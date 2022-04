“หนูนา - จูเนียร์” สาดความหวานใส่กันวันครบรอบรัก 8 ปี สุดโรแมนติก

เป็นคู่รักคนบันเทิงที่เกี่ยวก้อยรักกันหวานชื่น และมักจะมีโมเมนต์น่ารักๆ ปนความฮามาฝากแฟนๆ อยู่ตลอด สำหรับนักแสดงสาวและ “หรือล่าสุดทั้งสองก็ถึงวันพิเศษนั่นคือวันครบรอบความรักเข้าสู่ปีที่ 8งานนี้ก็ได้ออกมาโพสต์คลิปที่รวบรวมโมเมนต์หวานๆ ลงผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมกับเขียนข้อความบรรยายถึงวันครบรอบว่า“Damn, I like me better when I'm with you” Happy anniversary ปีที่เท่าไหร่แล้วนะ ไม่ได้นับ 55 เริ่มปีที่ 8 ละเนอะ สารภาพเลยว่าลืม ตื่นเช้ามาแล้วตกใจ มีคนทำโรแมนติคด้วย55 เราคุยกันทุกเรื่องหลายๆอย่างก็พูดกันหมดแล้ว เราจะทำให้ทุกวันต่อจากนี้ดีขึ้นเรื่อยๆนะ อยู่ตบตี ทะเลาะกันทุกวันแบบนี้ไปเรื่อยๆ นะ รักเรามันชอบความอลังการ คนนึงไฟ คนนึงระเบิดอยู่แล้ว” #noonalittlediary #nnjrminicouple #minicouple”ทางด้านก็ไม่น้อยหน้าแฟนสาว โพสต์รูปคู่น่ารักสุดหวาน ผ่านอินสตาแกรม พร้อมแคปชั่นสุดซึ้งว่า“Happy anniversary 8 years my girl ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะจนไม่รู้จะพูดอะไรให้หวานซึ้ง เพราะเทอคงรู้อยู่แล้วว่าไม่ชอบพูดเยอะหรือให้ความหวังอะไร แต่จะทำให้แบบไม่ต้องมีช่องว่างให้ถาม(และด่า)ได้ ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอด เที่ยวด้วยกันแบบนี้จนหมดแรงเที่ยวไปเลยนะ เลิฟยู ป.ล.ชีวิตที่ไม่มีเทอมันเป็นยังไงนะนึกไม่ออก”ทำเอาปลื้มใจสุดๆ ถึงกับเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ว่า “งื้อออ ตื่นมาก็เจอเรื่องดีๆ เลย ขอบคุณนะคะ คิดไม่ถึงว่าจะโรแมนติกเป็น 55”