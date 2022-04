“แพท ณปภา” ทำใจแล้ว แม่ป่วยวิกฤตอยู่ห้องไอซียู หยุดหายใจ 3 นาที ถ่ายละครไปร้องไห้ไป

ทำเอาสาวแกร่งอย่างน้ำตานองหน้า จากที่เจ้าตัวโพสต์ภาพทีมของได้เข้าไปช่วยเหลือเรื่องเครื่องออกซิเจนให้กับคุณแม่ที่บ้าน ล่าสุดเจ้าตัวได้มาร่วมงาน EVEANDBOY BEST SELLING AWARD 2021 ณ EVEANDBOY The Underground Siam Square One ชั้น LG พร้อมกับลูกชายตัวน้อย “น้องเรซซิ่ง” และน้องสาว “นาฟ ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์” สาวแพทก็เผยว่าตอนนี้คุณแม่รักษาตัวที่ห้องไอซียูแล้ว และมีอาการหยุดหายใจไป 3 นาทีด้วย“จริงๆ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมาก จากวันที่เราลงรูปไปเป็นแค่ว่าแพทอยากจะขอบคุณแม่บุ๋ม คือเครื่องออกซิเจนที่บ้านมันมีปัญหา และเราก็อยากจะได้ตัวใหม่ เราก็เลยถามผู้รู้เฉยๆ ว่าแม่คะ ถ้าลูกอยากได้เครื่องออกซิเจน ลูกควรไปซื้อที่ไหน ปรากฎแม่ส่งทีมมาที่บ้านเลย มาดูแลให้คือคุณแม่เขามีอาการอัลไซเมอร์อยู่แล้ว เป็นมา 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งอาการของเรื่องสมองมันไม่ได้ดีอยู่แล้วถูกไหมคะ แต่พอมีเรื่องของการหยุดหายใจไป เลยทำให้สมองตายไปบางส่วน ซึ่งยังไม่มีกำหนดออกจากไอซียู และยังหายใจเองไม่ได้ค่ะ”บอกตอนนี้ยังอยู่ขั้นวิกฤต หายใจเองไม่ได้“ตอนนี้คุณแม่ยังเป็นผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลค่ะ และให้ดูเป็นวันต่อวันคุณหมอก็ให้ยาฆ่าเชื้อแบบโดยรวมไปก่อนค่ะ และเนื่องจากคุณแม่มีอาการทางสมองอยู่แล้ว ตอนนี้คุณแม่ก็มีอาการชักตลอดเวลา ก็ต้องดูเรื่องของอาการชักอีกซึ่งก่อนหน้านี้คุณแม่ก็มีอาการชักบ้างนะคะ เราก็ดูแลโดยการให้ยากันชักมาตลอดด้วย ก็เลยต้องคุมเรื่องการชักและประสาทตาไม่ทำงานด้วย แกก็จะเหมือนหลับตาไม่ได้ คุณแม่ไม่ตอบสนอง ตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจ 100% ค่ะ”บอกถ่ายละครไป ร้องไห้ไป“คือวันที่อยู่กองถ่ายแม่ก็เข้าโรงพยาบาล เราก็ร้องไห้ไปด้วย แล้วก็เข้าฉากด้วย คือแพทไม่อยากลากองพี่แอน (แอน ทองประสม) พี่เคน (ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์) ค่ะ แล้วมันเป็นคิวสุดท้ายของแพท เหลืออีก 3 ฉากสุดท้าย คือแพทได้ไปรับเชิญเรื่องซุป’ตาร์ แล้วมันเหลืออีกนิดเดียว คือเราก็โทร.ตลอด แล้วก็ลุ้นตลอด และที่บ้านเขาก็ไม่ได้รอรถพยาบาล เราคิดว่ามันไม่ทัน เราก็เลยไปส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดระหว่างนั้นเขาบอกแม่ยังหายใจ พอสักพักแม่หยุดหายใจ เราก็ถามว่าถึงไหนแล้ว เขาบอกเลี้ยวเข้ามาแล้ว แต่แม่หยุดหายใจแล้ว เราก็ไม่รู้จะทำยังไง แต่คนทั้งกองก็รอ สถานการณ์ตอนนั้นก็คือร้องๆๆ เสร็จก็ฮึดขึ้นมาเข้าฉาก พอคัตก็กลับมาโทร. แล้วก็ร้องๆๆ แล้วก็ฮึบไปเข้าฉากต่อ”เผยช่วงนี้เข้าออกโรงพยาบาลทุกวันคือก่อนหน้าที่คุณแม่ไม่สื่อสารมาสักระยะแล้ว แต่แกยังกลืนได้ คือเรื่องตอบโต้ไม่มีแล้ว แต่แกก็ยังหลับตา ยังหายใจเอง และยังป้อนข้าวโดนการกลืนได้โดยไม่ต้องใส่สาย แต่หลังจากนี้เป็นต้นไปไม่มีอีกแล้วค่ะ ความหวังที่คุณแม่จะออกจากโรงพยาบาลตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ไอซียูเขาไม่ให้เข้าอยู่แล้ว เราก็จะผลัดกันไปดู เช่นวันนี้แพทเสร็จงานก็จะเข้าไปเฝ้าสักชั่วโมงนึง พอคุณหมอมาตรวจเสร็จ แพทก็กลับบ้านเอาลูกนอน คือไอซียูผู้ป่วยวิกฤตเขาจะมีพยาบาลดูแล 24 ชม. อยู่แล้ว และไม่ให้คนเฝ้า แต่ให้คนเยี่ยมแล้วก็กลับ เราก็จะเข้าไปดูอาการ พูดคุยกับคุณหมอ สอบถามอาการต่างๆ ค่ะ”บอกพ่อยังทำใจไม่ได้ แต่ก็มีคุยเรื่องถ้าจะต้องปั้มหัวใจครั้งต่อไป“จริงๆ แพทเตรียมใจทุกวันนะคตอนนี้ก็รอลงมติว่ายังไง เพราะเรากลัวแม่เจ็บ เราคิดว่าครั้งนี้แกก็เจ็บแล้วด้วย แต่คุณพ่อบอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการที่ไม่มีแกอยู่ ต่อให้อยู่ด้วยการใช้เครื่องช่วยหายใจก็ยังอยากให้อยู่ก่อน ตอนนี้ในครอบครัวก็ช่วยกันดูแล คืออย่างวันที่แพทไม่อยู่ เขาก็จะคอยเป็นคนวิ่งไปแทนเรา”นาฟ : “คือวันนั้นนาฟอยู่สยาม พอพี่แพทโทร.มาก็รีบขับให้ไวที่สุดเพื่อไปหาคุณยาย ตอนนั้นรู้เลยว่าสภาพจิตใจเขาแย่มาก ก็ทักไปบอกว่าเดี๋ยวเขาก็หาย เป็นกำลังใจ คือรู้ว่าเขารักยายมาก”แพท : “คือต่อให้เบรกงานก็ไม่มีผลอะไร แพทมองว่าทุกวันนี้การที่ไปโรงพยาบาลแพทก็เยี่ยมได้แค่นี้ สุดท้ายก็เป็นหน้าที่ของคุณหมอ เราไปก็ไปนั่งแล้วก็พูดกับแกได้แค่นั้นแต่พอคุณพ่อกลับมาอยู่ด้วย เราก็เลยเหมือนมีคนให้คำปรึกษาว่าเราจะไปทางไหน เพราะเราเคยเจอเหตุการณ์อย่างนี้ตั้งแต่คุณปู่แล้วว่าจะปั้มไม่ปั้ม วันนี้มีครอบครัวอยู่ใกล้ๆ เราก็ช่วยกันคิด ช่วยกันตัดสินใจค่ะ”บอกไม่มีเวลาให้เรื่องความรักส่วนตัวแล้ว“ไม่มีเวลาเลย แพทเอาลูกไปเยี่ยมคุณทวด พอเสร็จก็กลับเอาไอ้ตัวเล็กนอน เช้าไปส่งที่โรงเรียน งานเราก็แคนเซิลไม่ได้ คือละครคิวมันมาหมดแล้ว ทุกคนต้องมารอเรา เราก็คิดว่าเรารีบทำ รีบเสร็จ รีบกลับไปดูแม่”