31 มี.ค. นี้ พร้อมเปิดรับสมัคร!! “MISS & MISTER SUPRANATIONAL THAILAND 2022”

วงการนางงามนายแบบบ้านเราจะกลับมาตื่นเต้นอีกครั้ง เมื่อผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวด1 ใน 5 เวทีการประกวดระดับแกรนด์สแลม (Grand Slam) ของโลก ประกาศเปิดรับสมัครหนุ่มสาวหน้าตาดีมากความสามารถเพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเดินทางสู่เวทีการประกวด มิส & มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ประจำปี 2022 ณ ประเทศโปแลนด์ ในเดือนกรกฎาคม 2565บริษัท พอสสิเบิลดรีม 789 จำกัด นำโดย 3 เนชันแนล ไดเร็คเตอร์ ผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวด มิส & มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ ได้แก่เจ้าของ PREZIOSO JEWELRY ATELIER แบรนด์เครื่องประดับที่มีชื่อเสียงในกลุ่มเซเลบริตี้ของไทยและราชวงศ์ทั่วโลก ร่วมด้วย หมอออฟ-นพ.ปรัชญ์ พึ่งเจษฎา ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ศูนย์การแพทย์ด้านความงาม ดิ อิมเมจ และ หมออ้อม-พญ.กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ป้องกัน ผู้อำนวยการสถาบัน JIN WELLNESS CENTER จัดแถลงข่าวครั้งใหญ่ประกาศเปิดรับสมัคร “มิส & มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ประจำปี 2022” ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2565 ผู้สนใจประกวดสามารถส่งใบสมัครพร้อมแนบภาพถ่าย คลิปแนะนำตัว และกรอกประวัติผ่านเว็บไซต์ HTTPS://WWW.SUPRANATIONAL.IN.TH/ ได้ตลอดเดือนเมษายน โดยจะมีการคัดเลือกผู้เข้าประกวดผ่านการ AUDITION ในเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อคัดผู้เข้ารอบ มิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์ จำนวน 15 คน และ มิสเตอร์ซูปร้าฯ ไทยแลนด์ จำนวน 15 คน รวม 30 คน เข้าสู่รอบการประกวดและร่วมกิจกรรมเก็บตัวตลอดเดือนพฤษภาคม 2565 โดยได้กำหนดให้วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เป็นรอบ FINAL SUPRA NIGHT เพื่อเฟ้นหา “MISS & MISTER SUPRANATIONAL THAILAND 2022” หนุ่มหล่อสาวสวยมากความสามารถเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชิงมงกุฎระดับโลก ณ ประเทศโปแลนด์.. โดยทุกท่านสามารถร่วมรับการถ่ายทอดสดรอบตัดสินผ่านทางหน้าจอ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36 และเว็บไซต์ WWW.PPTVHD36.COMและขอเชิญชวนแฟนๆ นางงามและชาวไทยทุกคนร่วมส่งแรงเชียร์ให้ มิส & มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ตัวแทนประเทศไทยที่พร้อมเดินทางไปประกวดในปลายเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อร่วมเก็บตัวและร่วมกิจกรรมกับหนุ่มสาว ซูปร้าฯ ตัวแทนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ โดยทางโปแลนด์ได้กำหนดรอบตัดสิน MISS SUPRANATIONAL 2022 ขึ้นในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 และ รอบตัดสิน MISTER SUPRANATIONAL 2022 ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2565นอกจากนี้ ในวันแถลงข่าวครั้งนี้ยังได้มีการเปิดตัวคณะกรรมการตัดสิน, พันธมิตรทางธุรกิจ และ ผู้สนับสนุน พร้อมด้วยเหล่าดารานักแสดงชื่อดัง และ SUPRA FAMILY ที่มาร่วมงานอย่างคับคั่ง นำโดย แอนโทเนีย โพซิ้ว มิสซูปร้าฯ 2019, ควีน-เบญจรัตน์ อัครวณิชศิลป์ เอบิ มิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์ 2021, ต้นกล้า-นิปุณ แก้วเรือน มิสเตอร์ซูปร้าฯ ไทยแลนด์ 2021, ต้อง-ชาญชัย รุ่งไพสิฐ มิสเตอร์ซูปร้าฯ ไทยแลนด์ 2019, อุ้ม-พิณรัตน์ มะวิญธร มิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์ 2018, MS. EUNBI LEE มิสซูปร้าฯ โคเรีย 2018, กุ้ง-ปภัสรินทร์ ศรีปริยวัฒน์ มิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์ 2013, นัน-นันทวัน วรรณจุฑา มิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์ 2012, เม-เมธาวีร์ บูรพาสิงห์ มิสซูปร้าฯ ไทยแลนด์ 2010, เนย-ณหทัย เล็กบำรุง, โจ-กัมพล ทองไชย, หนุ่ม-ศรราม เทพพิทักษ์, เก๋-ชลลดา เมฆราตรี, ตุ๊ก-ชนกวนัน รักชีพ, ไก่-วรายุฑ มิลินทจินดา, ลอร่า-ศศิธร วัฒนกุล, ดีเจบุ๊คโกะ-ธนัชพันธ์ บูรณาชีวาวิไล ร่วมด้วยเซเลบริตี้คนดังจากหลากหลายวงการ อาทิ มรว.สุพรรณกัลยา ทองใหญ่, มล.จันทนิภา เกษมศรี, วี มาร์, กิตติพงษ์ วีระเตชะ, ดร.สมศักดิ์ ชลาชล, ชาลอต โทณวณิก, ไตรเทพ ศรีกาลรา, วิราดา เกตกะโกมล, มาร์ค ธาวิน, ปณิธิพัทธ์ พีรพัฒนกุล, ศศิวิมล ดารารัตนโรจน์, ปิยะมาลา ดำริกาญจน์, ยาจิตร ยุวบูรณ์, บัณพร เอี่ยมอมรพันธ์, ดร.เพียงฤทัย วรดิถี, ศรีสุภางค์ มอริส, งามนิจ เรืองศร, สุจิตรา วงศ์สุรไกร, สิรพัชรา โสพัชรมณี, เกียรติศักดิ์ เอี่ยมพฤฒิรัตน์, มาดามกอล์ฟ-กฤษดา ทิพย์ประสิทธิ์, ศ.ทัชมัย ฤกษะสุต, ภารณี จิตรกร, วีรยานันท์ อภิธนาพัฒน์, นพ.อรรถสิทธิ์ สรรพวัฒน์, นพ.เกรียงศักดิ์ ศังขานนท์ ฯลฯพร้อมด้วย ผู้บริหารฯ และตัวแทนของพันธมิตรผู้สนับสนุนหลักของเวทีการประกวด นำโดย โอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), ณัฏฐมณี เลขวณิชกุล รองผู้อำนวยการด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), วุฒิศักดิ์ พิชญกานต์ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว, ดร.จันจิรา จันทร์โฉม รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องสำอางและน้ำหอม บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล, อนุรักษ์ โกศลโชติชโลธร ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ครื่องสำอาง ARTY PROFESSIONAL บมจ. ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล, ธัญรัศม์ จิรฐิติเกียรติ รองกรรมการผู้จัดการ เอ.เอส.เอ.(กรุงเทพฯ) ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ MIRACLE PI WATER และ น้ำดื่ม C2, อภิญญา ชัยสันติกุลวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป เบนท์ลีย์ แบงค็อก และ พัชรพล ฉัตรวัฒนลักษณ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ เบนท์ลีย์ แบงค็อก จาก บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด, เอกสิทธิ์ สดวกดี ผู้บริหาร ผลิตภัณฑ์ NUTA BIOTIC, ชุติมา อัศนีรดากร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีเด็นคัลเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมงานด้วยวสวัตติ์ วัฒนาศิริสมบัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พอสสิเบิลดรีม 789 จำกัด เปิดเผยว่า สำหรับเวที Supranational Thailand เป็นเวทีที่จะดึงศักยภาพในตัวเองของหนุ่มสาวที่ก้าวเข้าสู่การประกวดให้ได้แสดงศักยภาพสูงสุดในทุกๆ ด้านไม่ใช่แค่ความสวยหล่อ เราเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาได้ ไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามบนเวที บุคลิกภาพ การเดิน การโพสต์ต่างๆ ที่ต้องเกิดจากการฝึกฝน เราต้องการคนที่เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้านไปพร้อมๆ กัน ซึ่งเราอยากให้ทุกคนนึกถึง Miss & Mister Supranational Thailand ว่าเป็นนางงามและนายแบบที่มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่น ไม่ใช่เพียงแค่รูปร่างหน้าตา แต่ยังรวมถึงความงามจากภายใน มีจิตใจขาวสะอาดตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นคนดี และพร้อมที่จะเผยแพร่ความดีงาม ทำเพื่อสังคมอย่างชัดเจน และส่งต่อพลังใจที่ดีต่อสังคมได้โดยหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก มิส และ มิสเตอร์ ซูปร้าฯ ไทยแลนด์ นั้น ทางเราได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขาอาชีพมาร่วมตัดสิน ซึ่งหนุ่มสาวแต่ละคนต้องมีคุณสมบัติตรงตามระเบียบของกองประกวด ไม่ว่าจะเป็นด้านรูปร่างหน้าตา ด้านความรู้ความสามารถ การเดิน บุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี พร้อมด้วยทักษะอีกมากมายที่เมื่อเข้าสู่การประกวดทุกคนจะต้องพัฒนาและดึงศักยภาพในตนเองให้ออกมา โดยเราจะทำหน้าที่ปรับลุคและบุคลิกภาพให้กับผู้เข้าประกวดชายและหญิงทั้ง 30 คนให้มีความเป็นโมเดล (Model) ความเป็นแฟชั่นนิสต้า (Fashionista) ความสามารถในการโพสต์ท่าถ่ายภาพ (Photogenic) ทักษะการเป็นอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) และความสามารถพิเศษ (Talented) ให้ตรงกับบริบทของเวทีแม่ได้มากที่สุด เนื่องด้วยเวลาเตรียมตัวก่อนถึงวันประกวดที่โปแลนด์มีเพียงไม่กี่เดือน อีกคุณสมบัติที่เราต้องการคือ ผู้ที่มีความพร้อมทั้งร่างกายและหัวใจ มีความมั่นใจ ตั้งใจ เปิดใจ และ น้อมรับในการที่จะพัฒนาตัวเองในทุกๆ ด้าน เพื่อพิชิตฝันอันสูงสุดของการเป็นนางงามและนายแบบบนเวทีโลกด้านรางวัลที่ผู้เข้าแข่งขัน Supranational Thailand 2022 จะได้รับมีมูลค่ารวมถึงกว่า 10,000,000 บาท โดยผู้ชนะเลิศตำแหน่ง Miss Supranational Thailand จะได้รับเงินรางวัล 500,000 บาท พร้อมด้วยมงกุฎประจำตำแหน่ง SUPREMACY TOPAZ ~ THE PRESTIGE OF SUPRANATIONAL THAILAND มูลค่า 4,900,000 บาท ขณะที่ Mister Supranational Thailand รางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 300,000 บาท พร้อมโล่ Trophy เกียรติยศ นอกจากนั้น ผู้ชนะเลิศ Miss & Mister Supranational Thailand ทั้ง 2 ตำแหน่งยังจะได้รับรางวัลจากผู้สนับสนุนมากมาย อาทิ รถยนต์ Bentley มอบรถประจำตำแหน่งตลอด 1 ปี, ดิ อิมเมจ มอบคอร์สปรับรูปหน้า มูลค่า 2 แสนบาท, ผลิตภัณฑ์ Nuta Biotic มอบผลิตภัณฑ์พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 1 แสนบาท, Jin wellness Center มอบคอร์สดูแลสุขภาพ มูลค่า 1 แสนบาท, น้ำดื่ม Miracle Pi Water มอบน้ำดื่มตลอด 1 ปี เป็นต้นทั้งนี้ ทาง พอสสิเบิลดรีม 789 ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวด Miss & Mister Supranational Thailand ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการ อันได้แก่ True 5G, สถานีโทรทัศน์ พีพีทีวี เอชดี ช่อง 36, SHOW DC, โรงแรม เซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว, รถยนต์เบนท์ลี่ย์ โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด, กระเป๋าเดินทาง แซมโซไนท์, น้ำดื่ม มิราเคิล ไพ วอเตอร์, น้ำดื่ม C2, จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้, โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา, Jin wellness center, ดิอิมเมจ เมดิคอลเอสเทติก เซ็นเตอร์, ชลาชล แฮร์ สตูดิโอ, เครื่องสำอาง อาร์ทตี้ โปรเฟสชั่นแนล, Tesslift, Babi NeoOne, Nuta Biotic, ธนาคารฝากเก็บสเต็มเซลล์ Medeze, Call Me Clear, Yvoire, Doctor Jess, บริษัท VK26 จำกัด, ProPlugin, Venita Integrative Clinic, Wiztech Health International, Groove Studio, ร้านอาหาร S&P, ห้องเสื้อ PRIVE couture, ห้องเสื้อ Myriad Grand Monde, M Professional Makeup Academy, ACTIFF, Wannawaear ฯลฯร่วมติดตามข่าวสาร อัปเดตความเป็น I AM SUPRA สุดเอ็กซ์คลูซีฟพร้อมกันได้ทุกช่องทาง ได้แก่ Facebook: SupranationalThailand Instagram: supranationalthailand และYoutube: Supranational Thailand .. โดย มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล ไทยแลนด์ 2022 (Miss & Mister Supranational Thailand 2022) นับเป็นอีกหนึ่งเวทีคุณภาพที่จัดขึ้นเพื่อการคัดเลือกหนุ่มสาวคนรุ่นใหม่ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถบุคลิกภาพ และความพร้อมที่จะขับเคลื่อนสังคมและร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบข้าง ภายใต้แนวคิด ‘Aspirational & Inspirational’ โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปราเนชันแนล ไทยแลนด์ 2022 จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมการประกวดบนเวทีระดับโลก มิส แอนด์ มิสเตอร์ ซูปร้าเนชันแนล 2022 (Miss & Mister Supranational 2022) 1 ใน 5 เวทีการประกวดระดับแกรนด์สแลม (Grand Slam) ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเวทีหนึ่งของโลก ในวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2565 ณ ประเทศโปแลนด์#IamSUPRA #RoadToSupraTH #SupranationalThailand #SupraTH #MissSupranationalThailand MisterSupranationalThailnd #PossibleDreamThailand