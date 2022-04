“จอห์น นูโว” ชวนศิลปิน จัดดนตรีในรูปแบบ Silent Music สร้างจิตสำนึกท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ในธีม SOE Artistic Hearts ณ Beyond Resort เขาหลัก พังงา

Sounds of Earth (SOE) เป็นการแสดงดนตรีในรูปแบบ Silent Music คือไม่เพิ่มมลพิษทางเสียงให้กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เข้าร่วมคอนเสิร์ตจะรับฟังเสียงเพลงผ่านหูฟังที่ถ่ายทอดผ่านระบบไร้สายด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ให้คุณภาพเสียงที่ยอดเยี่ยม ผู้คนหรือแม้แต่สัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่การแสดง จะสามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติ ปราศจากเสียงเพลงกระหึ่มจากลำโพง โดย SOE ปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 เมษายน 2565 โดยมีคอนเซปต์ “Artistic Hearts” ซึ่ง Hearts มาจากหัวใจของทุกคนที่มีใจอนุรักษ์ และ Artistic ด้วยใจรักในศิลปะของทุกคน มาเป็นส่วนเสริมให้เห็นภาพของการอนุรักษ์อย่างมีสีสัน อารมณ์ พร้อมเติมเต็มความรู้สึก เพลิดเพลินไปกับบทเพลงจากเหล่าศิลปินคุณอะหมาน หมัดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพังงา กล่าวว่า “การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีนโยบายในการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ การจัดกิจกรรม SOE Artistic Hearts ในครั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมาจังหวัดจากพังงา สอดคล้องกับการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยจากโควิดด้วยการชมคอนเสิร์ตที่ไม่แออัด และยังเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา เพราะนอกเหนือจากคอนเสิร์ตแล้ว ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดพังงา เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่ง การจัดงาน Sounds of Earth ด้วยการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้จัดงานให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองพังงา นับเป็นเรื่องที่ดีมากครับ ที่จะช่วยให้เรามีความกล้าที่จะออกมาใช้ชีวิตกันมากขึ้น โดยอยู่ภายใต้พื้นฐานความปลอดภัยด้วย ทำให้ปัจจุบันคนมาท่องเที่ยวในพังงากันมากขึ้น”คุณนรศักดิ์ รัตนเวโรจน์ (จอห์น) ผู้ก่อตั้ง SOE เผยถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่า “อยากชักชวนศิลปินมารวมตัวกัน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ตระหนักถึงการอนุรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อมทางท่องเที่ยว เพื่อจุดประกายให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติได้ตระหนักถึงการอนุรักษ์โลก และสิ่งแวดล้อมทางท่องเที่ยว โดยการนำเสนอเทคโนโลยีและรูปแบบการท่องเที่ยวแบบใหม่ ให้กับผู้ประกอบการและชุมชนในพื้นที่ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว เข้าสู่จังหวัดพังงา กระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ ให้หมุนเวียนสู่ชุมชน”คุณประมุขพิสิฐ อัจฉริยะฉาย ประธานกรรมการ โรงแรมในเครือกะตะกรุ๊ป กล่าวเพิ่มเติมว่า “สถานที่จัดงานในปีนี้ คือ Beyond Resort เขาหลัก ในเครือกะตะกรุ๊ป รีสอร์ท ตั้งอยู่บนหาดปากวีป จังหวัดพังงา ให้บริการห้องพักสไตล์วิลล่าซึ่งตกแต่งอย่างหรูหราสวยงามแบบร่วมสมัย ชายหาดที่เงียบสงบและเป็นส่วนตัว วิลล่าทุกหลังถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อการพักผ่อนสำหรับแขกที่เป็นคู่รักท่ามกลางความงดงามของท้องทะเลสีครามและผืนทรายขาวละเอียดเพียบพร้อมด้วยห้องอาหารบรรยากาศดี สปาและยิม ตลอดจนบริการด้านกีฬาและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัว ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติระดับโลกมากมาย อาทิ รางวัลโรงแรมที่มีชายหาดที่ดีที่สุด และโรงแรมที่มีชายหาดโรแมนติกที่สุด จาก World Luxury Hotel Awards ”ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น•Exclusive Dinner มอบประสบการณ์รับฟังดนตรีสุดพิเศษ ผู้ชมจะเพลิดเพลินไปกับแสงพระอาทิตย์ตกยามเย็น ดื่มด่ำกับทัศนียภาพ พร้อมด้วยมื้ออาหารแบบ Full Course พร้อมฟังเพลงจากศิลปิน•Pop Up Disko Music ดนตรีสนุกสำหรับขาแก๊นซ์ กับบทเพลงจากศิลปินคนโปรดของคุณ อาทิ John Nuvo, Kong Nuvo, Khan Thaitanium, Benz Sun Flo และกองทับ DJ จาก POP Up DISKO MUSIC•Surf Skate Upcycling ผสมผสานการอนุรักษ์ ผ่านสีสรรค์จากศิลปะ พบกับงานประมูลผลงานศิลป์จากศิลปินชื่อดังหลากหลายท่าน ที่จะมาวาดรวดลายลงบน เซิร์ฟเสก็ต เพื่อนำรายได้จากการประมูล ส่งมอบให้มูลนิธิ•CSR หาดทิพย์ ไปปลูกป่าโกงกาง กับทีม หาดทิพย์ โดย Coca-Cola หาดทิพย์ เพราะเสียงเรียกจากธรรรมชาติ ที่ต้องการคนดูแล ให้ผู้เข้าร่วมชมคอนเสิร์ต และอาสาสมัคร ไปเปิดประสบการณ์ สร้างกำแพงธรรมชาติ โดยปลูกต้นโกงกางและต้นถั่ว ภายใต้การแนะนำพันธุ์กล้าและวิธีการปลูกที่ถูกต้อง โดยสำนักทรัพยากรทะเลและชายฝั่งที่ 6 และที่สำคัญป่าชายเลนจะทำหน้าที่เสมือนเขื่อนป้องกันคลื่นลมจากทะเล ช่วยลดความรุนแรงของพายุ ดักกรองสารพิษ และสารปฏิกูลต่างๆจากบนบกไม่ให้ลงสู่ทะเล พร้อมไปกับดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้สูงอีกด้วย และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ ชั้นดี ที่จะเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับสัตว์ทะลนอกเหนือจากความสุขที่ผู้ร่วมงานได้รับแล้ว อีกวัตถุประสงค์หนึ่งของผู้จัดงาน คืออยากมอบความรู้ ปลูกฝังความคิดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และมีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติ (Sustainable Tourism) เป็นแบบอย่างของการจัดกิจกรรม และการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่ปลอดภัยต่อไวรัส Covid-19 และตระหนักถึงธรรมชาติ ลดขยะ ลดการใช้พลังงาน แก่ผู้ประกอบการและชุมชนพื้นที่เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยให้กลับมาครึกคลื้น ทั้งยังกระจายรายได้สู่ชุมชน พื้นที่ท่องเที่ยว ให้ประเทศไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มศิลปินที่อยู่ในภาคใต้ หรือกลุ่ม Green Hearts จัดทำ Music Documentary “ลองรักษ์โลก” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดเพื่อส่งเสริม ทัศนคติ และการท่องเที่ยว สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักสนุก และอนุรักษ์ ในเวลาเดียวกันอยากร่วมเป็นส่วนของโครงการ SOE สามารถติดต่อได้ที่ คุณคณารัตน์ 085-085-1568 หรือ คุณพรพรรณ 098-269-3614 หรือ คลิก https://www.facebook.com/Soundsofearth.Officialคอนเสิร์ตดี ๆ เช่นนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสับสนุนจาก เครือกะตะกรุ๊ป, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา, สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์, กลุ่มกรีนฮาร์ทภูเก็ต, บริษัท โอราเคิล โปรเจ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, กลุ่มดีเจ ป็อปอัพ ดิสโก้, บริษัทพิท เพอร์เฟค จำกัด, เช็คอิน อันดามัน และอันดามัน แพชชั่น