแต่ดิจิทัลเกิดแล้ว เพราะว่าตอนดิจิทัล ค่าตัวเรียกเท่าไหร่ก็ได้นะ ช่องมันเกิดใหม่เยอะ แต่เราก็ไม่มา เราก็ตัดสินใจอยู่ช่อง สาเหตุที่ตัดสินใจมาช่อง one เพราะว่าช่อง one มีความสม่ำเสมอชวนกินข้าวทุกปี คำว่าชวนกินข้าว เข้าใจไหมครับ เขาชวนกินข้าวทุกปีทั้งๆ ที่เขาก็รู้ว่าเราไม่มาหรอก ก็คือชวนแต่เราไม่ได้ไป เขาก็รู้ว่าเราไม่ได้ไป เขาก็ชวนมาไหมๆ เราก็บอกกลับไปว่าพี่ผมยังสนุกอยู่ เขาก็เข้าใจ เขาเข้าใจทุกอย่างอะไรอย่างนี้”กดดัน ไม่รู้จะสร้างปรากฏการณ์ให้ช่อง one ได้มากขนาดไหน“หลายคนบอกว่ามาช่อง one อนุวัติจะต้องเปลี่ยนไหม อนุวัติก็คืออนุวัติ เขาอยากได้ตัวตนของเรา เราทำอะไรก็ได้ที่เป็นตัวตนของเรา เพราะตอนแรกก็กังวลเหมือนกันนะ กังวลเหมือนกันว่าเข้ามาในความเป็น one กับช่อง 7 มันใกล้เคียงกันก็จริง แต่มันก็มีรายละเอียดปัจจัยหลายอย่างที่มีความแตกต่างกัน พี่ครับแต่ผมจะบ้านิดนึงนะครับ พี่รับกับความบ้าของผมได้ไหมอะไรอย่างนี้ เขาก็บอกว่าเออ...มาเหอะ เดี๋ยวค่อยว่ากันว่าบ้าขนาดไหน ส่วนจะสร้างปรากฎการณ์ได้ไหม อันนี้ไม่รู้ แต่สิ่งที่เราทำคือเราทำเต็มที่ แล้วก็ค่อยๆ ปรับกันไป ซึ่งยอมรับว่ากดดันมากนะ เพราะว่าถ้าเทียบกับการที่เราเคยอยู่ช่อง7 เรตติ้งเยอะมาก แต่พอมาอยู่ช่องone กลุ่มคนดูก็จะแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นเรามาพูดง่ายๆ ด้วยความคาดหวังของหลายๆ คนเราก็ทำของเราเต็มที่แหละและการตอบรับหรือว่ากระแสเป็นยังไงเดี่ยวค่อยว่ากัน”15 ปีที่ว่าหนักแล้ว ย้ายมาช่องวัน หนักกว่า 3 เท่า!“กดดันกว่าเดิม เราอยู่ที่เดิม 15 ปี เราคุ้นเคยแล้วไง มันคือเซฟโซน 15 ปี คือเซฟโซนมองซ้ายมองขวามองตารู้ใจกันหมด นี่คือเซฟโซนของฉัน แต่การจะเดินออกจากเซฟโซน เนี่ยมันเป็นอะไรที่ โอ้โห...คิดเยอะ กดดัน พอออกจากเซฟโซนเสร็จปุ๊ป มาอยู่ตรงนี้อ้าวลองใหม่วะ เผื่อมีอะไรใหม่ๆในชีวิตบ้างอะไรอย่างนี้ ก็มาลองดูครับ ”จากนี้ไปมีแต่คำว่า อนุวัติทั่วไป ยุติฉายา อนุวัติจัดให้!“คำว่าอนุวัติจัดให้ นี่ก็คือเราก็ให้เกียรติช่อง 7 นะ เราก็ไม่ได้เอามา เราใช้เป็นอนุวัติทั่วไทยแทน แต่ทุกวันนี้คนเวลาไปไหนเขาก็เรียกพออนุวัติจัดให้ อันนี้คือสิ่งที่ช่อง 7 ให้ผมมา และก็ติดตัวผมว่ามันติดตัวไปจนตาย ชาวบ้านก็ยังเรียกว่าอนุวัติ”“เอาจริงๆ วันที่เราบอกกับผู้ใหญ่ช่อง7 หรือบอกกับเพื่อนๆ ทุกคนจะรับรู้เป้าหมาย เราเป็นคนมีเป้าหมายในชีวิต และผมเป็นคนตั้งเป้าหมายทุกๆ ปี เราบอกกับทุกคนในแวดวงข่าว เขารู้อยู่แล้วว่าเป้าหมายของเราคือจะหนักแค่อีก 5 ปี นับตั้งแต่วันนี้อีก 5 ปีผมจะทำงานหนักและพอ ชีวิตๆ นึงผมก็จะกลับไปทำสวน ผมก็จะกลับไปทำไร่ ผมอยากจะขับรถไปเที่ยว ผมอยากจะไปท่องเที่ยวไปโน่นไปนี่ไปนั่น รับงานด้วยไม่ใช่ไม่รับงานนะ เดี๋ยวอดกิน ไม่มีรับประทาน คือผ่านจากนี้ไป 5 ปีผมก็จะดาวน์งานลง แต่จะไปใช้ชีวิตอย่างอื่นเยอะขึ้น นี่คือความสุขของเรา เราก็เลยตั้งเป้าว่าในวงการหนักๆ เนี่ยฉันขอเวลา 5 ปี เพราะเอาจริงๆ ที่ผ่านมา 15 ปีว่าหนัก มาช่อง one หนักกว่าเดิม 3 เท่า ซึ่งทุกคนคิดว่ามาสบาย ไม่ได้มาสบายนะครับ มาทำงานหนักกว่าเดิม 3 เท่านะครับ”