“ชอว์น เมนเดส” กลับมาเขย่าวงการปล่อยซิงเกิลใหม่ “When You’re Gone”

“ชอว์น เมนเดส” (Shawn Mendes) นักร้อง นักแต่งเพลง เจ้าของรางวัลแพลทินัม ได้เปิดตัวซิงเกิลใหม่ “When You’re Gone” ที่ “ชอว์น เมนเดส” แต่งขึ้นร่วมกับ “Jonah Shy” และ “Scott Harris” โดยเพลงนี้เปิดเผยความรู้สึกที่ยังไม่อยากมูฟออน เมื่อความรักครั้งเก่าได้จบลง“When You’re Gone” ถูกปล่อยออกมาถัดจาก ซิงเกิลอกหักอย่าง “It’ll Be Okay” และ “Summer Of Love”นอกจากนี้ ชอว์น เมนเดส ยังได้เปิดตัว Music Video เพลงใหม่ “When You’re Gone” ที่กำกับโดย “Jay Martin” ที่เคยกำกับมิวสิควิดีโออย่าง It'll Be Okay, Mercy และ Stitches วิดีโอนี้ถ่ายทำในโตรอนโต และออสตินระหว่างบันทึกเสียงจริงรวมถึงช่วงที่กำลังซ้อมและการแสดงสดครั้งแรกเพลง “When You’re Gone” ที่ SXSWสำหรับ ชอว์น เมนเดส เขาจะเริ่มต้น “Wonder: The World Tour” ในวันที่ 27 มิถุนายนที่พอร์ตแลนด์ รัฐออริกอน และเมืองต่าง ๆ รวมถึงบรูคลิน ลอสแองเจลิส และไมอามี ก่อนจะจบที่อเมริกาเหนือในเมืองนวร์ก รัฐนิวเจอร์ซีย์ ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ขณะที่เร็ว ๆ นี้ เตรียมพบกับการ Collaboration พิเศษ ต้อนรับสงกรานต์ โดย “Universal Music Thailand” ชวนแฟน ๆ มาร่วมแคมเปญ “SOS (The Song of Songkran)” ที่จะทำให้ทุกคนได้ชุ่มฉ่ำหัวใจกันถ้วนหน้าที่ได้ร้านไอศกรีมชื่อดังคุณภาพปังอย่าง “Molto” มาร่วมแคมเปญด้วยกัน ภายใต้คอนเซปต์การครีเอทรสชาติไอศกรีม 3 รส 3 อารมณ์ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 3 เพลงดังของ “Shawn Mendes” ที่พึ่งออกเพลงใหม่มาอย่างสด ๆ ร้อน ๆ คือ “When You’re Gone” และอีก 2 เพลงดังที่ปังไม่แพ้กัน “It’ll Be Okay” และ “Summer Of Love”เมื่อสั่งซื้อเซตไอศกรีมนี้ รับฟรีแก้วน้ำ Limited Edition จาก “Shawn Mendes” ไปดื่มน้ำรับซัมเมอร์นี้ให้ชุ่มฉ่ำหัวใจกัน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : Molto Premium, Gelato Instagram: molto_gelato และ Line@ : @molto