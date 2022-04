“ซีแอล” ทำเซอร์ไพรส์พาวง “2NE1” ขึ้นโชว์พร้อมหน้าบนเวที Coachella

มีรายชื่อขึ้นแสดงบนเวที Coachella ในกลุ่มที่เคยร่วมงานกับค่าย 88Rising โดยมีสาวไทยอย่างรวมถึงจากวง Got7 และรวมอยู่ด้วยโดยคราวนี้ไม่ทำให้แฟนๆที่ตั้งตารอชมต้องผิดหวัง เมื่อได้พาเพื่อนสมาชิกวงมาขึ้นเวทีแบบพร้อมหน้า พร้อมแสดงเพลง I am the Best ที่แค่อินโทรลขึ้นก็ถึงขั้นกรี๊ดกันกระหน่ำการขึ้นแสดงครั้งนี้ สมาชิกวงหลายคนยังคงเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยน แต่สำหรับเห็นชัดว่าเธอมีปัญหาด้านสุขภาพอย่างเห็นได้ชัด เพราะระหว่างที่ขึ้นแสดง พัคบอม เผยให้เห็นว่าเธอมีความกังวลและตื่นตระหนกอยู่ไม่น้อยส่วน ซีแอล ที่ทำหน้าที่เป็นลีดเดอร์ ก็ยังคงดูแลเพื่อนร่วมวงดีเช่นเดิม เมื่อพยายามกระตุ้น พัคบอม อยู่ตลอด จึงทำให้ พัคบอม แสดงได้ดีขึ้นเรื่อยๆจนจบการรวมตัวครั้งนี้ของ 2NE1 นับเป็นการรวมตัวหลังผ่านไป 6 ปีจากการประกาศยุบวง แต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หัวหน้าวงอย่าง ซีแอล จะพาสมาชิกวงขึ้นเวทีเซอร์ไพรส์แฟนๆ เพราะหลังจากไม่มีผลงานมานาน ซีแอล ที่มีชื่อขึ้นแสดงบนเวที MAMA งานประกาศผลรางวัลด้านดนตรีระดับเอเชียของ Mnet เมื่อปี 2015 ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์พาสมาชิกวงขึ้นแสดงครบทีมมาแล้ว แม้ว่าเธอจะมีชื่อเป็นเพียงศิลปินเดี่ยวที่ขึ้นโชว์เพียงลำพังก็ตามถึงแม้ว่าในช่วงเวลานั้นจะมีกระแสด้านลบเนื่องจากข่าวเรื่องการใช้ยาผิดกฎหมายของ พัคบอม แต่ ซีแอล ก็ยังยืนยันที่จะให้การแสดงแบบครบทีมของวง 2NE1 เกิดขึ้น จนทำให้แฟนๆหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเมื่อได้เห็นการรวมตัวอีกครั้งของเกิร์ลกรุ๊ปสุดเฟียสในตำนานและในปี 2022 เมื่อ 2NE1 ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง ก็ทำแฟนๆเรียกร้องอยากเห็นทั้ง 4 คนออกผลงานใหม่เพื่อสร้างตำนานบทใหม่ให้กับวงการเค-ป็อป อีกครั้งด้วย