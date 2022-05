“อิงฟ้า วราหะ” คว้า “มิสแกรนด์ฯ 2022” สุดเดือด! นางงามรุมด่า “นายกฯ-รัฐบาล” โง่ ห่วย ไล่พ้นตำแหน่ง

ยิ่งใหญ่สมเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปีจริงๆ สำหรับเวทีการประกวดกับค่ำคืนที่ทุกคนรอคอย เพื่อต้อนรับคนที่ 10 ของประเทศไทย ในการประกวดรอบตัดสิน (Final Compettion) ซึ่งจัดขึ้น ณ โชว์ดีซี ฮอลล์ พระราม 9 โดยมีของรางวัลมูลค่ามหาศาลร่วม 10 ล้านบาท บนเวทีรับหน้าที่พิธีกรบรรยากาศคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็น แฟนนางงามแห่มาเชียร์พร้อมส่งเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์ ก่อนเปิดเวทีด้วยวีทีอาร์ประธานกองประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ กับเส้นทางแห่งโลกนางงามตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ตามด้วย มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2013-2021จากนั้นเป็น Opening Show ของมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 และมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2021 ที่นำทีมผู้เข้าประกวด มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ ทั้ง 77 จังหวัด เต้นโชว์ความแกร่งและศักยภาพของผู้หญิงยุคใหม่ เป็นโชว์ที่สร้างสีสันให้กับรอบตัดสินให้ตื่นเต้นขึ้นหลายเท่าประเดิมรางวัลแรก Best National Costume หรือชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลมากถึง 19 ชุด โดยผู้ชนะ 5 ตำแหน่ง จะได้รับโทรฟี่เกียรติยศ และเงินรางวัล 100,000 บาท รองทั้ง 14 ตำแหน่งได้รับรางวัล 30,000 บาท โดยผู้ที่ได้รับรางวัล Best National Costume 2022 ได้แก่ มิสแกรนด์ระยอง, มิสแกรนด์ลพบุรี, มิสแกรนด์สุรินทร์, มิสแกรนด์เพชรบูรณ์ และ มิสแกรนด์ฉะเชิงเทราระทึกขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประกาศผล 20 คนสุดท้าย เรียงไปแต่ละภาค ภาคละ 5 คน ภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง และภาคใต้ จากนั้นเวทีลุกเป็นไฟ เมื่อเหล่าสาวงามเดินออกมาอวดโฉมอีกครั้งในชุดว่ายน้ำวันพีช สีชมพู-ม่วง แบรนด์ MGI Swimwear คอลเลกชั่น Sour Candy โชว์สัดส่วนและสเต็ปสับ จากนั้นพิธีกรประกาศรางวัล Best in Swimsuit ได้แก่ มิสแกรนด์เชียงใหม่มาถึงช่วงบีบหัวใจ พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย ภาคละ 2 คน รวม 8 คน ได้แก่ทั้งนี้อีก 1 จังหวัดมาจาก Miss Popular Vote ได้แก่ มิสแกรนด์นนทบุรี และอีก 1 จังหวัดมาจาก Boss Choice ที่เลือกโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้แก่ มิสแกรนด์แพร่สาวงาม 10 คนสุดท้าย ออกมาอวดความงามอีกครั้งในชุดราตรี สวยจริตนางพญาทุกคน ก่อนเข้าสู่รอบการตอบคำถามที่แสดงทัศนคติ ไหวพริบ เพื่อเป็นหนึ่งในพลังที่ช่วยขับเคลื่อนสังคม การเมือง และเศรฐกิจ โดยคำถามถามว่าซึ่งทั้ง 10 คน ได้ตอบคำถามนี้เหมือนนัดกันมา ฟาดแรงด่าเละ นายกรัฐมนตรีและรัฐบาล ห่วย โง่ พร้อมไล่พ้นตำแหน่งการประกวดเดินทางเข้าสู่ช่วงสำคัญ นั่นก็คือการอำลาตำแหน่งอันทรงเกียรติของ “น้ำ พัชรพร จันทรประดิษฐ์” มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 และทีมมิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2020 พร้อมส่งต่อมงกุฎให้กับ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ คนใหม่ในค่ำคืนนี้แฟนนางงามหัวใจจะวาย เมื่อถึงช่วงสำคัญที่ทุกคนรอคอย พิธีกรประกาศผลผู้เข้ารอบ 5 คนสุดท้าย เรียงตามภาค ภาคละ 1 คน ซึ่งต้องยอมรับว่าสร้างความหนักใจให้คณะกรรมการที่สุด แต่สุดท้ายก็ต้องตัดสิน โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบได้ ได้แก่ มิสแกรนด์แพร่, มิสแกรนด์กาฬสินธุ์, มิสแกรนด์อ่างทอง, มิสแกรนด์ภูเก็ต สำหรับคนที่ 5 มาจาก Boss Choice ที่เลือกโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลนี้ได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเข้าสู่รอบตอบคำถาม ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าคำถามเวที มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ นั้นหินที่สุด โดยคำถามมีอยู่ว่าสาวงามทั้ง 5 สูดลมหายใจเข้าปอดแล้วตอบคำถามโดยเริ่มจาก มิสแกรนด์แพร่“อยากจะบอกกับรัฐบาลชุดนี้ว่าถ้าคุณพัฒนาประเทศไม่ได้ ให้มีคอรัปชั่นมากมาย คุณกลับไปกระทรวงกลาโหมดีกว่าค่ะ ไปดูแลรักษาประเทศใต้ ไม่ใช่พังทลายประเทศเรา ขอแนะนำให้คุณกลับไป ประชาธิปไตยเหรอคะ 8 ปีแล้ว 8 ปีเลยเหรอคะ ที่คุณต้องให้คนอื่นรอ ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองเลยเหรอคะ นี่รอมงมิสแกรนด์มา 6 ปี พัฒนาตัวเองขึ้นเยอะ คุณพัฒนาประเทศแล้วหรือยังคะ ถ้าคุณยังไม่พัฒนาประเทศ เปลี่ยนได้แล้วค่ะ อย่าทนหน้าด้านอยู่อย่างนี้ต่อไปเลยดีกว่าค่ะ ขอบคุณค่ะ”มิสแกรนด์กาฬสินธ์ุ“8 ปีที่ผ่านมามันมากพอที่จะทำให้รู้สึกว่ารัฐบาลชุดนี้ห่วยแตก ก่อนอื่นเลยการที่รัฐบาลบอกว่าจะช่วยไม่ให้ปรักปรำคอรัปชั่น ทานโทษนะคะตอนนี้คุณไม่ใช่เหรอคะที่กำลังคอรัปชั่นอยู่ เหนือสิ่งอื่นใดการที่จะเป็นผู้นำที่ดีได้ เราไม่จำเป็นต้องบอกคนอื่นว่าเราทำอะไร วิธีเดียวที่จะแก้ไขเรื่องนี้คือเปลี่ยนรัฐบาล เปลี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่”มิสแกรนด์อ่างทอง“อยากบอกรัฐบาลชุดนี้ว่า อายไหมคะ แต่ดิฉันอายมากที่เกิดในประเทศไทยที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตย กลับมีรัฐบาลที่ด้อยค่า และไร้ความความสามารถขนาดนี้ ทางเดียวที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือเปลี่ยนรัฐบาล และเปลี่ยนรัฐธรรมนูญ ประชาชนชาวไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นำของคนไทยเอง เราควรมีสิทธิ์ที่จะเลือกผู้นำของคนไทยเอง เราควรมีสิทธิ์เลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์และโปร่งใส เลือกตั้งที่ผ่านมาเราต่างก็เห็นกันอยู่ว่ามันเป็นการเลือกตั้งที่เขาเลือกกันเอง แต่เราแค่สร้างภาพว่าเราเลือกนั้นเองค่ะ ฉะนั้นขอบอกเลยว่า เลือกตั้งใหม่ เปลี่ยนคณะรัฐมนตรี รวมถึงเปลี่ยนรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ รัฐธรรมนูญเซ็ตนี้สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับรัฐบาลเอง ฉะนั้นไม่ยอมรับค่ะ”มิสแกรนด์ภูเก็ต“เชื่อว่าทุกคนในที่นี้รู้ดีว่ารัฐบาลชุดนี้คอรัปชั่นเรื่องอะไรบ้าง มันมีหลายเรื่องมากที่เรารู้เห็นอยู่แก่ใจว่าเขากำลังคอรัปชั่นอยู่ แต่เขามองเหมือนเราเป็นคนโง่ วิธีการแก้ไขก็คือการยกเลิกบัตรเขย่งค่ะ การที่เรามีบัตรเขย่งคือการที่เราไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเอง ถ้ายกเลิกบัตรเขย่ง สร้างรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นของประชาชน เราจะได้เลือกตั้งใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตนเองค่ะ ถ้าเรามีนายกโง่เราจะตายกันหมดค่ะ เพราะฉะนั้นคุณควรจะออกจากเป็นนายกได้แล้ว และคืนประชาธิปไตยให้กับพวกเรา”มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร“ก่อนอื่นอันดับแรกประชาชนคนไทยต้องอย่าหลับหูหลับตานะคะ เพราะว่านายกหรือท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา หลอกประชาชนมาจะ 8 ปีแล้วนะคะ สิ่งที่จะแก้คอรัปชั่นมันยากเหลือเกินค่ะ ต้องยอมรับว่าในหน่วยภาครัฐทุกวันนี้เกิดการทุจริตและยอมให้เกิดการทุจริต การแก้ปัญหามองว่ากฎหมายไทยมันอ่อนแอเหลือเกิน อยากให้คนไทยลุกขึ้นมาเรียกร้องประชาธิปไตย การเลือกตั้งครั้งใหม่นี้อยากให้ทุกคนอย่าขายเสียงของตัวเอง ไม่ใช่เพื่อตัวคุณเอง แต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้า”จนกระทั่งครบทั้ง 5 คน ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแฟนนางงาม หากทุกคนสวยเท่าเทียมกันหมด ก็ต้องวัดกันที่สมองเพื่อหาคนที่เหมาะสมกับตำแหน่งสูงสุดของเวทีนี้ทำเอากองเชียร์นั่งกันไม่ติด ลุ้นกันหายใจไม่ทั่วท้อง เพราะเป็นวินาทีที่ตื่นเต้นที่สุดในค่ำคืนนี้ “แมทธิว ดีน” ประกาศผู้ได้รับตำแหน่ง รองอันดับ 4 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ได้แก่ มิสแกรนด์แพร่ จากนั้นเป็นรางวัลรองอันดับ 3 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ได้แก่ มิสแกรนด์อ่างทอง ตามด้วยรางวัลรองอันดับ 2 มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 ได้แก่ มิสแกรนด์กาฬสินธุ์ถึงช่วงเวลาที่แฟนนางงามทั่วประเทศลุ้นแทบหยุดหายใจ เมื่อพิธีกรประกาศวินาทีผู้ที่ได้รับตำแหน่งได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานครอายุ 27 ปี สวยครบจบทั้ง 3B นั่นก็คือ Beauty Body and Brain รับมงกุฎทอง มูลค่า 1,200,000 บาท เงินสด 1,000,000 บาท คอนโดมีเนียม และรางวัลอื่นๆ อีกมากมายส่วนตำแหน่งรองอันดับ 1 ตกเป็นของ มิสแกรนด์ภูเก็ตสำหรับ มิสแกรนด์ ไทยแลนด์ 2022 จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Grand International 2022 : 10th Anniversary ที่ประเทศอินโดนีเซีย ในเดือนตุลาคม นี้ทั้งนี้มีรางวัลอื่นๆ ดังนี้ มิสแกรนด์ขวัญใจขอนแก่น ได้แก่ มิสแกรนด์อ่างทอง รับเงินรางวัล 50,000 บาท ส่วนรางวัลมิสแกรนด์หมอลำ Rising Star ว่าที่นางเอกหมอลำคนใหม่วง ระเบียบ วาทะศิลป์ ซึ่งผลปรากฏว่าทั้ง 3 คนที่ผ่านเข้ารอบคือ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร, มิสแกรนด์ปราจีนบุรี และ มิสแกรนด์ศรีสะเกษ ได้รับตำแหน่งร่วมกันทั้ง 3 คน ได้รับเงินรางวัลคนละ 50,000 บาทรางวัล Best Designer Award 2022 ได้แก่ ชุดของมิสแกรนด์นครสวรรค์ รับเงินรางวัล 100,000 บาท ในส่วนของรางวัลแนะนำตัวยอดเยี่ยม (Best Introduction) ได้แก่ มิสแกรนด์อุทัยธานี รับรางวัล 50,000 บาท อีกหนึ่งรางวัลคือขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน ได้แก่ มิสแกรนด์กรุงเทพมหานคร รางวัล 50,000 บาท