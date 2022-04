Bigo Live ฉลองครบรอบ 6 ปี ด้วยการประกวดไลฟ์สตรีมมิ่ง พร้อมรางวัลสุดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำด้านแพลตฟอร์มการไลฟ์สตรีมมิ่ง

โดยการเฉลิมฉลองสุดยิ่งใหญ่ของบีโก้ไลฟ์ ภายใต้ธีม #6inYourLife จะเริ่มต้นขึ้นด้วยสองกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่ง ‘มิวสิค ไลฟ์เฮาส์’ (Music Livehouse) ในรูปแบบของการประกวดร้องเพลงและเต้น ตามมาด้วยกิจกรรม ‘ไลฟ์เฮาส์’ (Livehouse) ไลฟ์สตรีมมิ่งคอนเสิร์ต ที่จะจัดขึ้นเป็นเวลา 31 ชั่วโมง โดยเหล่าบรอดแคสเตอร์แถวหน้าจากกว่า 22 ประเทศทั่วโลกภายใต้ธีม “The Best of You” กิจกรรม มิวสิค ไลฟ์เฮาส์ จะมาพร้อมกับการแสดงจากบีโก้ ไลฟ์ บอรดแคสเตอร์มากความสามารถกว่า 300 คน ที่เข้าร่วมประกวด ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม ถึง 3 เมษายน โดยผู้ใช้งานบีโก้ไลฟ์ทุกท่าน สามารถมีส่วนร่วมในการรับชมและร่วมโหวตบรอดแคสเตอร์ที่ชื่นชอบ เพื่อคัดเลือก 72 บรอดแคสเตอร์ ให้ก้าวเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ (Grand Final) ในวันที่ 8 เมษายน และในขณะเดียวกันผู้ชมก็สามารถที่จะรับชม ไลฟ์เฮาส์ ไลฟ์สตรีมมิ่งความบันเทิงแบบไร้ขีดจำกัด ไม่ว่าจะเป็นการแสดงมายากล การเล่นกีฬา การแต่งตัวคอสเพลย์ และอีกมากมาย ตลอดระยะเวลา 31 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 3 - 5 เมษายนกิจกรรมทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นนี้ ล้วนแต่เป็นการเน้นย้ำถึงความสามารถและศักยภาพของเหล่าบอร์ดแคสเตอร์ ที่นับว่าเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตของบีโก้ไลฟ์เสมอมา พร้อมการผลักดันและส่งเสริมผลงานการสร้างสรรค์ เปี่ยมด้วยความหมาย ที่สามารถนำพาผู้ชมและผู้ใช้งานให้ไปในทิศทางบวกเสมอมา“ตลอดหกปีที่ผ่านมา บีโก้ไลฟ์ได้เห็นการเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง และตลอดระยะเวลาแห่งการเติบโตดังกล่าว ก็ยิ่งผลักดันให้เรามุ่งมั่นและส่งเสริมการสร้างแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่งที่ปลอดภัยและน่าไว้วางใจให้กับผู้ใช้งานทั่วโลก และในขณะที่เรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของโซเชียลมีเดีย เราก็หวังว่าการเติบโตของบีโก้ไลฟ์ จะสามารถมีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจ การสร้างรายได้และอาชีพให้กับผู้ใช้งาน ควบคู่ไปกับการมอบประสบการณ์ไลฟ์สตรีมมิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ น่าดึงดูดมากยิ่งขึ้นด้วยการมุ่งเน้นพัฒนาปรับปรุงฟีเจอร์ และนำการเสนอกิจกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้ใช้งานอยู่ตลอด” คุณไมค์ อ่อง รองประธานกรรมการบริษัท Bigo Technology กล่าวนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2559 บีโก้ไลฟ์ได้มีการเจริญเติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำและพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมโซเชียลมีเดีย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านไลฟ์สตรีมมิ่ง บีโก้ไลฟ์ ก้าวเข้าสู่ปีที่หกของการให้บริการด้วยการเดินหน้าฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อมจำนวนผู้ใช้งานต่อเดือนสูงถึง 32.2 ล้านคน (MAU) ในไตรมาสที่สี่ของปี พ.ศ. 2564 หรือเพิ่มมากขึ้นกว่าร้อยละ 11.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในลำดับที่ 8 ของ ’10 Most Downloaded Social Network Apps’ โดย Apptopia และลำดับที่ 5 ของการจัดอันดับ ‘Evolution of Social Media’ โดย App Annie จากการรายงานของปีที่ผ่านมา บีโก้ไลฟ์ยังคงสามารถครองตำแหน่งหนึ่งในแอปพลิเคชั่นเครือข่ายทางสังคมแถวหน้าของโลก พร้อมรั้งตำแหน่งผู้นำตลาดด้านการให้บริการไลฟ์สตรีมมิ่งตลอดปีที่ผ่านมา บีโก้ไลฟ์ ได้ส่งเสริมการสร้างพื้นที่ให้เหล่าคอนเทนท์ ครีเอเตอร์ และบรอด์แคสเตอร์ เพื่อให้ทุกคนแสดงความสามารถของตนเองได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งการขยายคลังคอนเทนท์สำหรับผู้ชมในแต่ละประเทศ ที่มุ่งเน้นการนำเสนอคอนเทนท์ ผ่านธุรกิจความบันเทิงรูปแบบใหม่ (pan-entertainment) โซเชียล คอมเมิร์ซ และ เกมมิ่ง โดยได้รับความร่วมมือจากเหล่าพันธมิตรหลากหลายวงการอุตสาหกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ชมในแต่ละท้องถิ่นสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งรวมไปถึงกิจกรรมส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในแต่ละประเทศครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค อย่างเช่นในปี 2564 บีโก้ไลฟ์ ได้มีการเปิดตัว ‘บีโก้ไลฟ์ มาร์เก็ตเพลส’ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบอีคอมเมิร์ซในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้กลับมามีความคึกคักอีกครั้ง ท่ามกลางบรรยากาศของการล็อกดาว์นและข้อจำกัดการเว้นระยะห่างทางสังคมต่างๆ นอกจากนี้แล้วยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ บีโก้ ไลฟ์ สเตย์ อะเคเดมี (Bigo Live Academy)ในประเทศอินโดนีเชีย และ บีโก้ ก็อต ทาเลนต์ (BIGO’s Got Talent) ในประเทศเวียดนาม ที่เปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานได้กลายเป็นคนดังเพียงชั่วข้ามคืนซึ่งบีโก้ไลฟ์ ได้มีการเดินหน้าพัฒนาฟีเจอร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่นฟีเจอร์ ‘เวอร์ชวล ไลฟ์’ (Virtual Live) ที่ผู้ใช้งานสามารถสร้างอวาตาร์ 3 มิติ สำหรับการใช้งานบนแพลตฟอร์ม รวมถึงการผสมผสานของเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (virtual reality, VR) และ ความเป็นจริงเสริม (augmented reality, AR) ในการตรวจจับใบหน้าพร้อมทั้งการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานระหว่างการไลฟ์สตรีมได้อย่างเรียลไทม์ล่าสุดบีโก้ไลฟ์เองก็ได้มีการเปิดตัว ‘คอมมูนิตี้’ ฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของแพลตฟอร์ม ให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างและควบคุมออนไลน์คอมมูนิตี้ รวมถึงการโพสต์และแชร์ออริจินัลคอนเทนท์กับผู้ใช้งานรายอื่นๆ ที่มีความสนใจร่วมกันได้ โดยฟีเจอร์ ‘คอมมูนิตี้’ นี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้งานทุกคน ได้มีส่วนร่วมในประสบการณ์การผลิตคอนเทนท์ในรูปแบบของเวอร์ชวล ที่สามารถแบ่งตามหมวดหมู่ของหัวข้อและความสนใจ โดยผู้ใช้งานสามารถมีส่วนร่วมกับโพสต์นั้นๆ ได้ด้วยการแชร์ ไลก์ คอมเมนต์ และ การให้ทิป“ทุกการตอบรับอย่างล้มหลามจากทุกแคมเปญและกิจกรรมตลอดทั้งปีที่ผ่านมา นับว่าเป็นกำลังใจสำคัญสำหรับพวกเรา เราต้องขอขอบคุณผู้ใช้งานทุกท่านที่คอยสนับสนุนเรามาโดยตลอด ในขณะที่เรากำลังเติบโตขึ้นมากขึ้นทุกวัน เรายังคงมุ่งมั่นที่จะนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ผ่านการปรับตัวตามเทรนด์ของธุรกิจบันเทิง ด้วยการร่วมมือกับเหล่าพันธมิตร ที่เคยร่วมสนับสนุนอุดมการณ์เดียวกันกับเรามาโดยตลอด รวมถึงพันธมิตรใหม่ๆ ในอนาคต ในการสร้างคุณค่าและเปิดโอกาสให้กับผู้ใช้งานและชุมชนของเราจากทั่วทุกมุมโลก รวมถึงการเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอประสบกาณ์บนแพลตฟอร์มไลฟ์สตรีมมิ่ง ที่สามารถควบคู่ไปกับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตประจำวันของเราได้อย่างกลิมกลืน และตอบสนองกับโลกยุคใหม่” คุณไมค์ อ่องกล่าวเสริมหากต้องการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ บีโก้ไลฟ์ คอมมูนิตี้ระดับโลก และร่วมกิจกรรมไลฟ์สตรีมมิ่ง สามารถเยี่ยมชมรายละเอียดได้ที่ https://www.bigo.tv/ หรือดาวน์โหลดแอป บีโก้ไลฟ์ (ทั้งใน iOS และ Android) สำหรับการรับชม ‘มิวสิค ไลฟ์เฮาส์’ และคอนเสิร์ต ‘ไลฟ์ เฮาส์’ แล้วค้นหา BIGO IDs: ‘music’ and ‘livehouse’