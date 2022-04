ฟินมาก! 2 หนุ่มหล่อ "กรีน-แชป" ควงคู่ขอมาเป็นบาริสต้ามือสมัครเล่น เปิดตัว B-Cafe

สายคาเฟ่ สายชิลล์ๆ ห้ามพลาด!!! กับคาเฟ่น้องใหม่สุดคูลย่านนวมินทร์อย่าง "บี-คาเฟ่ (B-Cafe)" ที่เพิ่งจะเปิดใหม่เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ในบรรยากาศ Racing Gallery โดยมีสองหนุ่มหล่อหน้าใส "แชป ศุภชีพ ชนะภัย" และ "กรีน พงศธร ผดุงเกียรติวงศ์" จากซีรีส์ดัง THE TUXEDO "สูทรักนักออกแบบ" ที่ตอนนี้ออกอากาศทางช่อง CH3 Plus ทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 น. ได้แวะมาที่ บี-คาเฟ่ แล้วขอลองมาเป็นบาริสต้ามือใหม่ ด้วยการชงเครื่องดื่มเมนู Signature ให้กับแฟนคลับในคอนเซปต์ "Top Up Caffeine" ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 3 เมนู พร้อมกับปลุกความสดชื่นให้กับทุกๆ คน1 Piston Plum เอสเพรสโซ่ผสานความหอมหวานของอูเมะพลัม สร้างความสดชื่นด้วยเกรปฟรุต และส้ม รสชาตินุ่มละมุน พร้อมส่งถ่ายความเฟรชเต็มกำลัง2 Peach Pit เอสเพรสโซ่ชอทเชคกับพีชไซรัป และน้ำมะนาวสด ผสานความซ่าด้วยซินนาม่อนโซดา ช่วยเบรกความกระหาย และผ่อนคลายด้วยกลิ่น Aroma Note ที่โดดเด่น3 Ignition Fresh จุดระเบิดความสดชื่น ด้วยการผสานพลังจากเชอรี่เบอร์รี่ น้ำมะนาวสด น้ำสับปะรดหอมสุวรรณ และลาเวนเดอร์โซดา เป็นม็อกเทลรสหวานอมเปรี้ยว ให้ความสดชื่นตื่นเต็มตางานนี้บอกเลย ความหวานแบบฟินๆ และความหล่อของ 2 บาริสต้ามือใหม่ "กรีน-แชป" แห่ง บี-คาเฟ่ (B-Cafe) ทำให้เครื่องดื่มทุกๆ แก้วสดชื่นเป็นพิเศษ สำหรับใครที่สนใจสามารถลองมาแวะลิ้มลองความสดชื่น ความอร่อย และเช็คอินกันได้ที่ บี-คาเฟ่ (B-Cafe) ตั้งอยู่ใน บี-ควิก สาขานวมินทร์ (ติดกับ รพ.พญาไท ข้างโลตัส สุขาภิบาล 1) เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่ 07:00-19:00 น#BCafe #TopUpCaffeine #RacingGalleryCafe #คาเฟ่นวมินทร์