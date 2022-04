"ยามะพี" โพสต์คลิปเดินเล่นในไทย บอกอากาศร้อนมากแต่รู้สึกดี

น่าจะทำเอาแฟนคลับสาวไทยตื่นเต้นกันไม่น้อยทีเดียวหลังจากในวันนี้ที่อินสตาแกรมของได้มีการโพสต์คลิปที่ตนเองกำลังเดินอยู่พร้อมระบุว่าตอนนี้ตนเองอยู่ที่ประเทศไทยแล้ว อากาศร้อนมาก แต่รู้สึกดีครับ รวมถึงข้อความว่า I finally got to Thailand! SO EXCITED! (ในที่สุดก็ถึงเมืองไทยแล้ว! ตื่นเต้นมาก!)"ยามะพี" หรือ "โทโมฮิสะ ยามาชิตะ" เพิ่งจะฉลองวันเกิดครบรอบวัย 37 ปีไปเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมาโดยเจ้าตัวได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในไอดอลที่ดังที่สุดของญี่ปุ่น ซึ่งในอินสตาแกรมของเขาที่ tomo.y9 นั้นมีคนติดตามมากกว่า 5.1 ล้านคนเลยทีเดียวชมคลิปที่ https://www.instagram.com/p/Cct5vrMA6s3/