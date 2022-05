“คิมเบอร์ลี่” ไม่ต้องแหวนเพชรเม็ดเป้ง แค่เด็ดดอกหญ้ามาขอก็เซย์เยส! นับหนึ่งใหม่เปลี่ยนสถานะ “หมาก” สวยงามกว่าเป็นแฟน

เซอร์ไพรส์แฟนๆ อยู่ไม่น้อย หลังจากที่คุกเข่าขอแต่งงานที่สวิตเซอร์แลนด์ โดยมีเพื่อนซี้อย่างและร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมอวดแหวนเพชรเป้ง งานนี้สาวคิมเบอร์ลี่ได้เปิดใจครั้งแรกที่งาน M Card All In M แอปเดียว ทุกสิ่ง ซึ่งเปิดตัวสาวคิมในฐานะพรีเซ็นเตอร์ ที่บริเวณข้างร้านอาหารอาโออิ (AOI) ชั้น 3 ดิ เอ็มโพเรียม ยอมรับว่าโมเมนต์นั้นช็อกและรู้สึกเหมือนฝัน เพราะคาดไม่ถึงมาก่อน“โมเมนต์นั้นเหรอคะ (หัวเราะ) ยาวนิดนึง (หัวเราะ) คือเพื่อนๆ ก็ถามว่าคิดว่าจะถูกขอไหมทริปนี้ แต่เราคิดว่าไม่น่าจะใช่ น่าจะเป็นประเทศไทย ไม่น่าจะเป็นทริปลำบากขนาดนั้น เพราะเราไปเที่ยว ไม่มีแพลนอะไรเลย เราก็เลยคิดว่าคงไม่มีทาง ทำเล็บสีเทาไป ไม่ได้เอาเสื้อผ้าสวยๆ ไปเลย เอาเสื้อผ้าสบายๆเขาไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรเลย คิมเคยถามนะว่าเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวมิชลินไหม จะได้เอาเสื้อผ้าสวยๆ ไป นางก็ตอบว่าไม่มีๆ ใส่สบายๆแต่เรามีเห็นอาการเขา ว่าเขาแปลกๆ ตอนเช้าเราไปสปา ไปโน่นไปนี่ ระหว่างที่เพื่อนๆ ซ่อนตัวกันอยู่ 3 ชม. อีนี่ก็ยังว่ายน้ำ ชิลอยู่ พี่หมากก็ไม่ได้เร่งอะไรตอนนั้น อยากให้เราเต็มที่ แต่ตอนเราแต่งตัวเพื่อจะไปกินข้าว เราก็โมโหหิวด้วย ก็งงมากที่นางมาเร่งเราให้รีบแต่งตัว ซึ่งปกติเราแต่งตัวเร็วอยู่แล้ว วันนั้นก็โทรมสุดๆ ไม่ได้แต่งหน้าทำผม เพราะเขาเร่งเรา เราก็หงุดหงิดว่ามาเร่งอะไรเราขนาดนั้น แอบหงุดหงิดด้วยในวันนั้น แล้วพาเดินอ้อมโรงแรมจริงๆ นางไปผิดที่ นางหาที่ตรงนั้นไม่เจอ เลยพาเราอ้อม เราก็ยิ่งหงุดหงิดว่าทำไมไปกินข้าวก่อน นางว่าขอถ่ายรูปที่นี่ก่อน เพราะอยากได้วิวที่นี่ แล้วไปกินข้าวเลย เราก็โอเค เพราะเราตั้งใจถ่ายเป็นวิดีโอ วิ่งเข้าหากันในทุกสถานที่ แล้วเปลี่ยนสถานที่ที่เราไป อันนี้คือที่สุดท้ายที่เราไปกัน เขาวิ่งแล้วขอเลย”เหมือนฝันถูกหมากขอแต่งงาน“จังหวะนั้นถามว่าใจเต้นแรงไหมเหมือนฝันเลย ฟุ่บหายไปเลย เหมือนไม่จริง ด้วยสถานที่เกินจริง ก็ถามว่าจริงเปล่าเนี่ย เขาก็พูดว่า Will You Marry Me เราก็สตั๊นก่อนแล้วเยส วันนั้นไม่ได้กินข้าวเลย ได้กินข้าวตอนห้าโมงเย็น ร้องไห้แบบหนักมาก (หัวเราะ) รูปดีๆ ก็สวยนะ แต่ผิดที่หน้าเราจริงๆ คิมไม่ได้คิดจินตนาการเรื่องนี้ แต่คิดว่าถ้าเขาจะขอคงไม่ใช่ที่นี่ เราก็ตัดเลย บวกกับเพื่อนๆ มาเซอร์ไพรส์เรา ญ่ากับพี่แบร์โกหกว่าอยู่นอร์เวย์ คุยกันญ่าก็บอกว่าอิจฉายูมาก เราเลยไม่คิดว่าใครจะมา มันยาก วินาทีเห็นหน้าญ่า นี่คือความจริงเหรอ ไหนยูบอกว่าอยู่นอร์เวย์ไง”ยันเลือกที่นี่เพราะสปาและสระสวย แต่เพิ่งมารู้ทีหลังเรื่อง “ออเดรย์ เฮปเบิร์น” เคยจัดงานแต่งงานที่นี่เหมือนกัน“คิมชอบที่นี่เพราะว่ามีสปา มีสระที่สวย แค่นั้นเลย เราเป็นคนเลือกโรงแรมนี้ แค่นั้น หลังจากที่พี่หมากขอแล้ว มีพี่คนนึงบอกว่ายูรู้ไหมที่นี่ ออเดรย์ เขาแต่งงาน เราก็ไม่รู้มาก่อน ส่วนพี่หมากก็เตรียมแผนเยอะเหมือนกัน เขาบอกว่าเตรียมมาประมาณเดือนนึงแล้วไม่สนแหวนเพชรเม็ดเป้ง บอกโมเมนต์นั้น เด็ดดอกหญ้ามาขอก็เซย์เยสแล้ว“ที่มองว่าแหวนเพชรเม็ดเป้ง อาจจะเป็นเพราะภาพมันใกล้ เราไม่ได้สนใจแหวนเลย โมเมนต์นั้นจะเด็ดดอกหญ้ามาก็แบบ...(หัวเราะ) ก็เซย์เยสแล้ว ไม่ได้สนใจอะไรเลย เหมือนเราฝัน เราเดาพี่หมากไม่ถูก จะ 9 ปีแล้วเราก็เดาไม่ถูก พอเป็นแบบนี้ก็เกินคาดหมายทุกอย่าง”เตรียมของขวัญพิเศษให้ฝ่ายชายเราต้องนัดอาจารย์ให้ได้ก่อน คิวเราก็ไม่ได้ แต่ปีนี้ไม่น่าได้ เพราะเราทำงานเยอะมากเลยคิดว่าปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีนึง”ร้องไห้กับญ่าญ่า สถานะที่เปลี่ยนไปต้องนับหนึ่งใหม่ แต่สวยงามกว่าตอนเป็นแฟน“กับญ่าก็ไม่ได้คุยอะไรรู้สึกสวยงามกว่าการเป็นแฟนด้วยซ้ำ ฝรั่งเรียกว่าฟิยองเซ่แล้ว ก็ยังไม่ชิน (หัวเราะ) คบกันมาตั้งนานแล้วเนอะ”มั่นคงและสบายใจที่มีเขาใกล้ขึ้น“เราก็ฝากชีวิตอยู่แล้วฤกษ์ก็อาจต้องรอปีหน้าเลย ตอนนี้หลายอย่างมากค่ะ ส่วนแพลนเรื่องลูกตอนนี้ยังค่ะ กลัว”อยากมีความสุขในวันแต่งงาน ไม่อยากเหนื่อย“ถ้าวันนึงต้องถึงวันแต่งงาน เราก็อยากมีความสุขในวันนั้นที่สุด เราไม่อยากเหนื่อย ไม่อยากถ่ายรูป เราอยากเต็มที่ เดี๋ยวต้องเคลียร์งานให้เสร็จก่อน”แจงทำไมโพสต์ข่าวดีดีเลย์ไปสองวัน“เราขอแต่งงานอีกวัน แต่กว่าจะโพสต์ก็สองวัน เพราะญ่ากับพี่แบร์เอากล้องฟิล์มไปถ่าย แล้วรูปฟิล์มต้องล้าง ก็ต้องรอให้ญ่าบินกลับไปนอร์เวย์ก่อน แล้วเราก็บินกลับไทยพอดี ต้องกลับตัว ส่วนญ่าต้องกลับไปนอร์เวย์ กว่าร้านจะเปิด เพราะช่วงนั้นช่วงอีสเตอร์ ก็ผ่านมา 3 วัน เหตุผลคือรอกล้องฟิล์มให้ญ่าไปล้าง ก็เห็นคอมเมนต์แล้ว เยอะมากเลย ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เรา และเชียร์คู่เราตลอด แต่ความรู้สึกเราก็เหมือนเดิม”