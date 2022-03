“ฌอห์ณ” ควงแฟนเปิดใจถึงรัก 2 ปีที่มันดีมาก ประกาศต่อหน้าแต่งแน่กับคนนี้ วางแผนไว้แล้ว

ควงหวานใจเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หลังจากที่เจ้าของแบรนด์เครื่องหนังสัญชาติไทย PIPATCHARA แฟนของพระเอกหนุ่มมาเปิดตัวแบรนด์ของตัวเองในงาน “Central x Vogue Summer in The City Fashion Show” รอบแฟชั่นโชว์ Luxe Brands And Thai Designers ณ บริเวณลาน Square E,F,ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดยฌอห์ณเผยสุดปลื้มแฟนเก่ง ส่วนเรื่องอนาคตก็วางแผนไว้แล้วเพชร : “จริงๆ แล้วเพรชก็ทำแบรนด์อยู่นะคะ วันนี้ก็มีโอกาสได้มาเดินที่งานวันนี้ด้วย ล่าสุด 4 ปีแล้วค่ะที่ทำแบรนด์ ชื่อ PIPATCHARA ค่ะ ถามว่าทำไมถึงทำแบรนด์ให้ แอนน์ แฮททาเวย์ จริงๆ แล้ว ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าเขาได้ใส่ตัวนี้ เพราะว่าเป็นตัวที่เขาอยากจะสื่อออกมาล่าสุด ซึ่งทางเราเองก็ดีใจมากๆ ยังบอกพี่ฌอห์ณอยู่เลยว่าดีใจที่เขาใส่ จนกระทั่งนักข่าวทั่วโลกเขาก็เอามาลงว่ามันเป็นยังไงฟีตแบ็คดีมากๆ เลยนะคะในช่วงที่ผ่านมา เราก็คิดว่าในการเปิดตลาดที่เมืองไทยก็ดีใจที่มีพี่ๆ หลายคนให้โอกาสและเขียนถึง และเข้าใจถึงแบรนด์ว่าเรื่องราวเป็นมายังไงด้วยค่ะ จริงๆ แล้วตอนนี้ก็ไปเปิดที่เมืองนอกก็มีอยู่หลายที่ และที่ได้แอนน์ แฮททาเวย์มาก็เพราะได้ไปเปิดที่นิวยอร์กมาช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา หลังจากนี้ก็อาจจะไปประเทศอื่นด้วย”ฌอห์ณซัปพอร์ตทุกอย่างฌอห์ณ : “ก็แทบทุกอย่างนะครับ หลักๆ ก็เริ่มมาช่วยทำครีเอทีฟโปรดักชั่นของเขา ช่วยพวกโฆษณา ภาพนิ่ง อาร์ตไดเร็กชั่นอะไรแบบนี้ ตั้งแต่เป็นแฟนกันก็เริ่มเข้ามา ใช้ความถนัดที่พอทำได้ครับ เหรือกระเป๋าที่เขาทำให้เป็นพิเศษครับ”ขำๆ ใช้แบรนด์อื่นไม่ได้แล้ว ภูมิใจที่สุดแฟนเก่าฌอห์ณ : “ใช้แบรนด์อื่นไม่ได้เลย (หัวเราะ) ลักษณะเหมือนพรีเซ็นเตอร์ แฟนเก่งถาม่วาภูมิใจขนาดไหนและผมทำงานกับเขามา 2 ปี รู้จักเขาในทุกอิริยาบถ เรารู้สึกว่าเราเคารพและรู้สึกให้เกียรติในทุกชิ้นงานของเขามากๆ และวันนี้เรารู้ว่างานของเขาจะออกมาโชว์ และพี่ๆ รู้อยู่แล้วว่าผมไม่ได้ออกสื่อบ่อย (หัวเราะ) พอมาเห็นแบบนี้ก็ตกใจว่าคนเยอะขนาดนี้ เราก็รู้สึกว่าเราอยากมาซัปพอร์ตเขา เพราะงานนี้เป็นงานใหญ่ของเขา ก็เลยอยากมาเป็นกำลังใจให้เขาถ้าถามว่าใครตื่นเต้นกว่ากัน จุดนี้ผมว่าเป็นผมนะ (หัวเราะ) เพราะผมไม่ได้เจอพี่ๆ สื่อนานมากแล้วด้วย อีกอย่างเราไม่เคยออกงานด้วยกัน ถ้าเป็นงานก็เป็นแฟชั่นเซ็ต แต่ไม่เคยออกมาสาธารณะขนาดนี้”ซัปพอร์ตละคร ดูทุกตอน เห็นถึงความตั้งใจจริงเพชร : “ดูทุกตอนจริงๆ ค่ะ เรื่องล่าสุด สิเน่หาสาหรี ถ้าใครยังไม่ได้ดู ต้องดูนะคะ เพราะเขาเก่งในด้านการแสดง และสิ่งที่เขาทำก็เป็นสิ่งที่เขารักจริงๆ ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงโควิดที่หายไป แต่เพชรรู้สึกว่าเรื่องนี้มันทำให้เห็นว่าเขาตั้งใจจริงๆ และเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบจริงๆ”ไม่ปฏิเสธแฟนหล่อเพชร : “(หัวเราะ) เห็นด้วยค่ะ (ยิ้ม)”ฌอห์ณหยอดชอบทุกอย่างที่เป็นเขา ได้ใช้เวลาด้วยกันในแต่ละวันไม่เคยเสียเวลา มีแต่กำลังใจฌอห์ณ : “เขาก็ทำให้ผมมั่นใจ ปฎิสัมพันธ์หรือว่าค้นหาความสามารถของตัวเองไปเรื่อยๆ ผมว่าการใช้เวลาอยู่ร่วมกับเขาในแต่ละวันไม่เคยเสียเวลาเลย มีแต่เป็นกำลังใจให้กันเสมอ นั่นเป็นเหตุผลนึงที่เรามาอยู่ข้างกันในวันนี้ครับ”รัก 2 ปีดีมาก เป็นความโชคดีของตนฌอห์ณ : “ดีมากๆ เลยครับ เป็นความโชคดีของผมนะ”เพชร : “รู้สึกว่าเร็วค่ะ รู้สึกว่าได้ทำอะไรด้วยกันเยอะมาก เรารู้สึกว่ามันนานกว่านั้น”ฌอห์น : “ใช่ครับ รู้สึกว่านานกว่านั้น”ทุกอย่างที่ทำ หวังสร้างอนาคตฌอห์ณ : “ก็ตอบเหมือนเดิมมีอะไรก็อัปเดตเขาอยู่เสมอว่าตอนนี้ประมาณเท่าไหร่แล้ว อนาคตจะเป็นยังไงต่อ”แต่งแน่กับคนนี้ฌอห์ณ : “ครับ (ยิ้ม) ก็วางแผนครับ แต่ขอบอกเขาเป็นคนแรกดีกว่า (หัวเราะ)”เพชร : “ถามว่าเราเตรียมตัวยังไงอยากให้ดูๆ กันไปก่อนเพชร : “ก็ดูๆ กันไปก่อนว่ายังไง คุณแม่ก็ต้องดูด้วยค่ะว่ายังไง ให้มันเหมาะสม”สองครอบครัวเข้ากันได้ดีฌอห์ณ : “เจอคุณแม่คุณเพชรบ่อยมากครับ ก็ค่อนข้างไปกันได้ดีเลยครับ”