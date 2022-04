มีลุ้น “ชินมินอา – คิมอูบิน” อาจเป็นคู่ต่อไปจ่อคิวสละโสด

ในรายการ Secret Newsroom ทางช่องIHQ ของเกาหลีได้พูดถึงวิเคราะห์ถึงเรื่องราวความรักระหว่าง 2 นักแสดงดัง พร้อมมั่นใจว่าทั้งคู่น่าจะเป็นนักแสดงคู่ต่อไปที่จะประกาศข่าวดี หลังมองว่าคู่ของ ฮยอนบิน – ซอนเยจิน กับคู่ของ คิมอูบิน – ชินมินอา ต่างก็มีเส้นทางรักคล้ายๆกันฮยอนบิน กับ ซอนเยจิน พบกันครั้งแรกหลังร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่อง Negotiation ก่อนตามมาด้วยละคร Crash Landing on You ซึ่งเป็นเรื่องที่ทั้งคู่ยอมรับว่าออกเดตกันนอกจอ ส่วนทางด้าน อูบิน กับ ชินมินอา พบกันครั้งแรกผ่านการทำงาน โดยพบกันผ่านการถ่ายแบบแฟชันให้กับแบรนด์เสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งในกองถ่ายทำ คิมอูบิน กับ ชินมินอา แสดงออกชัดเจนว่าบรรยากาศระหว่างทั้งคู่ไม่ปกติ แม้แต่ทีมงานก็รู้สึกได้ ก่อนจะเปลี่ยนจากเพื่อนร่วมงานเป็นคู่รักนอกจากนั้นความสำเร็จของซีรีสื Crash Landing on You ที่ ฮยอนบิน และ ซอนเยจิน นำแสดงยังทไดเรทติงสูงถึง 21.7% กลายเป็นซีรีส์ที่คนพูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียล ขณะที่ คิมอูบิน กับ ชินมินอา ก็กำลังมีซีรีส์ที่เล่นเรื่องเดียวกันอย่าง Our Blues ที่แม้จะไม่ได้เล่นเป็นคู่รักกัน แต่ก็ร่วมแสดงเรื่องเดียวกัน ซึ่งเรทติงในตอนแรกก็ทำไว้สูงที่ 7.3% และไต่ขึ้นมาที่ 8.7% ในตอนที่ 2 โดยแฟนๆซีรีส์ต่างให้ความสนใจซีรีส์เรื่องนี้ไม่ต่างกัน จึงคาดว่าผลงานของทั้งคู่อาจประสบความสำเร็จได้ไม่ต่างจากคู่ของ ฮยอนบิน – ซอนเยจินนอกจากนั้นคู่รัก คิมอูบิน – ชินมินอา ได้รับแรงสนับสนุนไม่ต่างจากคู่รัก ฮยอนบิน – ซอนเยจิน เป็นเพราะ ก่อนหน้านี้ คิมอูบิน เคยต้องต่อสู้กับโรคมะเร็งหลังโพรงจมูก ทำให้เขาต้องหยุดงานในวงการบันเทิงในปี 2017 ขณะที่ ชินมินอา ที่เพิ่งมีข่าวเดตกับเขา ก็ไม่ได้ทิ้งไปไหน แต่อยู่เคียงข้าง คอยดูแลไม่ห่างและนักแสดงสาวก็แทบไม่ออกสื่อเลย แม้ว่าทั้งคู่จะมีข่าวลือว่าเลิกรากันออกมาบ้าง แต่ ชินมินอา ก็แสดงให้เห็นว่า เธอร่วมต่อสู้โรคร้ายไปกับแฟนหนุ่ม โดยมีชาวเน็ตเผยภาพที่ ชินมินอา พา คิมอูบิน ไปโรงพยาบาล รวมถึงไปเดตกันที่ออสเตรเลีย หลังจาก คิมอูบิน เริ่มมีอาการดีขึ้น และต่างฝ่ายต่างเป็นกำลังใจให้กันและกันในการทำงานด้วยการโพสต์โซเชียลรวมถึงส่งฟู้ดทรัคไปให้ที่กองถ่ายและในรายการยังเผยว่า แบบทดสอบบุคลิก MBTI ยังเผยให้เห็นว่า คิมอูบิน เปลี่ยนจาก ESFJ เป็น INTP ซึ่งเป็นผลทดสอบเดียวกันกับ ชินมินอา ซึ่งทำเอาหลายๆคนประหลาดใจ เพราะชัดเจนว่าต่างคนต่างมีอิทธิพลต่ออีกฝ่าย จาก คิมอูบิน ที่ชอบแสดงออก ขณะที่ ชินมินอา ขี้อายและชอบเก็บตัว แต่เมื่อทั้งคู่คบหากันก็สามารถทำให้อีกฝ่ายเปลี่ยนเป็นเหมือนอีกฝ่ายได้ความเข้ากันได้และอุปสรรคที่ผ่านมาเป็นเหมือนบททดสอบ และด้วยอายุของนางเอกสาวที่เข้าใกล้วัยหลักสี่ ก็เป็นไปได้ทีเดียวว่าอาจจะมีข่าวดีของทั้งคู่ในเร็วๆนี้