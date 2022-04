“มิลลิ” วอนแม่ค้าอย่าขึ้นราคาข้าวเหนียวมะม่วง

หลังจากที่แรปเปอร์สาวคนดังของเมืองไทยหรือได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงไทยด้วยการเป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกของไทยขึ้นโชว์บนเวทีเทศกาลดนตรีระดับโลก Coachella 2022 ที่จัดขึ้น ณ แคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน ตามเวลาประเทศไทย ร่วมกับศิลปินฝั่งเอเชียจาก 88risingบนเวที Coachella 2022 มิลลิ ได้พาเพลงไทยซิงเกิ้ลของตัวเองอย่าง mirror mirror และ สุดปัง ขึ้นโชว์บนเวที และปิดท้ายด้วยการเปิดตัวเพลงใหม่กับโชว์กินข้าวเหนียวมะม่วงกลางเวทีซึ่งเป็นเมนูขึ้นชื่อสำหรับชาวต่างชาติที่มาประเทศไทย หลังจบโชว์ กระแสข้าวเหนียวมะม่วงก็ฟีเวอร์ ยอดขายข้าวเหนียวมะม่วงพุ่งทันที แถมยอดการค้นหา Mango Sticky Rice ในกูเกิ้ลอเมริกาหลังจากจบของเสิร์ตของมิลลิ ก็พุ่งสูงล่าสุดในอินสตาแกรม มิลลิ ได้โพสต์ภาพพร้อมเผยความรู้สึกของตัวเองหลังจบคอนเสิร์ต Coachella 2022 ว่า… “I slapped my face twice to make sure this was real. Berbboo guys” (ฉันตบหน้าตัวเองถึง 2 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าคือเรื่องจริง รักนะทุกคน) และ มิลลิโพสต์ภาพตัวเองและภาพ #MILLILiveatCoachella พุ่งติดเทรนด์อันดับ 1 ทวิตเตอร์ประเทศไทย พร้อมข้อความว่า