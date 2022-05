สุดยอด! “ทีม Rustic Studio” คว้าแชมป์หนังสั้น “GLO Short Film Contest 2022”

ผ่านพ้นไปแล้วกับการประกาศรางวัลชนะเลิศ ในโครงการประกวดหนังสั้นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ที่จัดขึ้นโดย สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ในแคมเปญเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีใจรักหนัง สร้างสรรค์ผลงาน ผ่านภาพยนตร์สั้นภายใต้คอนเซ็ปต์งานนี้ได้รับผลตอบรับจากนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดเกินความคาดหมายล่าสุดได้มีการประกาศผลผู้ชนะรางวัลในพิธีประกาศรางวัลรอบชิงชนะเลิศ ณ โรงภาพยนตร์ Samsung LED Cinema @ Paragon Cineplex ภายในงานได้รับเกียรติจาก พันโทหนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ทีมชนะเลิศ พร้อมด้วย เรือโทสุภาสชาญ ทัศนกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล คุณกนกนภา สายหรุ่น ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) และ นิธิรุจน์ พงศ์ธนะรังสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Thailand Geographic เข้าร่วมงานประกาศรางวัลการตัดสินในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่และมาร่วมพิจารณาและให้คะแนนหนังสั้นจากทีมที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้งหมด 10 เรื่อง ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดต่างเห็นพ้องต้องกันว่าภาพยนตร์สั้นเรื่องจากทีม Rustic Studio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เหมาะสมในการได้รับรางวัลชนะเลิศ คว้าทุนการศึกษา มูลค่า 100,000 บาท ไปครองได้สำเร็จ เพราะเป็นภาพยนตร์สั้นที่สมบูรณ์แบบที่สุดตามเกณฑ์การคัดเลือกและการให้คะแนนสำหรับภาพยนตร์สั้นเรื่อง So glad you're my mom มีเนื้อหาภาพยนตร์ องค์ประกอบของการถ่ายภาพ บทบาทของนักแสดง และคุณภาพการสร้างสรรค์ลงตัว ทำให้คณะกรรมการต่างลงความเห็นว่าภาพยนตร์ดังกล่าวสมควรที่จะคว้าแชมป์ในการประกวดหนังสั้นครั้งนี้ หลังรับรางวัลชนะเลิศ ทีม Rustic Studio ได้กล่าวขอบคุณคณะผู้จัดงานฯ ที่จัดโครงการให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงศักยภาพในการผลิตหนังสั้น เป็นพื้นที่ที่ทำให้กลุ่มคนที่รักการทำหนังได้มาเจอกัน ได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และสร้างสรรค์ผลงาน นอกจากนี้ยังได้ความรู้ใหม่ๆ จากการทำหนังสั้นครั้งนี้เพิ่มมากขึ้น และอยากให้มีโครงการดีๆ แบบนี้อีกในปีต่อๆ ไปสำหรับผลการตัดสินโครงการประกวดหนังสั้นของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย ในแคมเปญ “GLO Short Film Contest 2022” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “GIVE การให้...ไม่มีวันสิ้นสุด” มีรายละเอียดทีมที่ได้รับรางวัลในการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ทีม Rustic Studio กับผลงานภาพยนตร์ชื่อ So glad you're my mom จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับทุนการศึกษา 100,000 บาททีม ZombieGang กับผลงานภาพยนตร์ชื่อ Zombie with a little give จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับทุนการศึกษา 60,000 บาททีม GG Production กับผลงานภาพยนตร์ชื่อ Perspective of Giving จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รับทุนการศึกษา 30,000 บาททีม มหรสพ กับผลงานภาพยนตร์ชื่อ กระดาษเสี่ยงโชคกับหยดสี จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับทุนการศึกษา 15,000 บาททีม Chakorn กับภาพยนตร์ชื่อ Project Number จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม รับทุนการศึกษา 10,000 บาททีม Try again film กับผลงานภาพยนตร์ชื่อ Tell runner จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับทุนการศึกษา 10,000 บาททีม NEVERENDING กับผลงานภาพยนตร์ชื่อ รอยยิ้ม (The smiles) จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ รับทุนการศึกษา 10,000 บาททีม White Room กับผลงานภาพยนตร์ชื่อ The show must be changed จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทุนการศึกษา 10,000 บาททีม เทพเจ้ากิน กับผลงานภาพยนตร์ชื่อ ถ่าย...ฝัน จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับทุนการศึกษา 10,000 บาททีม F5 หัวใจหลักของหนังสือคือบท กับผลงานภาพยนตร์ชื่อ Sunflower จากเธอถึงฉัน (Working Title) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับทุนการศึกษา 10,000 บาทสำหรับผู้สนใจ สามารถชมหนังสั้นทั้ง 10 ผลงานที่คว้ารางวัลจากโครงการประกวดได้ที่ Facebook page: GLO Short Film, Youtube : Major group