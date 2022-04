HAY X The Standard, Hua Hin ร่วมมือกับ NORSE Republics เผยโฉม Scandinavian Furnitures สุด Iconic พร้อมประสบการณ์ The Great Outdoors

ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 16 พฤษภาคม 2565 ค้นพบคอลเลคชั่นล้ำสมัยของ HAY พร้อมสนุกกับหลากหลายกิจกรรมพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น Guest Mixologist , Guest DJ และ Alfresco Dinnerรีสอร์ทสุดชิค ร่วมมือกับแบรนด์เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านชั้นนำจากประเทศเดนมาร์ก และผู้นำเข้าแบรนด์ HAY และแบรนด์เฟอร์นิเจอร์สไตล์นอร์ดิกเจ้าใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ด้วยการเผยโฉมดีไซน์สุดไอคอนนิก “Palissade Park Collection” (ปาลิแซด พาร์ค คอลเลคชั่น) และ “Balcony Collection” (บัลโคนี่ คอลเลคชั่น) ให้แขกจากทั่วโลกมากกว่านิทรรศการงานดีไซน์ เป็นประสบการณ์ outdoor แบบ interactive ที่จะพาผู้คนมารวมตัวกันอย่างมีความหมาย สร้างช่วงเวลาที่พิเศษและสนุกสนาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน จนถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นี้โดยในวันที่ 29 เมษายน คุณสามารถร่วมฟัง “Standard Talks” ซึ่งจะพูดคุยเกี่ยวกับ The Great Outdoors ที่ Main Courtyard โดยมี เรวัติ ชำนาญ อดีต Editor-in-Chief นิตยสาร Wallpaper Thailand เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งจะร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญ วีกฤษฏิ์ พลาฤทธิ์ Founder และ Managing Director บริษัท NORSE Republics และจงกล พลาฤทธิ์ Fashion Director นิตยสาร Vogue Thailandตามด้วย “Music & Mixology” ที่ Lido Bar (ลิโด บาร์) บาร์ริมสระของ The Standard, Hua Hin ซึ่งจะมี Guest DJ Rhun และ Guest Mixologist Saoi ที่จะมาร่วมสร้างบรรยากาศดีๆในช่วงบ่ายแก่ๆจนถึงพระอาทิตย์ตกดิน ด้วย curated playlist สนุกๆ พร้อมจิบ crafted cocktail แสนอร่อยที่คัดสรรมาเฉพาะงานนี้ สำหรับ “Designed to Dine” ดินเนอร์เก๋ สไตล์ aperitivo ราคา 1,500 บาทสุทธิต่อท่าน ที่บริเวณ Top Pool Lawn จะมีเฉพาะวันที่ 29-30 เมษายน 1 พฤษภาคม 7 และ 14 พฤษภาคม นี้เท่านั้นทุกสุดสัปดาห์ The Standard, Hua Hin จะเต็มไปด้วยชีวิตชีวา จากหลายกิจกรรมไฮไลท์ ไม่ว่าจะเป็น “Designed to Dine” “Music & Mixology” โดยดีเจและมิกโซโลจิสต์ และยังมี “Surprise in The Park” เซอร์ไพรส์โมเม้นต์น่ารักๆใน main courtyardตลอดทั้ง 18 วัน แขกจะได้สัมผัสกับคอลเลกชั่น Palissade Park และ Balcony ใหม่ของ HAY จากฝีมือของ Ronan & Erwan Bouroullec พี่น้องจากปารีส คอลเลกชั่น Palissade Park นำเสนอม้านั่งกลางแจ้ง และเก้าอี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดวางได้ ซึ่งเน้นให้เห็นความเรียบง่ายและสมมาตร ในขณะที่คอลเลกชั่น Balcony ซึ่งทำขึ้นโดยฝีมือของพี่น้อง Bouroullec เช่นกัน ประกอบด้วยเก้าอี้สารพัดรูปทรง โต๊ะ และม้านั่ง ซึ่งรูของเก้าอี้ใช้การเจาะด้วยเลเซอร์ เพื่อดีไซด์ที่สวยงามและเล่นกับแสงแดดเวลานำไปจัดวางกลางแจ้ง จึงให้ทั้งความรู้สึกอ่อนโยน และความมั่นคงเป็นพิเศษ พร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นHAY X The Standard, Hua Hin เปิดต้อนรับแขกทุกท่าน ไม่ว่าจะพักที่โรงแรมหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้ โรงแรม The Standard, Hua Hin และ NORSE Republics ได้ทำแพ็กเกจสุดพิเศษ “Hit The HAY” สำหรับงาน HAY x The Standard, Hua Hin เท่านั้น ซึ่งจะรวมห้องพักพร้อมอาหารเช้า crafted cocktail โดย guest mixologist และ aperitivo dinner สำหรับ 2 ท่าน รวมไปถึงวอชเชอร์จาก NORSE Republics มูลค่า 2,000 บาท (T&C apply) และคุณยังสามารถร่วมกิจกรรมพิเศษอื่นๆในงานนี้ได้อีกด้วย คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม httpss//www.standardhotels.com/hua-hin/specials/hit-the-hay “ที่ The Standard เรามีความตั้งใจที่จะนำเสนอดีไซน์ที่โดดเด่นจากทั่วโลก ซึ่งสแกนดิเนเวียมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่สวย ฉลาดและเฉียบคม ซึ่ง HAY และ NORSE Republics ต่างเป็นผู้นำของวงการนี้ ความร่วมมือระหว่าง HAY X The Standard, Hua Hin ไม่เพียงแต่คุณจะได้สัมผัสกับ outdoor collections ล่าสุดของ HAY เท่านั้น คุณจะได้รู้จักกับแบรนด์ HAY และเข้าใจว่าทำไมแบรนด์นี้ถึงมีความแตกต่างจากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ ขณะเดียวกันคุณก็จะได้พบปะกับเพื่อนใหม่ที่มีความชื่นชอบเหมือนกัน” ใหม่ เวชชาชีวะ ทิมบลิก Chief Creative & Culture Officer ของแสตนดาร์ด เอเชีย กล่าวHAY ก่อตั้งโดย Mette และ Rolf Hay ทำงานร่วมกับดีไซเนอร์ระดับท็อปจากทั่วโลก เพื่อผลิตเฟอร์นิเจอร์คุณภาพสูง และทำให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้างขึ้น แต่ละคอลเลกชั่นได้แรงบันดาลใจจาก 3 แหล่ง นั่นคือ ศิลปะ สถาปัตยกรรม และแฟชั่น บริษัทตั้งเป้าที่จะรักษาความทันสมัยไว้เสมอ และสะท้อนให้เห็นความต้องการของชีวิตสมัยใหม่ ซึ่งมีเส้นแบ่งกั้นบางๆ ระหว่างพื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่ทำงาน“เราเชื่อว่าการออกแบบ มันเป็นภาษาในรูปแบบหนึ่งที่เราใช้สื่อสารกับลูกค้า ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์ที่ดูสวยงามเท่านั้นแต่มันยังต้องสร้างประสบการณ์ในรูปแบบที่หลากหลายและตอบโจทย์กับผู้ใช้งานด้วย เราไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงผู้จัดจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์เท่านั้น แต่ยังเป็นผู้คัดสรรค์และนำเสนอ มุมมองที่หลากหลาย ของการออกแบบ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และทำให้มันเข้าถึงกลุ่มคนในวงกว้างขึ้น วีกฤษฏิ์ พลาฤทธิ์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ ของนอร์ส รีพับลิค กล่าว“เมื่อสถานการณ์โรคระบาดสิ้นสุดลง ชีวิตกลางแจ้งก็กลับมีชีวิตชีวาอีกครั้ง และเรามองว่า The Standard, Hua Hin ถือเป็นจุดหมายของการพักผ่อนสุดสัปดาห์ริมทะเลสุดฮิพ ที่เดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพและตอบโจทย์เรามากที่สุด เพื่อนำพากลุ่มคนที่ชื่นชอบในงานออกแบบ มารวมตัวกัน เพื่อสัมผัสกับ Palissade Park และ Balcony ผลงานคอลเลกชั่น ใหม่ล่าสุดของ HAY” เขากล่าวเพิ่มเติมThe Standard, Hua Hin เปิดตัวเมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยนำบรรยากาศคูลๆ แบบไมอามี่ มาสู่ชายหาดของประเทศไทย ด้วยห้องพัก 199 ห้อง ทั้งห้องสวีทและวิลล่า Lido พูลบาร์ ตกแต่งสไตล์ อาร์ตเดคโค ร้านอาหารและ The Juice Café ในบรรยากาศสวนร่มรื่น โรงแรมริมทะเลสุดฮิพแห่งนี้จะเป็นที่ดึงดูดใจในหมู่นักเดินทางจากทั่วโลกที่มองหาประสบการณ์ใหม่โรงแรมต่างๆ ของ The Standard ตั้งอยู่ในจุดหมายปลายทางที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของโลก ตั้งแต่หาดไมอามี่ไปจนถึงมัลดีฟส์ ลอนดอนจนถึงนิวยอร์ก จนถึงหัวหิน และเร็วๆ นี้จะเปิดที่อิบิซา และกรุงเทพฯติดต่อกับโรงแรมได้ทางFacebook: The Standard Hua HinInstagram/Line: @thestandardhuahinดูรายละเอียดกิจกรรม: https://www.standardhotels.com/hua-hin/happenings/say-hay