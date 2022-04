ลุกเป็นไฟ! “เก็ตสึโนวา-มัม ลาโคนิคส์” โผล่ “Guess My Age รู้หน้า ไม่รู้วัย” “แพร พิมพ์ลดา-เอ๋ มณีรัตน์” ไขอายุวุ่น

กลับมาสร้างความสนุกให้ได้ลุ้นตัวเกร็งกันอีกเช่นเคย สำหรับรายการเกมโชว์ที่จะเปลี่ยนตัวเลขของอายุให้เป็นเงินรางวัล “Guess My Age รู้หน้า ไม่รู้วัย” สัปดาห์นี้ (วันพฤหัสบดี ที่ 28 เม.ย. 2565) นักแสดงสาวมากฝีมือ “เอ๋-มณีรัตน์ คำอ้วน” ควงเพื่อนซี้ “แพร-พิมพ์ลดา ไชยปรีชาวิทย์” มาวัดความแม่นในการเดาอายุปรัศนีโดยทั้งคู่ได้เผยว่า ก่อนที่จะเข้ารายการได้แอบกระซิบถามกับทีมงานมาบ้างว่า สายสืบคนไหนที่น่าเชื่อถือทีมงานตอบกลับมาว่าเชื่อได้แหละ แต่เชื่อตัวเองน่าจะดีสุดก่อนที่ 4 สายสืบประจำรายการ ดีเจเอกกี้-เอกชัย เอื้อสังคมเศรษฐ, แอร์-ภัณฑิลา ฟูกลิ่น, หมอริท-เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช และ แจ็ค-เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์ จะออกปากว่าข้อมูลแน่นนะจะบอกให้ และจะช่วยสแกนอายุปรัศนีเต็มที่แน่นอนแต่จะเชื่อหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ที่ผู้เข้าแข่งขันเช่นเคยสัปดาห์นี้ “เอ-วราวุธ เจนธนากุล” พิธีกรรายการจัดแน่นจัดเต็มปรัศนีสุดปัง ที่ทั้งเด็ดและเดาอายุยาก คนแรกนักร้องสองเสียง “มัม ลาโคนิคส์” เจ้าของเพลงดัง “ความลับ” จากอัลบั้ม Be My Guest ในปี 2549 ถัดมากับปรัศนีเจ้าของคำจำกัดความ “ไกลแค่ไหนคือใกล้” นักร้องวง “Getsunova” (เก็ตสึโนวา) ที่การมาเยือนรายการในครั้งนี้จัดเต็มเตรียมเพลงเพราะๆ โชว์เด็ดไฟลุกมาฝากแฟนรายการ เท่านั้นยังไม่พอต่อความสนุกและเพิ่มความยากในการทายอายุขึ้นไปอีกขั้นกับ 4 หนุ่มมาดกวน “ผู้บ่าวซูเปอร์ซ่า” ศิลปินกลุ่มบอยแบนด์อีสาน จากค่ายไทดอลมิวสิค ที่พกคาแรกเตอร์ซนๆ ซ่าๆ จีบสาวแบบกวนๆ มาให้ 2 สาวผู้เข้าแข่งขันได้สแกนอายุติดตามชมในรายการ “Guess My Age รู้หน้า ไม่รู้วัย” วันพฤหัสบดี ที่ 28 และวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน นี้! เวลา 18.00 น. ทางช่อง 7HD หมายเลข35