สุดว้าว ! บอยกรุ๊ป “PROXIE”ขึ้นโชว์สเตจแรก จัดเต็มเซอร์ไพรส์สุดฟิน "PROXIE The Debut Stage"

เรียกเสียงกรี๊ด และความฟินกันถ้วนหน้า กับความน่ารักสดใส ของ 6 หนุ่มบอยกรุ๊ปวง “PROXIE (พร็อกซี)” ซึ่งประกอบไปด้วย กร วรรณไพโรจน์ , โชกุน ปวริศร์ ศรีชัยชนะ, อองรี ออสการ์ เอ็ดเวิร์ด วัตราเศรษฐ์ , กัน รัชชานนท์ เรือนเพ็ชร์ , วิคเตอร์ วรเมธ กอนุประพันธ์ และ คิม ปัณณธร จิรศาสตร์ กับการเดบิวต์ เปิดตัว MV และซิงเกิ้ลแรก “Crazylove รักบ้าบอ” อย่างเป็นทางการ ในงาน "PROXIE The Debut Stage (พร็อกซี เดอะ เดบิวต์ สเตจ)” ที่จัดขึ้น ณ ลานทางเชื่อมบีทีเอสชั้น 3 สยามสแควร์วัน ท่ามกลางแฟนคลับมาให้กำลังใจกันอย่างอบอุ่นบรรยากาศภายในงาน นอกจาก ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ ผลดี ผู้บริหารค่าย “bROTHERS Music (บราเธอร์ มิวสิก)” จะมาให้กำลังใจศิลปินเบอร์แรกของค่ายแล้ว รุ่นพี่ Broach (Brother +Coach) อย่าง อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม และ มาริโอ้ เมาเร่อ ก็ไม่พลาด มาเชียร์น้อง ๆ แบบติดขอบเวทีอีก ด้าน นิชคุณ หรเวชกุล แม้ตัวจะอยู่ไกลถึงเกาหลีใต้ แต่ก็ฝาก VTR มาร่วมแสดงความยินดีกับก้าวแรกของน้อง ๆ PROXIE จากนั้นเซอร์ไพรส์ต่อที่สองกับการเปิดตัว MV เป็นครั้งแรก ! ให้ทุกคนได้ชมพร้อมกัน ซึ่งมีเจ้าของค่ายอย่าง “ติ๊ก-เจษฎาภรณ์” ร่วมแสดงด้วยงานนี้ 6 หนุ่ม PROXIE เอาเวทีอยู่หมัด กับโชว์พิเศษที่เตรียมมามอบความสุขให้ทุกคนแบบจัดเต็ม ทั้งร้อง ทั้งเต้น สมการรอคอย พร้อมปลดปล่อยความเป็นตัวเอง ไปกับเพลง “Crazylove รักบ้าบอ” ที่ก่อกวนทุกหัวใจ ด้วยจังหวะสนุกสนาน สีสันสดใส มีกลิ่นอายความ90 นิด ๆ บวกกับท่าเต้นอันเป็นเอกลักษณ์ สะกดทุกสายตา ก่อนที่แฟน ๆ และทีมงานจะยกเค้กเซอร์ไพรส์ พร้อมร้องเพลงเนื่องในวันสำคัญของ PROXIE ทำเอาทั้ง 6 หนุ่มถึงกับน้ำตาซึมกับโมเมนต์สุด ประทับใจ6 หนุ่ม PROXIE กล่าวว่า “ดีใจมาก ๆ ครับที่วันนี้มาถึง และมีโอกาสได้เจอกับทุกคนในงาน PROXIE The Debut Stage พวกเราเต็มที่กันมาก ๆ ฝึกซ้อมกันอย่างหนัก เพื่อแฟน ๆ ทุกคน หวังว่าทุกคนจะชอบ เอ็นดู และให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ อย่าลืมติดตามข่าวสาร และผลงานของพวกเราทาง Official ทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับ”ด้าน ติ๊ก-เจษฎาภรณ์ เผยว่า “สำหรับวันนี้ตื่นเต้นและภาคภูมิใจมาก กับลูก ๆ ทุก คน เป็นวันนี้ที่รอคอยจริง ๆ ครับ เราดีใจที่ได้ทำวันนี้สำเร็จแล้ว แต่จะบอกว่าวันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของพวกเขา เหมือนการเปิดประตูสู่โลก T-POP ที่จะทำให้แฟน ๆ ทั้งในและต่างประเทศได้เห็นความสามารถของพวกเขา และนี่เป็นซิงเกิ้ลแรกของเขา ซึ่งหลังจากนี้พวกเขาก็จะมีงานต่อ ๆ ไป ไม่ว่าจะเป็น คัฟเวอร์ หรือฟีเจอริ่ง ผมว่าทุกวันนี้วงการเพลงค่อนข้างหลากหลาย เราไม่มีเส้นแบ่งกั้นแล้ว ตอนนี้ส่งน้อง ๆ มาถึงวันเดบิวต์สเตจแล้ว หลังจากนี้ก็อาจจะมีผลงานแสดงของผมด้วย น่าจะมีข่าวดีในเร็ว ๆ นี้ สุดท้ายก็อยากจะฝาก PROXIE ด้วยนะครับ บอยกรุ๊ปน้องใหม่ จากค่ายใหม่ ๆ และค่ายเล็ก ๆ ของเราคือ bROTHERS Music กับซิงเกิ้ลแรกของน้อง ๆ Crazylove รักบ้าบอ ด้วยนะครับ”ติดตามชม MV เพลง “Crazylove รักบ้าบอ” ได้ที่ https://youtu.be/cLXteB-sH2k และติดตามความเคลื่อนไหวของ 6 หนุ่มวง PROXIE ได้ที่ Facebook : proxie.officialth , Instagram : proxie.officialth , Tiktok : proxie.officialth , Twitter : proxie_official และ Youtube Chanel : bROTHERS MUSIC , Youtube Chanel : PROXIE