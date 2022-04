"นิโคล เทริโอ" โพสต์ภาพชวนประทับใจ "ทิกเกอร์" ล้างเท้ารดน้ำขอพร

หลังเจ้าตัวได้มีการโพสต์ภาพลูกชายที่บินกลับมาจากต่างประเทศระหว่างกำลังรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมา พร้อมข้อความภาษาไทยและอังกฤษว่า..."กลับมาแล้วค่ะ แล้วก็รดน้ำขอพร ถึงจะผ่านไปแล้ว ชื่นใจค่ะ..."Thai New Year's tradition is a cleansing ritual where your child washes out the bad to welcome the good in the new year and you get to bless your child and wish for happiness, joy, and good things in his life.(ประเพณีขึ้นปีใหม่ของไทย เกี่ยวกับพิธีชำระล้าง โดยบุตรหลานของคุณจะชำระล้างสิ่งไม่ดีเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆ ในปีใหม่ และคุณจะได้อวยพรลูกของคุณและขอพรให้ลูกของคุณมีความสุข ความปิติยินดี และสิ่งดีๆ ในชีวิตของเขา) โดยภาพดังกล่าวก็ได้มีหลายคนเข้ามาแสดงชื่นชมกันอย่างมากมาย(ขอบคุณภาพจากอินสตาแกรม nicole_officialaccount