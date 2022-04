“มาย เมท เนท ,โจ นพรัตน์ , เบล ขอบสนาม” 3 โปรโมเตอร์มวยผู้เป็นตำนานแห่งโลกออนไลน์ ระเบิดความมันส์ “IDOL FIGHT ซีซั่น 2” สุดยิ่งใหญ่ “16 ห้าว 19 เดือด”เชียร์ติดขอบเวที อินคอนเซปต์ IDOL FIGHT คือมิตรภาพของคำว่า “เพื่อน เหมือนกัน

กลับมาเรียกเสียงเฮดังๆ กันอีกครั้งกับทัวร์นาเมนต์ใหญ่ IDOL FIGHT 2 ศึกดวลเดือดจากเหล่าไอดอลยูทูปเบอร์และสตรีมเมอร์ในเมืองไทย เฟ้นหาสุดยอดคนที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยมวยสากล หลังจากประสบความสำเร็จอย่างสูงจาก IDOL FIGHT ซีซั่น 1 ที่จบลงไปเมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา มีผู้ชมหลั่งไหลเข้าชมงานจนล้นทะลักและยังมีผู้ชมทางออนไลน์ยอดรวมเกือบ 140 ล้านวิว เพื่อชมสตรีมเมอร์และยูทูปเบอร์ชื่อดังเข้าร่วมสังเวียน โดยมีโปรโมเตอร์ใหญ่ของงานคือ มาย เมท เนท (My Mate Nate)สามโปรโมเตอร์มือทอง ได้แก่ มาย เมท เนท - ผู้สร้างโปรเจกต์ โจ นพรัตน์ - ผู้สร้างสรรโปรดักชั่น และ เบล ขอบสนาม - โฆษกผู้ประกาศ พิธีกร และนักพากย์ จัดไฟท์เดือด IDOL FIGHT ซีซั่น 2 เฟ้นหาสุดยอดคนที่แข็งแกร่งที่สุดด้วยมวยสากล ศึกดวลเดือดจากเหล่าไอดอลยูทูปเบอร์และสตรีมเมอร์ในเมืองไทย อย่างยิ่งใหญ่แบบเต็มรูปแบบ สุดอลังการ ทั้ง แสง สี เสียง และถ่ายทอดสดทางช่องทางออนไลน์ IDOL FIGHT ทั้งใน youtube และ Facebook จาก สนาม เวิล์ดสยาม สเตเดี้ยม ตะวันนา บางกะปิโดย มาย เมท เนท ผู้ริเริ่มการจัดไอดอลไฟท์ ได้ กล่าวว่า “จากที่เราสร้างไอดอลไฟท์ ซีซั่น 1 จนประสบความสำเร็จอย่างมาก เราเปิดจองบัตร 2,000 ใบ หมดภายในไม่ถึงชั่วโมง มีผู้ชมทางออนไลน์ยอดรวมเกือบ 140 ล้านวิว หารายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ มอบให้มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ได้ถึง 400,000 กว่าบาท ศึกครั้งนั้นถือเป็นตำนานออนไลน์อีเวนท์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเมืองไทย แต่เนื่องจากสถานะการณ์โควิด ทำให้เราจัดไม่ได้มาถึง 2 ปี ทุกคนก็รอซีซั่น 2 มานานมาก และในวันนี้ IDOL FIGHT ซีซั่น 2 ก็พร้อมแล้วที่จะนำความมันส์ ความสนุก ให้แก่ผู้ชมทุกท่านอีกครั้ง โดยปีนี้เราทุ่มเทการจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม แต่อยู่ภายใต้มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19 เรากำหนดมาตรการเข้ม เปิดให้เข้าชมตามจำนวนที่กระทรวงสาธารณะสุขกำหนดเท่านั้น นักมวยและทีมงาน รวมถึงผู้ชมทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนไม่ต่ำกว่าสองเข็ม และต้องตรวจ ATK ก่อนเข้าสนามทุกคน แต่ทุกคนสามารถติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ที่เราจะแพร่ภาพสดให้ได้มันส์ ได้เชียร์กันเต็มที่ ทั้งใน YOUTUBE : IDOL FIGHT THAILAND และ FACEBOOK:IDOL FIGHT THAILANDซึ่งครั้งนี้ เป็นศึกดวลเดือดของเหล่ายูทูปเบอร์ชื่อดังของเมืองไทยถึง 16 คน มียอดผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 45 ล้านคน ที่มาปะทะเดือดกันด้วยกีฬามวยสากล และเรายังได้ สามารถ พยัคฆ์อรุณ, สมรักษ์ คำสิงห์ มาร่วมเป็นโค้ชให้กับ IDOL FIGHT ซีซั่น 2 อีกด้วย เรามั่นใจว่า ซีซั่น 2 นี้ เราจะยังคงจะสร้างตำนานใหม่ให้กับการติดตามชมศึกดวลเดือดครั้งนี้ให้ทะลุ 150 ล้านวิวอย่างแน่นอนครับ และครั้งนี้รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายตั๋วเข้าชม พวกเราก็จะนำไปช่วยเหลือสังคมแบบไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อนำไปบริจาคช่วยเหลือค่ายมวยไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานะการณ์โควิด19 พวกเราก็หวังว่า จะได้รับกำลังใจแกละติดตามพวกเรา เพื่อที่จัดให้มีซีซั่น 3 และอีกหลายๆซีซั่นต่อไปนะครับ ” มาย เมท เนท กล่าวคู่มวย IDOL FIGHT ซีซั่น 21. JEDETV vs The Vail2. Fadsayong Channel vs DOM3. Arainy vs Latae cnp4. Coach Nay - สิบหมื่น vs Jos Mendonca (แชมป์ราชดำเนิน) (มวยไทยอาชีพ)5. OAUJUN HI-END vs RPG Channel6. หมอ Sunil SUPERDOC vs ก้องธรณี7. M Peng C vs ลอด ออนเดอะร็อค8. Body Hero vs 10kcalmuscleโดยในงานนี้ ภาพยนตร์เรื่อง “16 ห้าว 19 เดือด”( MyTrue friends : The beginning) ภาพยนตร์แนวย้อนยุคที่สร้างจากเรื่องจริงของแก๊งวัยรุ่นเชียงใหม่ที่โด่งดังในยุค 80 จุดเริ่มต้นของ “มิตรภาพลูกผู้ชาย” ก่อนจะกลายเป็น “ตํานาน” ภาคปฐมบทก่อนที่จะเป็น “มึงกูเพื่อนกันจนวันตาย” ภาพยนตร์ที่เคยได้รับความนิยมจากวัยรุ่นมากมายทั่วเอเชีย มียอด วิวใน you tube กว่า 42 ล้านวิว มองเห็นถึงความลงตัวของภาพยนตร์เรื่องนี้ กับการแข่งขันต่อสู้ด้วยมวยสากล เหล่ายูทูปเปอร์ชื่อดังที่รวมตัวกันในงาน IDOL FIGHT ซีซั่น 2 โดยในการแข่งขันครั้งนี้ คุณกัลยารัตน์ จารุกรจินดารัตน์ ผู้อำนวยการสร้างบริษัทซิกเนเจอร์ฟิล์ม จึงได้พาทีมนักแสดงนำไปร่วมเชียร์ติดขอบเวที ไม่ว่าจะเป็น มิย่า พิชชา ทองเจือ ที่ควงคุณพ่อ พีท ทองเจือ มาร่วมงาน ,พร้อมนักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ ภูร์ เพียงพอ,โอ๊ก สีหเดช มีเดช ฯลฯภาพยนตร์ “16 ห้าว 19เดือด”นำแสดงโดยนักแสดงวัยรุ่นทั้งแถวหน้า และรุ่นใหม่ มาร่วมแสดงกันอีกคับคั่งอีกด้วย อาทิ ริว – วชิรวิชญ์ อรัญธนวงศ์ (พระเอกดาวรุ่งช่อง 3), แน็ก – ชาลี ไตรรัตน์ มิย่า - พิชชา ทองเจือ (ลูกไม้หล่นใต้ต้นของ พีท ทองเจือ), โดม - เพชร ธํารงชัย (จากเวทีเดอะเฟซ เมน ไทยแลนด์), ใยไหม – ชินารดี, กัน - เสฐพงษ์, วอร์ม ชลธร, ทิคเกอร์ ธนวิชญ์, ซีต้าร์ ณพสิทธิ์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เข้าโรงฉายพร้อมกัน วันสงกรานต์ 13 เมษายนที่จะถึงนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ