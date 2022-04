“มาดามเดียร์” ผุดโปรเจกต์ใหญ่ ชวนเซเลบชื่อดังของเมืองไทย จัดแฟชั่นโชว์หารายได้ช่วยเหลือสังคม

ต้องบอกเลยว่าเป็นงานแฟชั่นโชว์ที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆ สำหรับ งาน The Rotary club of siam Erawan's Charity Gala Dinner THE GREATEST SHOW ที่ได้แม่งาน อย่าง มาดามเดียร์ ศศินันทร์ ศิริธัมม์โชติ ภายใต้สมาคม Rotary Club Thailand จัดขึ้นเมื่อในวันที่ 23 เมษายน ที่ผ่านมาภายในงานได้รับเกียรติจากเซเลบแถวหน้าของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็น คุณแหม่ม ศศิวิมล, คุณหมอกี้ อังคนางค์ ชากีร่า บำรุงสรณ์, คุณนก รณิดา นกไทยเจริญ, วรินทร์ธาร จรัสสิริกุลชัย, คุณบุ้งกี้ ณัจยา จิตตรานนท์, ทนายกุ้ง อำนวยพร มณีวรรณ์, มาดามบุ๋ม สมฤดี เยินรัมย์, คุณลิลลี่ วันมันนี พอนสะหวั่น และดร.น้อง ดร.สิริกานต์ อ้นสนกราน ผู้ถือลิขสิทธิ์และประธานการจัดงานประกวด MISS EARTH THAILAND ที่มาร่วมสนับสนุนงานนี้สุดท้ายเดียร์อยากฝากผลงานในวันนี้ และฝาก Rotary Club Thailand ไว้ด้วยนะคะ ถ้าเกิดวันหนึ่งเรามีโปรเจกต์ใหม่ๆ จะได้ช่วยเหลือกัน แล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกที