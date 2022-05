‘Boxx Music’ เตรียมเปิดคลาส ‘The School Of Boxx’ เปลี่ยนศิลปินเป็นนักเรียนสุดจี๊ด และคุณครูสุดซ่า! พร้อมเปิดโรงเรียนโรงใจ 1 พ.ค. นี้!

ครูเพ็ญศรีก็เอาไม่อยู่! เมื่อเหล่านักเรียนตัวจี๊ดประจำโรงเรียน ‘Boxx Music’ กำลังจะมีงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 6 ปี ในคอนเสิร์ต ‘Singha Corporation Presents Happy Boxx Day ตอน The School Of Boxx’ นำโดยคุณครูใหญ่ พล คชภัค หรือ พล วง Clash(แคลช) และหัวหน้าห้อง อิ้งค์ วรันธร โดยจะเปิดคลาสใหญ่ในวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 ที่ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยนมอลล์ เตรียมตัวเช็คชื่อเข้าคลาสพร้อมกันวันแรก 1 พฤษภาคมนี้!ถือเป็นโอกาสดีครบรอบ 6 ปี ค่าย ‘Boxx Music’ ในเครือ บริษัท มิวซิกมูฟ จำกัด ก็ต้องฉลองกันให้สุด! กับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกที่พร้อมจุคนกว่า 2,000 คน พร้อมโชว์สุดพิเศษ ผ่านเพลงฮิตกว่า 30 เพลง ที่รับรองว่าคุณร้องตามได้หมด เอาให้เต็มที่กับเรื่องราวตลอด 6 ปี ที่เตรียมจัดมาเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆ จนต้องร้อง ว้าว!ครั้งนี้เลยมาในคอนเซ็ปต์ ‘The School Of Boxx’ โดยเปลี่ยนค่าย ‘Boxx Music’ ให้เป็นโรงเรียนโรงใจ! และเปลี่ยนศิลปินทั้งหมด อาทิ อิ้งค์ วรันธร, Serious Bacon (ซีเรียส เบค่อน), Copter (คอปเตอร์), บีน นภสร, ฝ้าย ปัถยา, ONEONE (วันวัน), เหมย สุพิชฌาย์, มาร์ค ธัชพล, นัน สุนันทา และวง The Kastle (เดอะ คาสเซิล) ให้เป็นนักเรียนต่างคาแรคเตอร์สุดจี๊ด พร้อมยังมีคุณครูสุดซ่า นำโดย พล วง Clash(แคลช), Portrait (พอร์ทเทรต) และ O-Pavee (โอ ปวีร์) ที่จะมายืนคอยสอดสายตาดูนักเรียนทุกคนก่อนเข้าเรียน!เลือกที่นั่งให้ดี! เตรียมลงทะเบียนเข้าเรียน ‘The School Of Boxx’ พร้อมเช็คชื่อในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 พร้อมกัน 10:00 น. ทาง www.theconcert.com หรือ Application The Concert โดยแบ่งเป็น บัตรหัวหน้าห้อง 2,500 บาท (พร้อมของขวัญสุดพิเศษจากพวกเรา Boxx music), บัตรเด็กหน้าห้อง 1,500 บาท, บัตรเด็กกลางห้อง 999 บาท และบัตรเด็กหลังห้อง 799 บาท แล้วเตรียมตัวมาเจอกันวันเปิดเทอมนะ …#HappyBoxxDayConcert #SinghaCorporation #TheConcertApplication#BoxxMusic #MuzikMove #THEDNDTH #OKD