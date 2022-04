"จอห์นนี เดปป์" ยันได้อัลปากาล้านตัวก็ไม่กลับไปเป็น "แจ็ก สแปร์โรว์"

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนเรื่องดังกล่าวดูท่าจะเป็นไปไม่ได้เสียแล้ว เพราะในการให้การกับศาลในคดีที่เจ้าตัวเป็นโจทก์ยื่นฟ้องอดีตภรรยา "แอมเบอร์ เฮิร์ด" ทางด้านของ "จอห์นนี เดปป์" ได้ยืนยันกับทางทนายอีกฝ่ายว่าตนเองจะไม่กลับไปรับบทดังกล่าวอีกแล้วอย่างแน่นอนแม้จะมีข้อเสนออะไรก็ตามโดยระหว่างการให้การ ทางทนายของ แอมเบอร์ เฮิร์ด ได้ถามถึงเรื่องนี้กับเจ้าตัวว่า..."คุณเดปป์ เป็นความจริงหรือไม่ที่ว่าแม้ Disney จะมาหาคุณพร้อมกับข้อเสนอเป็นเงิน 300 ล้านเหรียญ และอัลปากา 1 ล้านตัว""แต่คุณก็จะไม่เปลี่ยนใจกลับไปร่วมงานกับ Disney ในภาพยนตร์ Pirates of the Caribbean อีกครั้ง? เรื่องนี้ถูกต้องหรือไม่ครับ?"ขณะที่ทางด้านของนักแสดงหนุ่มก็ตอบไปแบบสั้นๆ ว่า "เป็นความจริงครับ คุณรอทเทนบอร์น” (ชื่อทนาย)ที่ผ่านมาทางด้านของนักแสดงคนดังต้องถูกทางด้านของค่ายดิสนีย์ถอดเจ้าตัวออกจากโปรเจ็กต์ Pirates of The Caribbean ภาค 6 รวมถึงค่ายหนังอย่าง Warner Bros. ที่ถอดเขาออกจาก ‘Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore’ ภายหลังจากที่อดีตภรรยาของเขาออกมาเขียนข้อความลงในหนังสือพิมพ์วอชิงตัน โพสต์ เมื่อปี 2018 โดยเผยว่าเธอเองต้องตกเป็นเหยื่อในการล่วงละเมิดและถูกทำร้ายร่างกายแม้จะไม่มีการระบุชื่อผู้ที่กระทำดังกล่าวทว่าก็เป็นที่รู้กันดีว่าเจ้าตัวนั้นหมายถึงอดีตสามีของเธอเอง ซึ่งในตอนนั้นทำให้ทางด้านของ "จอห์นนี เดปป์" ต้องถูกสังคมประนามอย่างหนักและถูกถอดงานหลายต่อหลายชิ้น จนต่อมาเขาจึงได้ตัดสินใจฟ้องร้องอีกฝ่ายโดยเรียกเงินค่าเสียหายเป็นจำนวน 50 ล้านเหรียญสหรัฐด้วยกัน